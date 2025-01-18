«Ходить и бегать можно!»: известный телеведущий похвалил уборку тротуаров в Ярославской области

Дмитрий Губерниев нашел в Ярославской области чистые тротуары Источник: Реальный Губер / Telegram, Анастасия Вязигина / 76.RU











Известный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев похвалил уборку тротуаров в Рыбинске. Звезда ТВ прибыл в Ярославскую область для работы на международных и всероссийских соревнованиях (0+) по биатлону, которые начались 17 января на спортивном комплексе в Демино Рыбинского района.

— Вечерний Рыбинск морозен и прекрасен!!!! Тротуары в целом чистят, ходить и бегать можно!!! Только осторожно!!! — написал Дмитрий Губерниев в своем Tg-канале (пунктуация автора сохранена. — Прим. ред.).

Как уточнили 76.RU в рыбинской администрации, коммунальщики используют для уборки дорог пескострельную смесь, натуральный соляной раствор и реагенты. Тротуары в городе обрабатываются только реагентами и пескосоляной смесью.

К слову, в соседнем от Ярославля городе при температуре от 0 до -5 градусов для обработки дорог используют так называемый рассолом, который добывают из месторождения в Пошехонье.

— Он успешно справляется с удалением наледи, скользкости и ледяных образований на проезжей части, — объяснили в администрации Рыбинска.