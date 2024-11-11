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Город Новый год — 2025 «Не имеем морального права»: в Ярославской области отменили «Нашествие Дедов Морозов»

«Не имеем морального права»: в Ярославской области отменили «Нашествие Дедов Морозов»

В чем причина

692
6 комментариев

В 2024 году отменили фестиваль «НаШесвтие Дедов Морозов»

11 ноября мэр Рыбинска Ярославской области Дмитрий Рудаков сообщил об отмене ежегодного фестиваля «НаШествие Дедов Морозов» (0+).

— Подход здесь такой. Все детские праздники мы проводим и не сворачиваем, — сказал в своем видеообращении мэр Дмитрий Рудаков. — Увеселения для взрослых, здесь извините. Мы не имеем морального права проводить такие масштабные увеселения, и мы в этом году их проводить не будем. [Освободившиеся] деньги направим на поддержку СВО.

Мэр Рыбинска — об отмене фестиваля «НаШествие Дедов Морозов»

Напомним, проведение праздничного фестиваля планировалось на 14 декабря.

Фестиваль «НаШествие Дедов Морозов» проходит в Рыбинске с декабря 2009 года. На парад съезжались сотни участников. Его проведение прервали четыре года назад. В 2020-м и 2021-м годах новогоднюю акцию отменяли из-за пандемии коронавируса. В 2022-м году шествие не проводили из-за режима повышенной готовности. В 2023 году фестиваль все же состоялся.

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Новый год Нашествие Дедов Морозов Рыбинск Мэр Отмена
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Комментарии
6
Гость
1 час
Люди простые люди просили умоляли об этом??? Всё для нас делают, мы же их избирали??? мы им налоги за это платим??? Достали, до ужаса
Гость
1 час
толковый мэр, плясать не время. все бы так.
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