«Погода дождливая, но будет классно»: в Ярославской области заметили телеведущего Дмитрия Губерниева

Дмитрий Губерниев приехал на спортивное мероприятие в Рыбинск Источник: Реальный Губер / Telegram











Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев приехал в командировку в Рыбинск Ярославской области. Как рассказал звезда ТВ в своем Telegram-канале, на ближайшие дни у него большие рабочие и творческие планы.

— 18-го января, в субботу, в 18:00 на биатлонном комплексе в «Демино», в ресторане «Пристань» [пройдет] моя творческая встреча с болельщиками и концерт Guber band! Кто успеет попасть — всех ждем! В субботу, после гонок! — написал Губерниев.

Как ранее сообщали в областном правительстве, с 17 января в центре лыжного спорта «Демино» под Рыбинском начнутся международные и всероссийских соревнования (0+) по биатлону. Выступления биатлонистов будут транслировать на ТВ, а Дмитрий Губерниев выйдет в эфир с места событий.

— «Демино». Погода дождливая, но будет классно, — записал обращение к подписчикам ведущий из комментаторской 17 января.

К слову, ожидается, что в эти выходные спортивный комплекс в Рыбинском районе посетят около двух тысяч болельщиков.