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Город фоторепортаж В Ярославле открылась экстремальная полоса препятствий «Суперниндзя». Показываем, как выглядит

В Ярославле открылась экстремальная полоса препятствий «Суперниндзя». Показываем, как выглядит

Площадку установили в Юбилейном парке

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3 комментария

в Ярославле появилась новая площадка

В Юбилейном парке Ярославля 8 сентября открылась спортплощадка «Суперниндзя», которую выиграл для города школьник Валерий Шубин. Юный спортсмен участвовал в одноименном шоу (12+) и занял первое место.

Теперь в городе есть 36-метровая полоса препятствий для детей от 6 лет, оборудованная матами и снарядами. Вход на площадку будет бесплатным.

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— В июле 10-летний ярославец побеждал дважды: выиграл 2 миллиона рублей в шоу СТС и опередил 27 финалистов телепроекта в народном голосовании на сайте канала. Вторая победа школьника означала, что именно в Ярославле телеканал построит уникальную площадку для занятий ниндзя-спортом, — поясняли ранее в пресс-службе телеканала.

На открытие площадки приехал ведущий шоу «Суперниндзя» и профессиональный регбист Василий Артемьев.

На торжественное открытие площадки приехал Василий Артемьев

А также присутствовал на открытии мэр Ярославля Артем Молчанов.

Открытие спортивной площадки прошло в Юбилейном парке

Передача «Суперниндзя. Дети» (12+) — продолжение шоу «Суперниндзя» (16+). По задумке шоу участники соревнуются в ловкости и выносливости путем прохождения необычной полосы препятствий. В детском сезоне полосу проходили более ста детей, в их числе были четверо ярославцев. Не все дошли до финала. Ведущие нового сезона — блогер Дмитрий Масленников, актриса Равшана Куркова и профессиональный регбист Василий Артемьев.

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Комментарии
3
Гость
8 сентября 2024, 20:30
Очень напоминает момент прохождения испытаний в фильме «Сеньор Робинзон», извините
Гость
8 сентября 2024, 21:12
Молодец Валера Шубин. Побольше таких мальчишек и девчонок и может быть город снова зацветёт.
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