Школу в Ярославле закрыли из-за коммунального ЧП: прокуратура вмешалась в ситуацию

Школу в Ярославле закрыли из-за коммунального ЧП Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram











Прокуратура вмешалась в ситуацию с закрытием школы № 48 на улице Папанина в Заволжском районе Ярославля из-за коммунального ЧП. 24 февраля без холодного водоснабжения остались несколько домов в районе, в том числе и учебное заведение. В школе по этой причине занятия были отменены. Отключение длилось четыре часа.

Однако после проверки прокуратура выяснила, что подобные проблемы с отключениями и раньше случались в школе.

— Аварии на сетях холодного водоснабжения в районе школы происходили и в ноябре–декабре 2024 года, что свидетельствует о систематическом характере отключений и непринятии гарантирующим поставщиком необходимых мер по содержанию централизованных сетей водоснабжения и бесперебойной подаче ресурса, — сообщили в прокуратуре Ярославской области 26 февраля.

Прокуратура Заволжского района внесла руководству АО «Ярославльводоканал» представление об устранении нарушений.