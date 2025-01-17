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Город фоторепортаж В Ярославль пришла весна? В разгар зимы город утопает в лужах. Фото

В Ярославль пришла весна? В разгар зимы город утопает в лужах. Фото

Кругом сырость и гололед

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10 комментариев

В Ярославле в разгар января потеплело до +3 градусов

Источник:

В разгар зимы в Ярославль пришла плюсовая температура. Как весной кругом зажурчали ручьи и образовались лужи. В социальных сетях люди делятся на два лагеря: одни негодуют из-за отсутствия снега и хотят покататься на лыжах, вторые радуются теплу.

Такая погода добавила ярославцам своего рода испытаний: теперь тротуары не просто скользкие, они еще и мокрые. Кроме того, у дорог повысился риск быть обрызганным из-за проезжающих машин.

Как указали в мэрии, 17 января на уборку города и тротуаров вышли 110 человек. В работе задействовано сорок комбинированных дорожных машин, пять фронтальных погрузчиков, пятнадцать тракторных щеток, два грейдера и девять самосвалов

— Резкие смены погодных условий приводят к неблагоприятным последствиям. Специалисты «Горзеленхозстроя» продолжают очищать городские территории от снега и наледи, а также обрабатывать песко-соляной смесью и реагентом, — сообщили в телеграмм-канале мэрии. — Работы ведутся во всех районах города!

Почему этой зимой в России так тепло и что будет дальше?

Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов испытал на себе «комфорт» улиц города и собрал кадры тающего и мокрого Ярославля.

Не стоит близко подходить к дорогам, есть риск поймать брызги из луж

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Под слоем воды прячется лед

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Без зонта сегодня не обойтись

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Разве это похоже на середину января?

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Вместо снега на деревьях капли дождя

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Волга тоже начинает таять

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Крупные льдины трескаются

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Дороги, как после летней грозы, ушли под воду

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Снеговик «худеет» на глазах

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Городская жизнь в отражении мокрого асфальта

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Будьте внимательны во время прогулок!

Источник:

Погода этой зимой очень разнообразна. Сначала Ярославль замело снегом, буквально через неделю на фоне потепления город накрыл загадочный туман. После Нового года все тротуары заледенели. В разгар января пришла оттепель.

Ранее мы публиковали подробный прогноз по дням.

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Комментарии
12
Гость
14 минут
Шла сегодня не спеша по Свободе - и обратила внимание, что лица у людей в основном угрюмые.
Гость
1 час
Ливнёвок нет ни в одном русском городе 21 век по стабильному 💩👎
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