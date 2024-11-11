«Не имеем морального права»: в Ярославской области отменили «Нашествие Дедов Морозов»

— Подход здесь такой. Все детские праздники мы проводим и не сворачиваем, — сказал в своем видеообращении мэр Дмитрий Рудаков. — Увеселения для взрослых, здесь извините. Мы не имеем морального права проводить такие масштабные увеселения, и мы в этом году их проводить не будем. [Освободившиеся] деньги направим на поддержку СВО.