«Хэппи-энда» не будет? Какие ярославские парки благоустроили с первого раза — вы удивитесь

В мэрии назвали скверы, которые ремонтировали без замечаний Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В последние годы в Ярославле гремят скандалы вокруг благоустройства городских парков. Символом недобросовестной работы стала Павловская роща, где после проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело.

Проблемными стали Юбилейный парк в Ленинском районе, парк Судостроитель во Фрунзенском районе, сквер на площади Труда в центре, «Озерная гривка» за Волгой и не только. С многомиллионными проектами как-то не ладилось. У подрядчиков все не получалось с первого раза — то плитку в холод положат, а она волнами пойдет, то спортплощадка развалится.

Версия властей

Знаем, негатива в жизни ярославцев достаточно, поэтому мы решили сфокусироваться на хорошем. И прикинула редакция на планерке — какое благоустройство за последние пять лет сдавали горожанам с первого раза? Вариантов нашлось немного. Чтобы подтвердить догадки, мы сделали запрос в мэрию Ярославля.

— [В срок и без замечаний были сданы работы на объектах] сквер у Яковлевской церкви, сквер на проспекте Машиностроителей, — сообщили 76.RU в городской администрации.

Получается больше всего повезло Заволжскому району. А кто те герои, что сдали работы в срок?

Что за работы

Зеленую зону на проспекте Машиностроителей ремонтировали по губернаторской программе «Решаем вместе!» в 2020 году, на работы потратили 25 миллионов рублей, а техническая приемка прошла осенью. Подрядчик разделил территорию на зоны, установил спортивные и детские площадки, а также уложил плитку.

Губернаторский проект «Решаем вместе» реализуют по направлению «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) нацпроекта «Жилье и городская среда». Он направлен на создание нового облика городов, обновление общественных пространств и т. д. Жители принимают участие в выборе объекта для благоустройства путем голосования. На благоустройство выделяют деньги как из федерального, так и областного бюджетов.

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Сквер у Яковлевской церкви на проспекте Авиаторов ремонтировали по аналогичной программе. Стоимость контракта составляла 8 миллионов рублей, однако цена работ выросла до 9 миллионов. В 2021 году подрядчик расчистил аварийные деревья, уложил плитку, светильники и малые архитектурные формы.

— Благодаря сложившейся экономии средств областного бюджета по результатам проведения конкурсных процедур на выполнение работ по благоустройству, в сквере установят игровое оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья, — сообщали власти в 2021-м.

Отметим, что благоустройство рекреационной зоны на проспекте Машиностроителей в Заволжском районе вошло в общероссийский реестр Минстроя лучших реализованных практик за 2020-й год. В последние годы ярославским проектам не везет, в реестр они не попадают.

Что за подрядчик

Работы и на том, и на другом объекте выполняла рыбинская «Производственная компания Крепыш».

Общество с ограниченной ответственностью было образовано в 2016 году в Рыбинске. С 2016-го по 2021-й фирмой владел Евгений Владимирович Лубенин, после учредителем стал Илья Евгеньевич Лубенин. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», по итогам 2023 года «ПК Крепыш» заработала 313,9 миллиона рублей, из них чистыми получили 1,3 миллиона.

В 2024 году компания выиграла контракты на установку спортивных городков и площадок для выгула собак по всей области. На счету у «Крепыша» более 280 контрактов на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. В разные годы фирма занимались поставкой детских площадок, ремонтом кровли или жилых дворов, выполнением мелких работ по указанию депутатов и другими задачами. В географию работ помимо Ярославской входят соседние Костромская, Ивановская и Владимирская области.

В 2017 году «Крепыш» попадал в коррупционный скандал, связанный с мэрией Ярославля. Федеральная антимонопольная служба установила: с компанией заключили договор на строительство спортплощадки без проведения аукциона. В этом же году подрядчик устанавливал детский городок на площади Юности.

Ярославцам «ПК Крепыш» знаком по работам на Тверицкой набережной. Зону у воды начали приводить в порядок в июле 2021 года, на благоустройство планировали потратить 18 миллионов рублей. Однако вместо новой классной площадки город получил раскуроченный берег. Сроки пришлось сдвигать.

Напомним, в проекте для жителей были предусмотрены терраса с выходом к воде, скейт-площадка, поле для пляжного волейбола, детские игровые и, конечно, туалет. Предполагалась отделка деревом.

К назначенному сроку, к 15 сентября 2021 года, рабочие не успели сделать и половины из задуманного. Ярославцы вместо красивого пляжа получили горы грязи, торчащие провода и не только. В мэрии тогда просроченные работы объясняли изменениями проекта. В итоге Тверицы доделали к концу ноября. Обещанной зоны у воды не появилось.

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В соседнем Рыбинке «Производственная компания Крепыш» получала контракты на благоустройства центральной площади Дерунова (41,5 млн рублей), смотровую площадку на Бульварной улице на берегу Черемухи, Волжского парка и зеленой зоны в границах улиц Волочаевская — Юбилейная (обустройство спортивной площадки).