Суп с колбасой: легкий рецепт за 30 минут — сытный обед без чувства тяжести

Вы когда-нибудь пробовали суп, который обманывает желудок? Он насыщает как наваристый борщ, но после него хочется бегать и прыгать, а не лежать на диване. Секрет — в правильной колбасе и хитром бульоне. Забудьте про жирные ребрышки и многочасовое томление: этот рецепт создан для тех, кто ценит время и не хочет выбирать между «вкусно» и «легко». Одна кастрюля, пачка хорошей колбасы и 30 минут — у вас на столе ужин, от которого не поправляются даже если съесть тарелку на ночь глядя.
Ингредиенты
Колбаса вареная или полукопченая, например, «Докторская» или «Краковская» — 250 граммов;
Картофель — 2–3 штуки средние;
Морковь — 1 штука;
Лук репчатый — 1 штука;
Сельдерей — 1 стебель по вкусу (но даёт ту самую легкость);
Чеснок — 1 зубчик;
Томатная паста — 1 столовая ложка без горки;
Лавровый лист — 1 штука;
Соль, черный перец, паприка — по вкусу;
Вода — 1,5 литра;
Зелень (укроп или петрушка) — для подачи.
Как готовить
Нарежьте колбасу тонкой соломкой или небольшими брусочками. Обжарьте на сухой антипригарной сковороде 2–3 минуты до легких румяных пятен. Жир не добавляем — лишнее вытопится из самой колбасы. Переложите на тарелку.
Лук и чеснок мелко порубите. Морковь и сельдерей натрите на крупной терке или нарежьте тонкой соломкой. В той же сковороде (с остатками сока от колбасы) слегка обжарьте лук с морковью и сельдереем. Добавьте томатную пасту, перемешайте, прогрейте 1 минуту.
Вскипятите воду в кастрюле. Закиньте нарезанный кубиками картофель, лавровый лист, немного паприки. Варите 10 минут на среднем огне.
Добавьте в суп зажарку из овощей и обжаренную колбасу. Посолите, поперчите. Варите всё вместе ещё 5–7 минут, пока картофель не станет мягким.
Выключите огонь, дайте супу настояться под крышкой 5 минут. Подавайте с рубленой зеленью. При желании — ложка нежирной сметаны, но и без неё суп идеален.
Совет для легкости
Не используйте копченые колбасы с явным салом — они сделают суп жирным. Лучший выбор: вареная колбаса высокого качества или сыровяленая (совсем немного). Сельдерей и томатная паста создают насыщенный вкус без мяса, а отсутствие зажарки на масле сохраняет блюдо диетическим.