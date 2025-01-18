«Ходить и бегать можно!»: известный телеведущий похвалил уборку тротуаров в Ярославской области

Известный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев похвалил уборку тротуаров в Рыбинске. Звезда ТВ прибыл в Ярославскую область для работы на международных и всероссийских соревнованиях (0+) по биатлону, которые начались 17 января на спортивном комплексе в Демино Рыбинского района.
— Вечерний Рыбинск морозен и прекрасен!!!! Тротуары в целом чистят, ходить и бегать можно!!! Только осторожно!!! — написал Дмитрий Губерниев в своем Tg-канале (пунктуация автора сохранена. — Прим. ред.).
Как уточнили 76.RU в рыбинской администрации, коммунальщики используют для уборки дорог пескострельную смесь, натуральный соляной раствор и реагенты. Тротуары в городе обрабатываются только реагентами и пескосоляной смесью.
К слову, в соседнем от Ярославля городе при температуре от 0 до -5 градусов для обработки дорог используют так называемый рассолом, который добывают из месторождения в Пошехонье.
— Он успешно справляется с удалением наледи, скользкости и ледяных образований на проезжей части, — объяснили в администрации Рыбинска.
В Ярославле тротуары оставляют желать лучшего. Горожане не раз жаловались на обледеневшие дорожки. Местные власти продолжают отчитываться об уборке города. Как заявили в мэрии, 17 января на очистку города от льда привлекали 110 человек.