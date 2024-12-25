В Ярославле назвали места, где можно пускать фейерверки в Новый год

В мэрии Ярославля опубликовали список адресов, где разрешено запускать фейерверки и пускать петарды в новогодние праздники.
— Использование пиротехники во дворах запрещено, — напоминают городские власти.
Заволжский район:
парк, проспект Машиностроителей;
Тверицкая набережная.
Дзержинский район:
парк в районе ФОКа «Олимпиец», ул. Колесовой, 58а;
парк «30 лет Победы», Ленинградский проспект.
Красноперекопский район:
площадка ДК «Нефтяник», Московский проспект, 92;
парк Рабочий сад ул. Красноперекопская.
Фрунзенский район:
район Аквапарка, ул. Дядьковская, 21.
Кировский район:
центральный пляж, Которосльная набережная;
«Стрелка», Которосльная набережная;
Парк 1000-летия Ярославля.
Ленинский район:
парк «Юбилейный», ул. Щапова;
парк «Углический», ул. Углическая.
Стоит отметить, что общегородского салюта в новогоднюю ночь в Ярославле не будет. Однако праздничные гуляния проведут. Мероприятия запланированы в разных районах города — на Советской площади в Юбилейном парке, в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе и у ДК «Нефтяник».
Подробную программу праздничных мероприятий в новогоднюю ночь — ищите в этом материале.