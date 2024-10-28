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Развлечения Новый год — 2025 Приедет из Великого Устюга: назвали дату фестиваля «НаШествие Дедов Морозов» в Ярославской области

Приедет из Великого Устюга: назвали дату фестиваля «НаШествие Дедов Морозов» в Ярославской области

Когда и где именно пройдет праздник

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4 комментария

Когда пройдет «НаШествие Дедов Морозов»

Мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков назвал дату проведения фестиваля «НаШествие Дедов Морозов» (0+) в 2024 году. По его словам, мероприятие пройдет 14 декабря.

Глава города рассказал, что традиционно возглавит новогоднюю колонну главный Дед Мороз страны из Великого Устюга. Также в гости приедут Мороз-воевода из Карабихи и татарский зимний сказочник Кыш Бабай.

— Главная цель — создать сказочную атмосферы для наших детей, чтобы они верили в чудеса и знали, что в жизни добро всегда побеждает зло, — рассказал Дмитрий Рудаков у себя на странице во «Вконтакте».

Также глава Рыбинска уточнил, что будет организован гастрономический фестиваль и новогодние ярмарки. Полную программу праздника пообещали предоставить позже.

«НаШествие Дедов Морозов» проводят в Рыбинске с декабря 2009 года. Правда, был трехлетний перерыв. В 2020-м и 2021-м годах новогоднюю акцию, на которую съезжаются участники со всей России, отменяли из-за пандемии коронавируса. В пандемийном 2020-м жителям предлагали 13 тематических площадок, но местные и туристы неоднозначно отнеслись к такой идее. В 2022-м году шествие не проводили из-за режима повышенной готовности, который ввели в регионе. А вот в 2023 году фестиваль провели. Впервые после пандемии сотни людей в новогодних нарядах вышли на улицы и под звуки оркестра устроили большой праздник. По данным администрации города, только в параде прошли 2 тысячи участников, еще 6 тысяч зрителей он собрал вокруг.

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Нашествие Дедов Морозов Рыбинск Мэр Новый год
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Комментарии
4
Гость
1 час
А где, простите, новости про рывки и прорывы? Там-то что-то построили, там-то где-то запустили, там-то впервые выпустили или возвели? Заработал новый завод, построена новая больница, открыт детский сад, налажена сборка. Где это всё? В истории Советского Союза? Где повод для гoрдости за сверхдержаву?
Гость
1 час
Дед Мороз и Снегурка с квадроберами. Вот это правильно, модно и молодежно.
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