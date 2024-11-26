В Ярославле может прекратить работу музей в старинной фабрике: причина

Культурное пространство Textil сообщило о прекращении работы «Музея-Фабрики» на территории действующей фабрики «Красный Перекоп» в Ярославле.
— Мы вынуждены приостановить работу в связи с окончанием срока действия договора аренды с 1 декабря 2024-го. Не принимаем заказы на экскурсии и другие мероприятия. Последние экскурсии в этом месяце 30 ноября, — появилось сообщение в группе Textil 25 ноября.
Организаторы уточнили, что сейчас ведут переговоры с руководством комбината о продолжении работы команды на этой площадке. Но, каким будет итог, пока не известно.
— Вся наша команда надеется, что мы — единомышленники с руководством комбината и сможем договориться о форме сотрудничества, которая устроит обе стороны, — рассказала порталу 76.RU куратор проекта Юлия Кривцова.
В Textil также добавили, что вся проектная работа команды по работе с индустриальным наследием Красного Перекопа будет продолжена в прежнем формате.
Фабрика «Ярославская большая мануфактура» была создана в 1722-м по указу Петра I. Ее основателями стали обрусевший голландец Иван Тамес и ярославский купец Максим Затрапезнов с сыновьями. В 1764-м фабрику перекупил разбогатевший мещанин Савва Яковлев. А в апреле 1857 года владельцами производства стали московские купцы Карзинкины и петербургский купец Гавриил Игумнов. Здесь заработало бумагопрядильное производство. В конце ХIХ века развернулось ткацкое производство, выпуск крученой пряжи в мотках. Накануне Революции 1917 года «Ярославская большая мануфактура» была крупнейшим производством в Ярославской губернии и одним из самых высокоприбыльных предприятий России.
В 1918 году фабрику национализировали. Чуть позже она стала называться «Красный Перекоп». Здесь с 1960-го по 1962 год работала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.
Сейчас фабрика работает под юрлицом ПАО «Ярославский комбинат технических тканей». По-прежнему занимается ткацким производством. Информация о ее нынешних владельцах не разглашается. Генеральный директор — Петр Шелкошвейн. По данным сервиса «Контур. Фокус», на конец 2023 года чистая прибыль предприятия составила 20 миллионов рублей.
Напомним, «Музей-фабрика», расположившийся в корпусах старейшего производства города, известен далеко за пределами Ярославля. В одном из корпусов размещен музей, посвященный фабрике и самому району, кроме того здесь проводятся аудиопрогулки, кинопоказы и лекции. Несколько лет назад кураторы Textil устраивали экскурсии по производственным цехам в формате аудиоспектаклей. Однако в октябре 2022 года из-за введения режима повышенной готовности фабрика запретила посещения, музей продолжил работу, но уже без уникальных аудиоспектаклей.
Вопрос об аренде уже возникал. В декабре прошлого года организаторы сообщали, что владельцы предприятия серьезно подняли им цену.