В Ярославле открылась экстремальная полоса препятствий «Суперниндзя». Показываем, как выглядит

в Ярославле появилась новая площадка Источник: Кирилл Поверинов











В Юбилейном парке Ярославля 8 сентября открылась спортплощадка «Суперниндзя», которую выиграл для города школьник Валерий Шубин. Юный спортсмен участвовал в одноименном шоу (12+) и занял первое место.

Теперь в городе есть 36-метровая полоса препятствий для детей от 6 лет, оборудованная матами и снарядами. Вход на площадку будет бесплатным.

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— В июле 10-летний ярославец побеждал дважды: выиграл 2 миллиона рублей в шоу СТС и опередил 27 финалистов телепроекта в народном голосовании на сайте канала. Вторая победа школьника означала, что именно в Ярославле телеканал построит уникальную площадку для занятий ниндзя-спортом, — поясняли ранее в пресс-службе телеканала.

На открытие площадки приехал ведущий шоу «Суперниндзя» и профессиональный регбист Василий Артемьев.

На торжественное открытие площадки приехал Василий Артемьев Источник: Кирилл Поверинов











А также присутствовал на открытии мэр Ярославля Артем Молчанов.

Открытие спортивной площадки прошло в Юбилейном парке Источник: Кирилл Поверинов









