В Ярославле может прекратить работу музей в старинной фабрике: причина

— Мы вынуждены приостановить работу в связи с окончанием срока действия договора аренды с 1 декабря 2024-го. Не принимаем заказы на экскурсии и другие мероприятия. Последние экскурсии в этом месяце 30 ноября, — появилось сообщение в группе Textil 25 ноября.

Организаторы уточнили, что сейчас ведут переговоры с руководством комбината о продолжении работы команды на этой площадке. Но, каким будет итог, пока не известно.

— Вся наша команда надеется, что мы — единомышленники с руководством комбината и сможем договориться о форме сотрудничества, которая устроит обе стороны, — рассказала порталу 76.RU куратор проекта Юлия Кривцова.

В Textil также добавили, что вся проектная работа команды по работе с индустриальным наследием Красного Перекопа будет продолжена в прежнем формате.

Фабрика «Ярославская большая мануфактура» была создана в 1722-м по указу Петра I. Ее основателями стали обрусевший голландец Иван Тамес и ярославский купец Максим Затрапезнов с сыновьями. В 1764-м фабрику перекупил разбогатевший мещанин Савва Яковлев. А в апреле 1857 года владельцами производства стали московские купцы Карзинкины и петербургский купец Гавриил Игумнов. Здесь заработало бумагопрядильное производство. В конце ХIХ века развернулось ткацкое производство, выпуск крученой пряжи в мотках. Накануне Революции 1917 года «Ярославская большая мануфактура» была крупнейшим производством в Ярославской губернии и одним из самых высокоприбыльных предприятий России.

В 1918 году фабрику национализировали. Чуть позже она стала называться «Красный Перекоп». Здесь с 1960-го по 1962 год работала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Сейчас фабрика работает под юрлицом ПАО «Ярославский комбинат технических тканей». По-прежнему занимается ткацким производством. Информация о ее нынешних владельцах не разглашается. Генеральный директор — Петр Шелкошвейн. По данным сервиса «Контур. Фокус», на конец 2023 года чистая прибыль предприятия составила 20 миллионов рублей.