В Ярославле назвали места, где можно пускать фейерверки в Новый год

В мэрии Ярославля опубликовали список адресов, где разрешено запускать фейерверки и пускать петарды в новогодние праздники.

Стоит отметить, что общегородского салюта в новогоднюю ночь в Ярославле не будет. Однако праздничные гуляния проведут. Мероприятия запланированы в разных районах города — на Советской площади в Юбилейном парке, в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе и у ДК «Нефтяник».