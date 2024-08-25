Дома разваливаются на фоне старой мельницы: как живет поселок между двумя мостами в Ярославле

Из поселка виднеются новостройки на другом берегу
Источник:
Кирилл Поверинов
В Ярославле существует множество уголков, в которых жизнь района ощущается по-разному. Где-то дорогие коттеджи стоят впритирку
с дряхлыми избами, в другом районе под окнами новостроек доживают свое время бараки, а в брагинском общежитии ярославцы не живут, а выживают.
В этот раз фотограф 76.RU отправились в локацию, расположенную между двумя мостами. На тихих улицах дома словно арт-объекты бегают бездомные псы, на берегу Волги разваливается старая мукомольная мельница. Смотрим новый выпуск рубрики «Ну и дыра!» из поселка Рогово.
Пес не давал пройти по этой тропинке
Источник:
Кирилл Поверинов
Цветы придают жизни этому двору
Источник:
Кирилл Поверинов
Местами встречаются заброшенные и развалившиеся дома
Источник:
Кирилл Поверинов
Жильцы дома ухаживают за придомовой территорией
Источник:
Кирилл Поверинов
Ярославцы создали себе курортный уголок
Источник:
Кирилл Поверинов
Необычное расположение для антенны
Источник:
Кирилл Поверинов
Дому срочно требуется капремонт
Источник:
Кирилл Поверинов
В районе имеется живой будильник
Источник:
Кирилл Поверинов
Живописные пейзажи на реке Урочи
Источник:
Кирилл Поверинов
Ока и гамак соседствуют во дворе одного из домов
Источник:
Кирилл Поверинов
Вокруг сплошные арт-объекты
Источник:
Кирилл Поверинов
Из-за деревьев виднеется крыша мукомольной мельницы
Источник:
Кирилл Поверинов
Историческое здание давно заброшено и частично разрушено
Источник:
Кирилл Поверинов
А уже за поселком стоит богадельня Казанского монастыря
Источник:
Кирилл Поверинов
Источник:
Кирилл Поверинов