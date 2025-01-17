В Ярославль пришла весна? В разгар зимы город утопает в лужах. Фото

В Ярославле в разгар января потеплело до +3 градусов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В разгар зимы в Ярославль пришла плюсовая температура. Как весной кругом зажурчали ручьи и образовались лужи. В социальных сетях люди делятся на два лагеря: одни негодуют из-за отсутствия снега и хотят покататься на лыжах, вторые радуются теплу.

Такая погода добавила ярославцам своего рода испытаний: теперь тротуары не просто скользкие, они еще и мокрые. Кроме того, у дорог повысился риск быть обрызганным из-за проезжающих машин.

Как указали в мэрии, 17 января на уборку города и тротуаров вышли 110 человек. В работе задействовано сорок комбинированных дорожных машин, пять фронтальных погрузчиков, пятнадцать тракторных щеток, два грейдера и девять самосвалов

— Резкие смены погодных условий приводят к неблагоприятным последствиям. Специалисты «Горзеленхозстроя» продолжают очищать городские территории от снега и наледи, а также обрабатывать песко-соляной смесью и реагентом, — сообщили в телеграмм-канале мэрии. — Работы ведутся во всех районах города!

Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов испытал на себе «комфорт» улиц города и собрал кадры тающего и мокрого Ярославля.

Не стоит близко подходить к дорогам, есть риск поймать брызги из луж Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Под слоем воды прячется лед Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Без зонта сегодня не обойтись Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Разве это похоже на середину января? Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вместо снега на деревьях капли дождя Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Волга тоже начинает таять Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Крупные льдины трескаются Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Дороги, как после летней грозы, ушли под воду Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Снеговик «худеет» на глазах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Городская жизнь в отражении мокрого асфальта Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Будьте внимательны во время прогулок! Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Погода этой зимой очень разнообразна. Сначала Ярославль замело снегом, буквально через неделю на фоне потепления город накрыл загадочный туман. После Нового года все тротуары заледенели. В разгар января пришла оттепель.