Не только котлеты и макароны по-флотски: 7 бомбезных блюд, которые можно приготовить из фарша

Спорим, эти блюда из фарша съест до последней крошки даже самый капризный ребенок? Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Если вы думаете, что из фарша можно приготовить только банальные котлеты, макароны по-флотски или пельмени по праздникам, то крупно ошибаетесь! Вариантов гораздо больше. Мы нашли как минимум 7 бомбических способов превратить обычный фарш в гастрономический хит. Рецепты простые и под силу каждой хозяйке, а все сопутствующие продукты почти постоянно есть у вас под рукой. Листайте нашу подборку и выбирайте, чем удивить семью уже сегодня вечером.

Фрикадельки в томатно-чесночном соусе

Маленькие изящные фрикадельки — альтернатива котлетам, но гораздо вкуснее и нежнее. А этот чесночный соус! Чтобы приготовить пять порций, вам потребуется:

мясной фарш (свинина, говядина или их смесь) — 500 г;

полутвердый или твердый сыр — 100 г;

яйцо — 2–3 шт.;

мякиш черствого белого хлеба — 100 г;

молоко — 100 мл;

томатная паста — 120–150 г (ее нужно будет развести в 850–900 мл воды) или готовый томатный сок — 1 л;

репчатый лук — 2 шт.;

чеснок — 2–3 зубчика;

растительное масло — 3–4 ст. ложки;

свежая петрушка, соль и молотый перец — по вкусу.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Замочите черствый хлеб в молоке на пару минут. Натрите сыр и измельчите петрушку. В миске смешайте фарш, яйца, отжатый хлеб, сыр, зелень, соль и перец. Тщательно вымесите массу и слепите фрикадельки размером с грецкий орех.

Мелко нарежьте лук с чесноком и обжаривайте их на растительном масле в глубокой сковороде около 5 минут до мягкости. Влейте туда томатный сок или разведенную в соленом кипятке томатную пасту и доведите до кипения. Опустите фрикадельки в кипящий соус, накройте крышкой и тушите на минимальном огне 40–45 минут.

Колдуны

Это белорусский рецепт — так в этой стране называют драники с мясной начинкой. Для приготовления вам потребуется:

картофель — 4–5 шт.;

репчатый лук — 0,5 шт.;

фарш — 100 г;

мука — 1–2 ст. ложки;

растительное масло — 2 ст. ложки;

черный молотый перец и соль — по вкусу.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Очистите картофель и лук, а затем натрите их на самой мелкой терке. Добавьте к получившейся овощной массе соль, молотый перец и муку, после чего тщательно перемешайте всё ложкой. Если овощи выделят слишком много сока, аккуратно слейте его. Отдельно заправьте мясной фарш солью и перцем, хорошо вымесите его руками и сформируйте из него тонкие плоские котлетки.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выкладывайте картофельную массу порциями по одной столовой ложке, слегка разравнивая каждую в плоскую лепешку. Сверху на картофельный слой поместите по мясной котлетке, а затем укройте их еще одной ложкой тертого картофеля. Обжаривайте эти многослойные драники на умеренном огне примерно по 2–3 минуты с каждой стороны, пока не появится красивая золотистая корочка.

Переложите обжаренные колдуны на чистый противень. Отправьте блюдо в предварительно разогретую до 180 °C духовку на 30 минут, чтобы мясо внутри полностью пропеклось и стало сочным.

Ленивые голубцы в духовке

Если вы скажете, что ленивые голубцы — это скучно, то попробуйте приготовить их в духовке. Уверены, что они подарят новые вкусовые ощущения и от них не смогут оторваться даже капризные дети. Вам понадобится:

фарш — 400 г;

белокочанная капуста — 400 г;

круглозерный рис — 0,5 стакана;

яйцо — 1 шт.;

репчатый лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

подсолнечное масло — 1 ст. ложка;

томатная паста — 2 ст. ложки (плюс 1 стакан воды) или томатный сок — 1 стакан;

черный молотый перец и соль — по вкусу.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Мелко нашинкуйте капусту, залейте крутым кипятком на 10 минут, после чего откиньте на дуршлаг, чтобы ушла вся лишняя вода. Параллельно промойте круглозерный рис и отварите его до полуготовности в течение 10–12 минут после закипания. Лук мелко порубите, морковь измельчите на крупной терке, а чеснок пропустите через специальный пресс.

Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и обжаривайте лук с морковью на среднем огне около 7 минут до мягкости. В глубокой посуде соедините мясной фарш, остывший рис, капусту и зажарку. Разбейте туда же яйцо, всыпьте соль, черный перец, добавьте измельченный чеснок, тщательно вымесите массу руками и сформируйте аккуратные котлеты.

Разведите томатную пасту в стакане воды или возьмите готовый томатный сок. Плотно уложите получившиеся ленивые голубцы в глубокую форму для запекания и полностью залейте их томатным соусом. Отправьте форму в предварительно разогретую до 180 °С духовку и запекайте блюдо час до полной готовности.

Гречка мясная

Если вы не любите гречку, то просто никогда ее не пробовали готовить с фаршем. Это блюдо очень сытное и полезное, а в старину его называли купеческим. На семь порций вам понадобится:

гречневая крупа — 1 стакан;

фарш — 300 г;

репчатый лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

томатная паста — 2 ст. ложки;

подсолнечное масло — 20 г;

соль — по вкусу.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Промойте гречку, высыпьте на смазанную маслом сковороду и подсушите на среднем огне. Параллельно нашинкуйте лук, натрите морковь и обжарьте их на подсолнечном масле до золотистости. Добавьте к овощам фарш, тщательно разбивая комочки, затем выложите томатную пасту и готовьте всё вместе около 5 минут.

Выложите подсушенную крупу к мясу с овощами и залейте кипятком, чтобы вода слегка прикрывала гречку. Посолите по вкусу, накройте крышкой и тушите на медленном огне до полного испарения жидкости. В готовое блюдо вмешайте измельченный чеснок и по желанию добавьте лавровый лист с черным перцем.

Шакшука

Это блюдо популярно на Ближнем Востоке и может покорить сердца (через желудок, конечно же) ваших близких. Для приготовления шакшуки понадобится:

яйца — 4 шт.;

говяжий фарш — 300 г;

помидоры — 300 г;

болгарский перец — 150 г;

репчатый лук — 80 г;

чеснок — 1 зубчик;

растительное масло — 2 ст. ложки;

сладкая молотая паприка — 1 ч. ложка;

свежая петрушка, соль и черный перец — по вкусу.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Очистите лук и нашинкуйте его тонкими полукольцами. Помидоры и очищенный от семян болгарский перец нарежьте одинаковыми мелкими кубиками, а чеснок измельчите. Разогрейте в сковороде масло и обжаривайте лук, чеснок и перец на среднем огне 7–8 минут до мягкости.

Выложите к овощам говяжий фарш и готовьте его 15–20 минут, тщательно разбивая мясные комочки лопаткой. Затем добавьте кубики томатов, всыпьте паприку, соль, черный перец и тушите всё вместе еще 4–5 минут.

Сделайте в мясной массе четыре небольших углубления и аккуратно разбейте в них яйца. Накройте сковороду крышкой, убавьте пламя и томите блюдо на небольшом огне 5–7 минут, пока белок не схватится до нужной вам готовности. При подаче украсьте петрушкой.

Гратен

Если же вам больше по вкусу французская кухня, то угостите семью или друзей изумительным гратеном в формочках. Вам потребуется:

крупный картофель — 2 шт.;

мясной фарш — 250 г;

репчатый лук — 1 шт.;

тертый сыр — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

сливки — 1 стакан;

соль и перец — по вкусу.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Нашинкуйте репчатый лук и распределите его ровным слоем по дну порционных формочек. Сверху плотно выложите мясной фарш, слегка приправьте его солью, перцем или вашими любимыми специями. Натрите очищенный картофель на крупной терке, уложите его следующим слоем в формы и также немного посолите и поперчите.

В отдельной емкости взбейте вилкой яйцо со сливками, добавьте щепотку специй и равномерно залейте получившимся соусом все заготовки для сочности. Отправьте заполненные формочки в предварительно разогретую до 180 °C духовку на средний уровень, выставив режим двустороннего нагрева «сверху и снизу», и запекайте в течение 20 минут.

Аккуратно откройте духовку, щедро засыпьте каждый гратен натертым сыром и оставьте блюдо внутри еще на несколько минут, пока на поверхности не образуется аппетитная румяная корочка.

Ленивые манты

Если ленивыми голубцами уже никого не удивить, то ленивые манты вы вряд ли пробовали, а зря! Это потрясающее блюдо готовится в разы быстрее классического варианта, не требует ювелирной лепки, но получается невероятно сочным, нежным и сытным. Вам потребуется:

мука — 300 г;

вода — 300 мл;

растительное масло — 60 мл;

яйцо — 1 шт.;

соль — 1/2 ч. ложки;

сметана — 200 мл;

фарш — 500 г;

помидоры — 300 г;

репчатый лук — 300 г;

чеснок — 5-6 зубчиков;

черный перец — по вкусу.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Взбейте венчиком воду с яйцом и солью, влейте масло, постепенно всыпьте муку и замесите тесто. Накройте его пленкой на 15–20 минут. Для начинки измельчите в блендере очищенные лук (200 г) с чесноком, смешайте с фаршем, солью и перцем.

Разделите тесто пополам. Раскатайте первую часть в тонкий пласт и разрежьте на четыре полосы. На половину каждой полоски выложите фарш, прикройте второй стороной теста и сверните в не слишком плотный рулет, тщательно защипнув край. Повторите процесс со второй половиной теста.