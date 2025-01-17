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Спорт «Погода дождливая, но будет классно»: в Ярославской области заметили телеведущего Дмитрия Губерниева

«Погода дождливая, но будет классно»: в Ярославской области заметили телеведущего Дмитрия Губерниева

Звезда ТВ рассказал о планах

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1 комментарий

Дмитрий Губерниев приехал на спортивное мероприятие в Рыбинск

Источник:

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев приехал в командировку в Рыбинск Ярославской области. Как рассказал звезда ТВ в своем Telegram-канале, на ближайшие дни у него большие рабочие и творческие планы.

— 18-го января, в субботу, в 18:00 на биатлонном комплексе в «Демино», в ресторане «Пристань» [пройдет] моя творческая встреча с болельщиками и концерт Guber band! Кто успеет попасть — всех ждем! В субботу, после гонок! — написал Губерниев.

Как ранее сообщали в областном правительстве, с 17 января в центре лыжного спорта «Демино» под Рыбинском начнутся международные и всероссийских соревнования (0+) по биатлону. Выступления биатлонистов будут транслировать на ТВ, а Дмитрий Губерниев выйдет в эфир с места событий.

— «Демино». Погода дождливая, но будет классно, — записал обращение к подписчикам ведущий из комментаторской 17 января.

К слову, ожидается, что в эти выходные спортивный комплекс в Рыбинском районе посетят около двух тысяч болельщиков.

На днях на российском ТВ засветился сын 50-летнего комментатора Михаил. Молодому человеку 22 года, в январе 2025 года состоялся его первый эфир.

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Дмитрий Губерниев Комментатор Демино Соревнования Биатлон
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Комментарии
1
Гость
29 минут
Один пиар и больше ничего. Еще вечный плач, что нашим спортсменам лыжникам и биатлонистам ну никак не прожить без поездок в Европу. Оно понятно, не на свои же деньги ОН туда катается.
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