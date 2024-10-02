В Ярославской области только ждут отопление. А соседи уже греются. Почему?

В соседних областях уже начали давать отопление Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В Ярославской области пока нет официальной информации, когда в квартирах появится отопление. По правилам, батареи должны начать нагреваться после того, как среднесуточная температура на улице в течение 5 дней не будет превышать +8 градусов. По предварительным оценкам, это может произойти 7-8 октября. Между тем многие жители считают, что уже пора.

— В квартирах жилых домов очень холодно. Дети мерзнут! — пожаловалась на странице губернатора Михаила Евраева ярославна Любовь Чернышова.

Впрочем, не все жители также жаждут начала отопительного периода — ведь тогда придется платить дополнительные суммы за коммунальные услуги.

— Обогреватель включаю, когда холодно, и нет проблем! — сообщают в соцсетях.

Мы посмотрели, как обстоят дела с отоплением в соседних регионах. Оказалось, во многих областях батареи уже начали нагреваться.

Вологодская область: досрочный старт

В Вологодской области не стали дожидаться, пока среднесуточная температура опустится ниже +8 градусов. И на большей части территории уже начали отопительный период. Конкретно в Вологде батареи стали нагреваться с 23 сентября — с этой даты начали подключать к отоплению социальные учреждения.

— 29 сентября отопительный сезон начнется для всех жителей. Подключение тепла будет идти по графику в течение трех дней, — привел слова начальника департамента городского хозяйства Юлии Поповой сайт городской администрации.

В Череповце батареи нагреваются с 1 октября.

— Хотя температура еще далека от нормативов по включению отопления, мы приняли такое решение. Количество обращений от тех, кому холодно, росло ежедневно. Тем, кому по-прежнему жарко, оставим возможность отопление не подключать. Если жильцы примут такое решение, управляющие компании могут не открывать задвижки, — сделал официальное заявление мэр города Вадим Германов.

Вологжане в целом довольны.

— В квартирах уже холодно стало. Я считаю, вовремя включили. Батареи пока не очень горячие, потому что на улице еще не минус. Но всё равно, дома стало тепло, — рассказала порталу 76.RU жительница Вологды.

Кострома: на бумаге отопление есть, а по факту нет

В соседней Костроме тепло в учреждения социальной сферы начали подавать 23 сентября, в жилые дома — 25 сентября. Здесь тоже не стали ориентироваться на традиционные температурные нормы. Решили начать процесс пораньше, чтобы к периоду похолодания здания уже прогрелись.

— В этом году период пусковых операций решено увеличить до двух недель с целью плавного повышения давления в сетях для выхода на нормативный зимний гидравлический режим работы. Заблаговременное начало подачи теплоносителя и продолжительный период пуска обусловлен опытом предыдущего отопительного сезона, когда после резкого похолодания возникла необходимость быстрого изменения гидравлического режима. В результате это повлекло за собой значительное количество дефектов на сетях. Плавное увеличение давления в системе позволит минимизировать число повреждений, — пояснили на сайте администрации города.

Правда, как говорят жители Костромы, тепло дошло еще не до всех.

— Отопление дали в детсадах, школах и больницах. Однако во многих домах его еще нет, по всему городу ремонтируют теплосети, — пожаловались порталу 76.RU жители Костромы.

Иваново: только по заявкам

В Иванове по постановлению администрации города с 1 октября подключают учреждения социальной сферы.

— Подача тепла в учреждения социальной сферы осуществляется по заявкам. Администрация города Иваново направила в Единую теплоснабжающую организацию общую заявку на подключение всех муниципальных учреждений образования. Однако пуск тепла в школы и детские сады производится в соответствии с техническими возможностями, — предупредили власти.

В многоквартирных домах батареи начнут нагреваться с 7 октября. Предполагается, что процесс займет около 5 дней.

Владимирская область: где-то есть, где-то нет

Администрация Владимира 1 октября проинформировала жителей города, что и в соцсферу и в жилые дома тепло начнут подавать одновременно — с 7 октября. Но в некоторых других городах области отопительный период стартовал раньше. Например, в Гусь-Хрустальном решено начать отопительный сезон с 2 октября.

В квартирах Подмосковья скоро должно потеплеть

В Подмосковье с 1 октября началась подача тепла в социальные объекты: школы, детские сады и медучреждениях. Затем тепло начнет поступать в многоквартирные дома и на промышленные предприятия. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

Тверь начала отопительный период

В Тверской области в большинстве районов отопление начали давать с 1 октября. В столице региона, по информации «Тверской Генерации», батареи начнут нагреваться с 2 октября.