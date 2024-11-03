Это место застряло в прошлом: гуляем по району Ярославля, отрезанному промзоной и железной дорогой

Поселок завода № 50 отделен промзоной и железной дорогой от основой части Заволжского района Ярославля. Тут старые бараки стоят с разбитыми фасадами, в полуразвалившихся сараях живут куры, а вместо тротуаров — тропинки, заросшее высокой травой.

В постоянной рубрике 76.RU «Ну и дыра!» мы показываем, как живут в разных уголках города. Наш фотограф уже показывал непарадный Ярославль, забытую деревню между двумя мостами и колоритный Красноперекопский район. В этом выпуске изучаем улицы поселка, который застрял в прошлом.