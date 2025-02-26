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Город Школу в Ярославле закрыли из-за коммунального ЧП: прокуратура вмешалась в ситуацию

Школу в Ярославле закрыли из-за коммунального ЧП: прокуратура вмешалась в ситуацию

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Школу в Ярославле закрыли из-за коммунального ЧП | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramШколу в Ярославле закрыли из-за коммунального ЧП | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Школу в Ярославле закрыли из-за коммунального ЧП

Источник:

Прокуратура вмешалась в ситуацию с закрытием школы № 48 на улице Папанина в Заволжском районе Ярославля из-за коммунального ЧП. 24 февраля без холодного водоснабжения остались несколько домов в районе, в том числе и учебное заведение. В школе по этой причине занятия были отменены. Отключение длилось четыре часа.

Однако после проверки прокуратура выяснила, что подобные проблемы с отключениями и раньше случались в школе.

— Аварии на сетях холодного водоснабжения в районе школы происходили и в ноябре–декабре 2024 года, что свидетельствует о систематическом характере отключений и непринятии гарантирующим поставщиком необходимых мер по содержанию централизованных сетей водоснабжения и бесперебойной подаче ресурса, — сообщили в прокуратуре Ярославской области 26 февраля.

Прокуратура Заволжского района внесла руководству АО «Ярославльводоканал» представление об устранении нарушений.

— В настоящее время водоснабжение восстановлено, — сообщили в ведомстве.

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Школа Коммунальное ЧП Закрытие Протечка
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