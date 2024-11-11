«Не имеем морального права»: в Ярославской области отменили «Нашествие Дедов Морозов»

11 ноября мэр Рыбинска Ярославской области Дмитрий Рудаков сообщил об отмене ежегодного фестиваля «НаШествие Дедов Морозов» (0+).
— Подход здесь такой. Все детские праздники мы проводим и не сворачиваем, — сказал в своем видеообращении мэр Дмитрий Рудаков. — Увеселения для взрослых, здесь извините. Мы не имеем морального права проводить такие масштабные увеселения, и мы в этом году их проводить не будем. [Освободившиеся] деньги направим на поддержку СВО.
Напомним, проведение праздничного фестиваля планировалось на 14 декабря.
Фестиваль «НаШествие Дедов Морозов» проходит в Рыбинске с декабря 2009 года. На парад съезжались сотни участников. Его проведение прервали четыре года назад. В 2020-м и 2021-м годах новогоднюю акцию отменяли из-за пандемии коронавируса. В 2022-м году шествие не проводили из-за режима повышенной готовности. В 2023 году фестиваль все же состоялся.