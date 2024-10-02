Отопление в Ярославской области дадут на следующей неделе. Когда

Отопление в Ярославской области стоит ждать на следующей неделе Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Отопление в Ярославской области дадут на следующей неделе. Это следует из ответа администрации Переславля-Залесского на вопрос жителя про начало отопительного периода.

— Отопительный сезон в регионе будет одновременно объявлен во всех районах ориентировочно в середине следующей недели. Пока дата не установлена, — ответили 1 октября на странице переславской администрации во «ВКонтакте».

Напомним, по правилам, отопление должны включать после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха на улице не будет превышать +8 градусов. 26 сентября на заседании Муниципального совета Рыбинска и. о. директора департамента ЖКХ местной администрации Александр Вишняков сообщал, что это может произойти 7-8 октября. В Ярославской области принято решение о единой дате начала отопительного периода на всей территории.

Между тем, во многих соседних областях отопление начали давать, не дожидаясь необходимых погодных условий. Например, в Вологодской и Костромской областях батареи в школах, садиках и больницах начали нагреваться с 23 сентября. В Иванове, Владимире, Подмосковье, Твери — с 1 октября.