Дома разваливаются на фоне старой мельницы: как живет поселок между двумя мостами в Ярославле

В Ярославле существует множество уголков, в которых жизнь района ощущается по-разному. Где-то дорогие коттеджи стоят впритирку с дряхлыми избами, в другом районе под окнами новостроек доживают свое время бараки, а в брагинском общежитии ярославцы не живут, а выживают.