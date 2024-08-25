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Город Ну и дыра! фоторепортаж Дома разваливаются на фоне старой мельницы: как живет поселок между двумя мостами в Ярославле

Дома разваливаются на фоне старой мельницы: как живет поселок между двумя мостами в Ярославле

Новый выпуск рубрики «Ну и дыра!»

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Из поселка виднеются новостройки на другом берегу

В Ярославле существует множество уголков, в которых жизнь района ощущается по-разному. Где-то дорогие коттеджи стоят впритирку с дряхлыми избами, в другом районе под окнами новостроек доживают свое время бараки, а в брагинском общежитии ярославцы не живут, а выживают.

В этот раз фотограф 76.RU отправились в локацию, расположенную между двумя мостами. На тихих улицах дома словно арт-объекты бегают бездомные псы, на берегу Волги разваливается старая мукомольная мельница. Смотрим новый выпуск рубрики «Ну и дыра!» из поселка Рогово.

Пес не давал пройти по этой тропинке

Цветы придают жизни этому двору

Местами встречаются заброшенные и развалившиеся дома

Жильцы дома ухаживают за придомовой территорией

Ярославцы создали себе курортный уголок

Необычное расположение для антенны

Дому срочно требуется капремонт

В районе имеется живой будильник

Живописные пейзажи на реке Урочи

Ока и гамак соседствуют во дворе одного из домов

Вокруг сплошные арт-объекты

Из-за деревьев виднеется крыша мукомольной мельницы

Историческое здание давно заброшено и частично разрушено

А уже за поселком стоит богадельня Казанского монастыря

Хорошего понемножку

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