В Ярославской области назвали возможную дату включения отопления. Это произошло во время обсуждения подготовки к зиме в Муниципальном совете Рыбинска 26 сентября.
— Отопление включают, когда среднесуточная температура воздуха держится на отметках менее +8 градусов в течение пяти суток. Ориентировочно это 7–8 октября, — сообщил и. о. директора департамента ЖКХ администрации Рыбинска Александр Вишняков.
Напомним, 20 сентября на заседании комитета Ярославской областной думы по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Руслан Маршалкин сообщил, что технически система ЖКХ должна быть готова к началу отопительного периода до конца сентября. На тот момент степень готовности котельных составляла 93,9%, тепловых сетей — 94,7%.
В 2023 году отопительный сезон в Ярославской области стартовал 2 октября.
Как считаете, пора уже включать отопление?