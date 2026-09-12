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Фрукты за копейки и отдельный ценник для туристов: сколько стоят продукты на рынках Тбилиси — фоторепортаж

Неспешная прогулка по торговым рядам грузинской столицы

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Прилавки тут ломятся от свежих и ярких овощей и фруктов | Источник: читатель 72.RUПрилавки тут ломятся от свежих и ярких овощей и фруктов | Источник: читатель 72.RU

Прилавки тут ломятся от свежих и ярких овощей и фруктов

Источник:
читатель 72.RU

Настоящие народные рынки, где продают свое, домашнее, когда-то были очень популярны, а сейчас это большая редкость. Сейчас практически всё покупают в больших маркетах или магазинах.

Наши коллеги из 72.RU решили вспомнить, что это такое — субботний рынок с колоритными продавцами и возможностью поторговаться. Но не в России, а в Грузии — прогулка по рынкам Тбилиси получилась очень колоритной.

Боржомский базар

Был вокзал — стал базар: так получилось, что рынок находится на месте бывшего Боржомского вокзала. В советские годы оттуда ходили электрички — в Боржоми, как можно догадаться. Сейчас эти платформы закрыли.

Селяне приезжают рано утром и выгружают товар | Источник: читатель 72.RUСеляне приезжают рано утром и выгружают товар | Источник: читатель 72.RU

Селяне приезжают рано утром и выгружают товар

Источник:
читатель 72.RU

«Там был какой-то волшебный поезд, который шел по сказочно красивым местам. Мне фото показывали. На нем студенты местные ездили зимой в горы на лыжах кататься. А потом поезд пришел в негодность, пути тоже, вроде пытаются их ремонтировать, но пока не запустили. Селяне же это место облюбовали под рынок, приезжают и привозят свое: овощи, фрукты, мясо, яйца, масло, молочку», — рассказала редакции 72.RU местная жительница Катерина.

Нектарин стоит 48 рублей за кг. А арбуз&nbsp;— 22 рубля | Источник: читатель 72.RUНектарин стоит 48 рублей за кг. А арбуз&nbsp;— 22 рубля | Источник: читатель 72.RU

Нектарин стоит 48 рублей за кг. А арбуз — 22 рубля

Источник:
читатель 72.RU
Картофель&nbsp;— 64 рубля, белые огурцы&nbsp;— 79 рублей | Источник: читатель 72.RUКартофель&nbsp;— 64 рубля, белые огурцы&nbsp;— 79 рублей | Источник: читатель 72.RU

Картофель — 64 рубля, белые огурцы — 79 рублей

Источник:
читатель 72.RU

Совсем рядом, в 500–700 метрах от рынка — Центральный вокзал Тбилиси. Импровизированные торговые ряды тянутся совсем недалеко от путей, прямо под открытым небом. Иногда мимо идут поезда — к такому соседству все давно привыкли.

Рынок тянется вдоль железнодорожных путей | Источник: читатель 72.RUРынок тянется вдоль железнодорожных путей | Источник: читатель 72.RU

Рынок тянется вдоль железнодорожных путей

Источник:

читатель 72.RU

— Ценников обычно нет, надо спрашивать стоимость и торговаться. Но цены невысокие, так как торгуют сами селяне, не перекупы. Им надо быстрее продать, закупиться в городе и домой до темноты успеть, — объясняет Катерина.

Ценников почти нигде нет | Источник: читатель 72.RUЦенников почти нигде нет | Источник: читатель 72.RU

Ценников почти нигде нет

Источник:
читатель 72.RU

Рядом с открытым сельхозрынком был еще и крытый, но он сгорел пару лет назад.

— Я приходила на него в 08:30, и там уже многие стояли. Лично я там покупала совершенно нереальные помидоры из Кахети. У бабушки — такой суровой, неразговорчивой. Я подходила, она кивала на помидоры, я говорила: «Ага, ори кило» (два килограмма). Она сама выбирала лучшие, подкладывала потом еще пару сверху, после того как я деньги отдам. И мы желали друг другу хорошего дня. После пожара я искала ее на Дезертирке (еще один рынок), но так и не нашла. Может, она на рынок Самгори перебралась, там вообще огромная базроба (рынок), сельхозпроизводители стоят и оптом всё продают, мешками, — делится наша читательница.

Самое главное для селян&nbsp;— приехать и всё продать, чтобы засветло уехать домой. Цены здесь очень низкие, нет перекупа и наценок | Источник: читатель 72.RUСамое главное для селян&nbsp;— приехать и всё продать, чтобы засветло уехать домой. Цены здесь очень низкие, нет перекупа и наценок | Источник: читатель 72.RU

Самое главное для селян — приехать и всё продать, чтобы засветло уехать домой. Цены здесь очень низкие, нет перекупа и наценок

Источник:
читатель 72.RU
Тут огурцы по 96 рублей за кг. По словам местных, дороговато для переростков | Источник: читатель 72.RUТут огурцы по 96 рублей за кг. По словам местных, дороговато для переростков | Источник: читатель 72.RU

Тут огурцы по 96 рублей за кг. По словам местных, дороговато для переростков

Источник:
читатель 72.RU
Речная рыба&nbsp;—&nbsp;свежая, только пойманная | Источник: читатель 72.RUРечная рыба&nbsp;—&nbsp;свежая, только пойманная | Источник: читатель 72.RU

Речная рыба — свежая, только пойманная

Источник:
читатель 72.RU

На рынке бывает и рыба.

— Обычно продают форель и всякую мелочевку, даже карасей видела пару раз, — продолжает Катерина.

Еще на Боржомском базаре всегда продают цветы:

— В Грузии вообще очень любят украшать свои дома, наводить уют, и это вовсе не цыганщина безвкусная. Цветы продают и в городе, прямо на улицах, и селяне обязательно привозят. Иногда из сада — розы, георгины, гладиолусы, иногда просто полевые ромашки. Ромашка, кстати, символ Грузии.

Практически у каждого продавца среди товаров есть цветы | Источник: читатель 72.RUПрактически у каждого продавца среди товаров есть цветы | Источник: читатель 72.RU

Практически у каждого продавца среди товаров есть цветы

Источник:
читатель 72.RU
Помимо овощей, сельские жители везут на продажу яйца, творог, сметану | Источник: читатель 72.RUПомимо овощей, сельские жители везут на продажу яйца, творог, сметану | Источник: читатель 72.RU

Помимо овощей, сельские жители везут на продажу яйца, творог, сметану

Источник:
читатель 72.RU
Источник: читатель 72.RUИсточник: читатель 72.RU
Источник:
читатель 72.RU
Найти можно что угодно | Источник: читатель 72.RUНайти можно что угодно | Источник: читатель 72.RU

Найти можно что угодно

Источник:
читатель 72.RU
Роскошный сноп базилика | Источник: читатель 72.RUРоскошный сноп базилика | Источник: читатель 72.RU

Роскошный сноп базилика

Источник:
читатель 72.RU

— Тут со сдачей не обманывают, как правило, всё отдают — тетри в тетри. И на Боржомском рынке вообще всё хорошо с этим, потому что там сами сельхозпроизводители. Они еще и сверху тебе бонусом сыпанут ягод или засунут в пакет пару лимонов или гранатов, — говорит наша собеседница. — А вот на городских рынках часто обвешивают, причем неважно, турист, местный, грузин, армянин, русский — обвешивают всех. Поэтому местные обычно ходят закупаться к тем продавцам, которых уже знают. Я как-то сравнивала: купила килограмм клубники на Боржомском рынке и потом на Дезертирке килограмм, высыпала дома в одинаковые тарелки — разница была видна невооруженным глазом.

Ругаться на рынках не принято, тут вообще везде очень спокойная атмосфера. На Боржомском рынке и вовсе продавцы часто вместе жарят шашлык, пьют вино, включают музыку, порой и покупателей зазывают попробовать.

— А на городских рынках, если поймал продавца на обвесе, просто не отдаешь деньги, молча оставляешь товар и уходишь, — добавляет Катерина.

Дезертирский рынок

Он неподалеку от Боржомского, но порядки тут немного другие. На Дезертирском продавцы редко разрешают самому набирать фрукты в пакет.

— Я обычно там не покупаю, только если удается договориться, чтобы выбрать. А то дома начинаешь разбирать, и как минимум треть оказывается гнилой, хотя на прилавке всё выглядело очень красиво. Вот вчера купила килограмм черешни, и ведь попробовать продавец дал, а дома оказалось, что почти половина просто испекшаяся на солнце. Но до этого покупала на том же рынке персики, и они были лучшими в моей жизни. Продавец разрешил выбрать самой, и ни одного испорченного у него на прилавке не было, — особенности местного продуктового шопинга приходится выяснять на собственном опыте.

Отправляемся на Дезертирский базар | Источник: читатель 72.RUОтправляемся на Дезертирский базар | Источник: читатель 72.RU

Отправляемся на Дезертирский базар

Источник:
читатель 72.RU

Судя по рассказам в соцсетях российских экспатов, на рынках города у продавцов две цены — для местных и для туристов. У Катерины был похожий случай:

— Я обычно подхожу и слушаю, что спрашивает предыдущий покупатель, сколько что стоит, откуда картошка и т. п. Потом спрашиваю сама, на грузинском, и обычно мне отвечают то же самое. Но вот один раз было, когда продавщица клубники местному мужчине назвала одну цену, а мне — в полтора раза больше. Я говорю: «Как же так, вы же сказали 7 лари за килограмм, почему сейчас стало 10?» А она: «Это томаты 7 лари, вы неправильно поняли». Хотя на томатах у нее ценник стоял 5 лари. Я посмеялась и ушла покупать клубнику к ее соседке, которая продала мне ее за 7.

Ценников и на этом рынке нет | Источник: читатель 72.RUЦенников и на этом рынке нет | Источник: читатель 72.RU

Ценников и на этом рынке нет

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читатель 72.RU
Источник: читатель 72.RUИсточник: читатель 72.RU
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читатель 72.RU
Яблоки&nbsp;и нектарины&nbsp;— 79 рублей, персики&nbsp;— 96 рублей, инжир&nbsp;— 160 рублей за килограмм | Источник: читатель 72.RUЯблоки&nbsp;и нектарины&nbsp;— 79 рублей, персики&nbsp;— 96 рублей, инжир&nbsp;— 160 рублей за килограмм | Источник: читатель 72.RU
Источник: читатель 72.RUИсточник: читатель 72.RU
Источник: читатель 72.RUИсточник: читатель 72.RU
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Источник: читатель 72.RUИсточник: читатель 72.RU

Можно ли торговаться на тбилисских рынках?

— Не знаю, я обычно беру цота-цота (чуть-чуть), мне неудобно выторговывать 40–50 тетри на пакетике клубники. Но вижу, что местные покупают фрукты и овощи сразу по 3, 5, 7 кг. И вот на этом объеме уже, конечно, торгуются. Уступают не все, но часто. Всегда приходится уточнять, что мне надо немного, потому что тут у людей огромные семьи, они набирают на рынках полные багажники, и я со своим «нахевари кило, ту шеидзлэба» (полкило, будьте любезны) очень выбиваюсь из общей массы, — отвечает наш эксперт.

Зелень тут покупают тоннами | Источник: читатель 72.RUЗелень тут покупают тоннами | Источник: читатель 72.RU

Зелень тут покупают тоннами

Источник:
читатель 72.RU
Фасоль&nbsp;— важный продукт. Цена зависит от сорта и размера&nbsp;— от 160 до 320 рублей | Источник: читатель 72.RUФасоль&nbsp;— важный продукт. Цена зависит от сорта и размера&nbsp;— от 160 до 320 рублей | Источник: читатель 72.RU

Фасоль — важный продукт. Цена зависит от сорта и размера — от 160 до 320 рублей

Источник:
читатель 72.RU

 — Свежая фасоль сейчас везде, начинается сезон. Ее берут по 3–5 лари за кг зеленую в стручках (1 лари — примерно 33 рубля. — Прим. ред.). Неделю назад она была еще по 5–6 лари за кг, сейчас с каждым днем дешевеет. А торговцы будут сидеть и лущить спелые стручки прямо на улицах, — говорит Катерина. — Зерно фасоли — 5–7 лари за кг в зависимости от сорта. Я готовила пару раз лобио по рецепту, который мне на рынке рассказали. Очень вкусно, но готовить долго: трижды сливать воду после закипания, долго варить, потом часть фасоли размять, натолочь грецких орехов с местными специями и так далее. Но это просто обычное блюдо тут в небогатых семьях — сытное, и продукты для него всегда в доступе.

Ягод и фруктов&nbsp;огромное разнообразие | Источник: читатель 72.RUЯгод и фруктов&nbsp;огромное разнообразие | Источник: читатель 72.RU

Ягод и фруктов огромное разнообразие

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читатель 72.RU

По ценам: картошка стоит 50–60 рублей, лук и баклажаны — около 50, огурцы — от 50 до 150 рублей. За 3 лари — 150 рублей — продают так называемые белые огурцы с очень светлой кожицей, нежные, без горечи. Зелень — три-четыре маленьких пучка стоят примерно 50 рублей, этого количества хватает на один большой салат. Малина — 430–500 рублей за кг, ведерко вытягивает на 20–25 лари — примерно 660–820 рублей. Инжир — от 160 до 260 рублей, виноград — примерно 200–400 рублей, арбуз — от 22 рублей за кг.

Нектарины тут обычно покупают твердыми, чуть недозревшими, они доходят дома за 3–4 дня. Стоят они 80–100 рублей. Персики местные продают за 80–120 рублей в зависимости от сорта и степени спелости.

ПО ТЕМЕ
Полина ПерепелицаПолина Перепелица
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Рынок Продукты Грузия
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