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Город Ну и дыра! фоторепортаж Это место застряло в прошлом: гуляем по району Ярославля, отрезанному промзоной и железной дорогой

Это место застряло в прошлом: гуляем по району Ярославля, отрезанному промзоной и железной дорогой

«Ну и дыра!» в поселке завода № 50

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7 комментариев

Показываем, как живут в старом поселке в Заволжском районе

Поселок завода № 50 отделен промзоной и железной дорогой от основой части Заволжского района Ярославля. Тут старые бараки стоят с разбитыми фасадами, в полуразвалившихся сараях живут куры, а вместо тротуаров — тропинки, заросшее высокой травой.

В постоянной рубрике 76.RU «Ну и дыра!» мы показываем, как живут в разных уголках города. Наш фотограф уже показывал непарадный Ярославль, забытую деревню между двумя мостами и колоритный Красноперекопский район. В этом выпуске изучаем улицы поселка, который застрял в прошлом.

Местные стараются создать уют во дворе

Сквозь улыбку смайлика виднеются слезы

Контрастная картинная галерея…

На этой площадке приходится веселиться детям

Некоторые дома выглядят жутко

Отсюда можно уехать только на 26-м автобусе

Небольшое хозяйство организовали в дряхлом сарае

Так себе гараж

Место встреч находится возле развалин

Остатки ремонта

Котикам тут живется спокойно

Пушистые с интересом смотрят на гостей поселка

Романтический вечер можно провести в таком ярком месте

Местные держат дворы в чистоте

Ковер столько времени висит на заборе, что скоро сольется с ним в единое целое

Милое пугало охраняет грядки

Посмотрите, как жители заботятся о придомовой территории

Удручающие пейзажи

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Комментарии
7
Гость &
2 часа
Если бы фонд капремонта не разворовывали,то хорошие бы были дома
Гость
1 час
Чужие здесь не ходят, а если ходят то недолго. Котяра ясно дал это понять.
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