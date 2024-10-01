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Город Отопительный сезон во всех районах Ярославской области стартует одновременно — когда

Отопительный сезон во всех районах Ярославской области стартует одновременно — когда

Что известно на данный момент

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6 комментариев

В Ярославской области будет единая дата начала отопительного сезона

Батареи во всех районах Ярославской области должны нагреться одновременно. Об этом решении властей 30 сентября сообщил глава Пошехонского района Николай Белов на своей странице во «ВКонтакте».

— Начало отопительного сезона будет единым по региону, — оповестил Белов.

Конкретная дата начала подачи тепла в дома и социальные учреждения пока не называется. Но власти напомнили условия, при которых принимается решение о старте отопительного сезона.

— В соответствии с п. 5 постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия, — прокомментировал департамент городского хозяйства мэрии также 30 сентября на странице губернатора под просьбой жительницы дать отопление.

Между тем и. о. директора департамента ЖКХ администрации Рыбинска Александр Вишняков на заседании Муниципального совета Рыбинска 26 сентября озвучил, что, вероятнее всего, отопление в Ярославской области начнут подключать 7–8 октября.

Напомним, синоптики прогнозируют в октябре в Центральной России температуру чуть выше климатической нормы. Как минимум в течение двух декад выпадение снега и снежный покров не ожидается. Среднесуточная температура воздуха станет ниже +5 °С лишь в конце октября — начале ноября.

В 2023 году отопительный сезон в Ярославской области также во всех районах стартовал одновременно — 2 октября.

А у вас дома холодно?

Да, пора включать отопление
Нет, можно пока не включать отопление
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Комментарии
6
Гость
53 минуты
Частный дом, включил когда хотел и ту температуру какую хочу.
Гость
1 час
А у нас 1 этаж и нам холодно 15 градусов, болеем. Ждём тепла. Дома уже остыли бетон не нагреется какая бы не была т. на улице.
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