В Ярославле нашли незаконный магазин

В Дзержинском районе незаконно построили двухэтажный магазин Источник: Инспекция государственного строительного надзора Ярославской области / Vk.com











В Ярославле нашли незаконно построенный магазин. Об этом 20 августа сообщили в региональной Инспекции государственного строительного надзора. Здание находится в Дзержинском районе на пересечении улицы Панина и 16-й линии.

— На земельном участке возведен объект капитального строительства — двухэтажное нежилое здание. Разрешение на строительство данного объекта уполномоченными органами не выдавалось. Следовательно, объект построен самовольно, — констатировали в инспекции.

Нарушение выявили по жалобам жителей Источник: Инспекция государственного строительного надзора Ярославской области / Vk.com











Ревизоры сообщили, что поводом для проверки объекта стали жалобы местных жителей Участок, на котором появилась незаконная постройка, находится в собственности физического лица (его имя и фамилию чиновники не раскрывают). Вид разрешенного использования территории — под магазин. Однако даже при этом для возведения объекта требовалось получить разрешение на строительство.

Уведомление о выявленной незаконной постройке инспекция направила в департамент градостроительства мэрии, там должны решить, что делать дальше с самим магазином и с его владельцем.