Суп с колбасой: легкий рецепт за 30 минут — сытный обед без чувства тяжести

Вы когда-нибудь пробовали суп, который обманывает желудок? Он насыщает как наваристый борщ, но после него хочется бегать и прыгать, а не лежать на диване. Секрет — в правильной колбасе и хитром бульоне. Забудьте про жирные ребрышки и многочасовое томление: этот рецепт создан для тех, кто ценит время и не хочет выбирать между «вкусно» и «легко». Одна кастрюля, пачка хорошей колбасы и 30 минут — у вас на столе ужин, от которого не поправляются даже если съесть тарелку на ночь глядя.