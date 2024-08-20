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Город В Ярославле нашли незаконный магазин

В Ярославле нашли незаконный магазин

Торговую площадку построили без разрешения властей

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1 комментарий

В Дзержинском районе незаконно построили двухэтажный магазин

В Ярославле нашли незаконно построенный магазин. Об этом 20 августа сообщили в региональной Инспекции государственного строительного надзора. Здание находится в Дзержинском районе на пересечении улицы Панина и 16-й линии.

— На земельном участке возведен объект капитального строительства — двухэтажное нежилое здание. Разрешение на строительство данного объекта уполномоченными органами не выдавалось. Следовательно, объект построен самовольно, — констатировали в инспекции.

Нарушение выявили по жалобам жителей

Ревизоры сообщили, что поводом для проверки объекта стали жалобы местных жителей Участок, на котором появилась незаконная постройка, находится в собственности физического лица (его имя и фамилию чиновники не раскрывают). Вид разрешенного использования территории — под магазин. Однако даже при этом для возведения объекта требовалось получить разрешение на строительство.

Уведомление о выявленной незаконной постройке инспекция направила в департамент градостроительства мэрии, там должны решить, что делать дальше с самим магазином и с его владельцем.

Мы направили в мэрию Ярославля запрос о том, какие меры будут приняты относительно данного объекта.

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Магазин Строительство Незаконная постройка Недвижимость Торговля
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Комментарии
1
Гость
20 августа 2024, 10:55
Главу Дзержинского района Мусинову за такое незнание что происходит - срочно в ОТСТАВКУ !!
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