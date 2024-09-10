В Рыбинске появилась площадка для ниндзя-спорта. Местные спорят, безопасна ли она

В Рыбинске во дворе между домами № 8 на улице Приборостроителей и № 9 на улице Суркова установили площадку для ниндзя-спорта.
О строительстве экстремальной трассы и благоустройстве сквера стало известно еще в январе 2024 года из документов, опубликованных на сайте госзакупок. Работы начались в мае этого года, по контракту подрядчик должен был закончить их к 31 июля. Стоимость контракта — 75 миллионов рублей.
Пользователей соцсетей смутило отсутствие спортивных матов на площадке с экстремальными снарядами:
— В травмпункте работы прибавится, — написал Денис Смирнов.
— Вообще, на такой высоте должен быть инструктор и страховка. А так недолго до беды, — утверждает Екатерина Смирнова.
Кто-то, наоборот, не видит проблем:
— Что же вы за народ-то такой? Вечно чем-то недовольны… — оставил комментарий Евгений Александрович.
— Если кому не нравится, пусть не ходят, — написала Мариша Семёнова.
Как считаете, нужны маты?
Напомним, в Ярославле 8 сентября состоялось открытие экстремальной трассы «Суперниндзя», которую выиграл для города школьник Валера Шубин. Он участвовал в программе «Суперниндзя. Дети» (12+) и занял первое место. Полоса длиною 36 метров предназначена для детей от шести лет. Трасса оборудована спортивными матами и снарядами. Вход на площадку свободный.