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Город «Ходить и бегать можно!»: известный телеведущий похвалил уборку тротуаров в Ярославской области

«Ходить и бегать можно!»: известный телеведущий похвалил уборку тротуаров в Ярославской области

Мы узнали, в чем секрет чистых тротуаров в Рыбинске

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7 комментариев

Дмитрий Губерниев нашел в Ярославской области чистые тротуары

Источник:

Известный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев похвалил уборку тротуаров в Рыбинске. Звезда ТВ прибыл в Ярославскую область для работы на международных и всероссийских соревнованиях (0+) по биатлону, которые начались 17 января на спортивном комплексе в Демино Рыбинского района.

— Вечерний Рыбинск морозен и прекрасен!!!! Тротуары в целом чистят, ходить и бегать можно!!! Только осторожно!!! — написал Дмитрий Губерниев в своем Tg-канале (пунктуация автора сохранена. — Прим. ред.).

Как уточнили 76.RU в рыбинской администрации, коммунальщики используют для уборки дорог пескострельную смесь, натуральный соляной раствор и реагенты. Тротуары в городе обрабатываются только реагентами и пескосоляной смесью.

К слову, в соседнем от Ярославля городе при температуре от 0 до -5 градусов для обработки дорог используют так называемый рассолом, который добывают из месторождения в Пошехонье.

— Он успешно справляется с удалением наледи, скользкости и ледяных образований на проезжей части, — объяснили в администрации Рыбинска.

В Ярославле тротуары оставляют желать лучшего. Горожане не раз жаловались на обледеневшие дорожки. Местные власти продолжают отчитываться об уборке города. Как заявили в мэрии, 17 января на очистку города от льда привлекали 110 человек.

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Дмитрий Губерниев Уборка тротуаров Уборка города Рыбинск Наледь Очистка тротуаров
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Комментарии
7
Гость
32 минуты
Честный Человек! Не Z ря в Русском Лото работал и озвучивал выигрыши выпадающие в Москве Москве Москве и Краснодарском крае👏👏👏
Гость
28 минут
Говорит только Правду как и все кто стоит у кормушки с народными деньгами Берёт пример с самого главного разведчика многополярного мира
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