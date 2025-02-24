Школу в Ярославле закрыли из-за коммунального ЧП

В Ярославле школу закрыли из-за коммунального ЧП Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославскую школу № 48 на улице Папанина в Заволжском районе закрыли из-за коммунального ЧП. Это подтвердили в мэрии города. Авария затронула не только образовательное учреждение, но и ближайшие дома.

— По сообщению ярославского водоканала, 24 февраля с 10:40 без холодного водоснабжения остались дома № 6, 10 корпус 2, 10А (школа № 48) на улице Папанина, а также дом № 42 корпус 2 на проспекте Машиностроителей. Причина — устранение утечки в земле по адресу: Папанина, д. 6, — сообщили порталу 76.RU в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

Власти добавили, что жители могут набрать холодную воду из автоцистерны, которая базируется у здания образовательного учреждения.