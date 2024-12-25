НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

0 м/c,

 762мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 99,61
EUR 103,94
Платная парковка у вокзала
Продали помещения в центре
Подняли тарифы на проезд
Скидки на проезд
Будут ли уроки 30 декабря?
Ярославец на федеральном канале
Предновогодняя афиша
Погибли в ДТП
Что дарить на Новый год
Город Новый год — 2025 В Ярославле назвали места, где можно пускать фейерверки в Новый год

В Ярославле назвали места, где можно пускать фейерверки в Новый год

Список по районам

463
12 комментариев

Где разрешено пускать салюты в Ярославле

Источник:

В мэрии Ярославля опубликовали список адресов, где разрешено запускать фейерверки и пускать петарды в новогодние праздники.

—  Использование пиротехники во дворах запрещено, — напоминают городские власти.

Заволжский район:

  • парк, проспект Машиностроителей;

  • Тверицкая набережная.

Дзержинский район:

  • парк в районе ФОКа «Олимпиец», ул. Колесовой, 58а;

  • парк «30 лет Победы», Ленинградский проспект.

Красноперекопский район:

  • ﻿﻿площадка ДК «Нефтяник», Московский проспект, 92;

  • парк Рабочий сад ул. Красноперекопская.

Фрунзенский район:

  • район Аквапарка, ул. Дядьковская, 21.

Кировский район:

  • центральный пляж, Которосльная набережная;

  • «Стрелка», Которосльная набережная;

  • Парк 1000-летия Ярославля.

Ленинский район:

  • парк «Юбилейный», ул. Щапова;

  • парк «Углический», ул. Углическая.

Стоит отметить, что общегородского салюта в новогоднюю ночь в Ярославле не будет. Однако праздничные гуляния проведут. Мероприятия запланированы в разных районах города — на Советской площади в Юбилейном парке, в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе и у ДК «Нефтяник».

Подробную программу праздничных мероприятий в новогоднюю ночь — ищите в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Салюты Фейерверки Новый год
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Гость
2 часа
в свободные времена при русском Президенте Ельцине можно было везде и было весело, а сейчас как на кладбище, хотя почему как?
Гость
2 часа
Надюха Бабкина приедет в Ярославль?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Нужно ли «обезжиривать» новогоднее меню? Развеиваем мифы об оливье и селедке под шубой
Анонимное мнение
Мнение
«Месяц жизни в Гоа обходится примерно в 60 тысяч рублей»: россиянка рассказала, как уехала на зимовку к морю
Анонимное мнение
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Мнение
«После боя курантов — поножовщина, затем — отравления салатами»: фельдшер скорой — о работе в праздники, зарплате и пациентах
Анонимное мнение
Мнение
Очередная новогодняя солянка? Какими получились «Елки-11» с турецкой звездой и «уральским пельменем»
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление