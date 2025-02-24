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Образование Школу в Ярославле закрыли из-за коммунального ЧП

Школу в Ярославле закрыли из-за коммунального ЧП

Что произошло

2 950
7 комментариев
В Ярославле школу закрыли из-за коммунального ЧП | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле школу закрыли из-за коммунального ЧП | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле школу закрыли из-за коммунального ЧП

Источник:

Ярославскую школу № 48 на улице Папанина в Заволжском районе закрыли из-за коммунального ЧП. Это подтвердили в мэрии города. Авария затронула не только образовательное учреждение, но и ближайшие дома.

— По сообщению ярославского водоканала, 24 февраля с 10:40 без холодного водоснабжения остались дома № 6, 10 корпус 2, 10А (школа № 48) на улице Папанина, а также дом № 42 корпус 2 на проспекте Машиностроителей. Причина — устранение утечки в земле по адресу: Папанина, д. 6, — сообщили порталу 76.RU в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

Власти добавили, что жители могут набрать холодную воду из автоцистерны, которая базируется у здания образовательного учреждения.

По предварительной информации, школа не будет работать два дня — 24 и 25 февраля.

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Школа Закрытие Коммунальная авария Протечка
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Комментарии
7
Гость
22 часа
Не первый раз уже утечка в этом месте, у нас ребенок в этой школе учится. Домов настроили, к коммуникациям подключили, а те не справляются, давления не выдерживают. Коммуникации строить надо и дороги, а не латать старое советское добро и людей мучить без света и воды!
Гость
24 февраля, 15:58
Тоже мне новости! На водоканале постоянные аварии, постоянные отключения
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