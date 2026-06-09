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Еда Что приготовить Инструкция Суп с колбасой: легкий рецепт за 30 минут — сытный обед без чувства тяжести

Суп с колбасой: легкий рецепт за 30 минут — сытный обед без чувства тяжести

Легкий, ароматный рецепт — быстро, просто и без лишних калорий

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Очень легкий и вкусный суп с колбасой&nbsp;— рассказываем, как готовить | Источник: Елена Полякова / NGS.RUОчень легкий и вкусный суп с колбасой&nbsp;— рассказываем, как готовить | Источник: Елена Полякова / NGS.RU

Очень легкий и вкусный суп с колбасой — рассказываем, как готовить

Источник:
Елена Полякова / NGS.RU

Вы когда-нибудь пробовали суп, который обманывает желудок? Он насыщает как наваристый борщ, но после него хочется бегать и прыгать, а не лежать на диване. Секрет — в правильной колбасе и хитром бульоне. Забудьте про жирные ребрышки и многочасовое томление: этот рецепт создан для тех, кто ценит время и не хочет выбирать между «вкусно» и «легко». Одна кастрюля, пачка хорошей колбасы и 30 минут — у вас на столе ужин, от которого не поправляются даже если съесть тарелку на ночь глядя.

Ингредиенты

  • Колбаса вареная или полукопченая, например, «Докторская» или «Краковская» — 250 граммов;

  • Картофель — 2–3 штуки средние;

  • Морковь — 1 штука;

  • Лук репчатый — 1 штука;

  • Сельдерей — 1 стебель по вкусу (но даёт ту самую легкость);

  • Чеснок — 1 зубчик;

  • Томатная паста — 1 столовая ложка без горки;

  • Лавровый лист — 1 штука;

  • Соль, черный перец, паприка — по вкусу;

  • Вода — 1,5 литра;

  • Зелень (укроп или петрушка) — для подачи.

Как готовить

  1. Нарежьте колбасу тонкой соломкой или небольшими брусочками. Обжарьте на сухой антипригарной сковороде 2–3 минуты до легких румяных пятен. Жир не добавляем — лишнее вытопится из самой колбасы. Переложите на тарелку.

  2. Лук и чеснок мелко порубите. Морковь и сельдерей натрите на крупной терке или нарежьте тонкой соломкой. В той же сковороде (с остатками сока от колбасы) слегка обжарьте лук с морковью и сельдереем. Добавьте томатную пасту, перемешайте, прогрейте 1 минуту.

  3. Вскипятите воду в кастрюле. Закиньте нарезанный кубиками картофель, лавровый лист, немного паприки. Варите 10 минут на среднем огне.

  4. Добавьте в суп зажарку из овощей и обжаренную колбасу. Посолите, поперчите. Варите всё вместе ещё 5–7 минут, пока картофель не станет мягким.

  5. Выключите огонь, дайте супу настояться под крышкой 5 минут. Подавайте с рубленой зеленью. При желании — ложка нежирной сметаны, но и без неё суп идеален.

Совет для легкости

Не используйте копченые колбасы с явным салом — они сделают суп жирным. Лучший выбор: вареная колбаса высокого качества или сыровяленая (совсем немного). Сельдерей и томатная паста создают насыщенный вкус без мяса, а отсутствие зажарки на масле сохраняет блюдо диетическим.

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Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Суп Колбаса Рецепт Блюдо
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