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Город В Рыбинске появилась площадка для ниндзя-спорта. Местные спорят, безопасна ли она

В Рыбинске появилась площадка для ниндзя-спорта. Местные спорят, безопасна ли она

А вы что думаете?

348
1 комментарий

В Рыбинске открылся новый сквер

В Рыбинске во дворе между домами № 8 на улице Приборостроителей и № 9 на улице Суркова установили площадку для ниндзя-спорта.

О строительстве экстремальной трассы и благоустройстве сквера стало известно еще в январе 2024 года из документов, опубликованных на сайте госзакупок. Работы начались в мае этого года, по контракту подрядчик должен был закончить их к 31 июля. Стоимость контракта — 75 миллионов рублей.

Пользователей соцсетей смутило отсутствие спортивных матов на площадке с экстремальными снарядами:

— В травмпункте работы прибавится, — написал Денис Смирнов.

— Вообще, на такой высоте должен быть инструктор и страховка. А так недолго до беды, — утверждает Екатерина Смирнова.

Кто-то, наоборот, не видит проблем:

— Что же вы за народ-то такой? Вечно чем-то недовольны… — оставил комментарий Евгений Александрович.

— Если кому не нравится, пусть не ходят, — написала Мариша Семёнова.

Сквер открыт с середины августа

Как считаете, нужны маты?

Однозначно!
Считаю, что и без матов нормально
Свой вариант напишу в комментариях

Напомним, в Ярославле 8 сентября состоялось открытие экстремальной трассы «Суперниндзя», которую выиграл для города школьник Валера Шубин. Он участвовал в программе «Суперниндзя. Дети» (12+) и занял первое место. Полоса длиною 36 метров предназначена для детей от шести лет. Трасса оборудована спортивными матами и снарядами. Вход на площадку свободный.

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Спортплощадка Детская площадка Рыбинск
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Комментарии
1
Гость
10 сентября 2024, 19:38
Человек сам решит и сам за себя отвечает - хочет лазает, не хочет сидит перед зомбоящиком Всё запретить и регламентировать, ходить только строем - это путь холопов
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