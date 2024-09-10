В Рыбинске появилась площадка для ниндзя-спорта. Местные спорят, безопасна ли она

В Рыбинске открылся новый сквер Источник: документация закупки











В Рыбинске во дворе между домами № 8 на улице Приборостроителей и № 9 на улице Суркова установили площадку для ниндзя-спорта.



О строительстве экстремальной трассы и благоустройстве сквера стало известно еще в январе 2024 года из документов, опубликованных на сайте госзакупок. Работы начались в мае этого года, по контракту подрядчик должен был закончить их к 31 июля. Стоимость контракта — 75 миллионов рублей.

Пользователей соцсетей смутило отсутствие спортивных матов на площадке с экстремальными снарядами:

— В травмпункте работы прибавится, — написал Денис Смирнов.

— Вообще, на такой высоте должен быть инструктор и страховка. А так недолго до беды, — утверждает Екатерина Смирнова.

Кто-то, наоборот, не видит проблем:

— Что же вы за народ-то такой? Вечно чем-то недовольны… — оставил комментарий Евгений Александрович.

— Если кому не нравится, пусть не ходят, — написала Мариша Семёнова.

Сквер открыт с середины августа Источник: документация закупки











Как считаете, нужны маты? Однозначно! Считаю, что и без матов нормально Свой вариант напишу в комментариях