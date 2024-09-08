В Ярославле открылась экстремальная полоса препятствий «Суперниндзя». Показываем, как выглядит

В Юбилейном парке Ярославля 8 сентября открылась спортплощадка «Суперниндзя», которую выиграл для города школьник Валерий Шубин. Юный спортсмен участвовал в одноименном шоу (12+) и занял первое место.
Теперь в городе есть 36-метровая полоса препятствий для детей от 6 лет, оборудованная матами и снарядами. Вход на площадку будет бесплатным.
— В июле 10-летний ярославец побеждал дважды: выиграл 2 миллиона рублей в шоу СТС и опередил 27 финалистов телепроекта в народном голосовании на сайте канала. Вторая победа школьника означала, что именно в Ярославле телеканал построит уникальную площадку для занятий ниндзя-спортом, — поясняли ранее в пресс-службе телеканала.
На открытие площадки приехал ведущий шоу «Суперниндзя» и профессиональный регбист Василий Артемьев.
А также присутствовал на открытии мэр Ярославля Артем Молчанов.
Передача «Суперниндзя. Дети» (12+) — продолжение шоу «Суперниндзя» (16+). По задумке шоу участники соревнуются в ловкости и выносливости путем прохождения необычной полосы препятствий. В детском сезоне полосу проходили более ста детей, в их числе были четверо ярославцев. Не все дошли до финала. Ведущие нового сезона — блогер Дмитрий Масленников, актриса Равшана Куркова и профессиональный регбист Василий Артемьев.