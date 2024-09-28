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Город В Ярославской области назвали возможную дату включения отопления

В Ярославской области назвали возможную дату включения отопления

Когда могут нагреться батареи в домах и соцучреждениях

3 400
16 комментариев

В Ярославской области назвали возможную дату включения отопления

В Ярославской области назвали возможную дату включения отопления. Это произошло во время обсуждения подготовки к зиме в Муниципальном совете Рыбинска 26 сентября.

— Отопление включают, когда среднесуточная температура воздуха держится на отметках менее +8 градусов в течение пяти суток. Ориентировочно это 7–8 октября, — сообщил и. о. директора департамента ЖКХ администрации Рыбинска Александр Вишняков.

Напомним, 20 сентября на заседании комитета Ярославской областной думы по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Руслан Маршалкин сообщил, что технически система ЖКХ должна быть готова к началу отопительного периода до конца сентября. На тот момент степень готовности котельных составляла 93,9%, тепловых сетей — 94,7%.

В 2023 году отопительный сезон в Ярославской области стартовал 2 октября.

Как считаете, пора уже включать отопление?

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Комментарии
16
Гость
2 часа
будем есть ещё меньше, все деньги уйдут на оплату ЖКХ, таков план по которому всё идёт
Гость
2 часа
Мы горячей воды с мая не видели, какое отопление
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