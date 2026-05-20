НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Ярославле
Погода+27°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

0 м/c,

 758мм 51%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
Не хватает педагогов
Кто зарабатывает на Волге
Здоровье под контролем
Как прошел матч «Локомотив» — «Ак Барс»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Давка в автобусе
Привезут детей из Запорожья
Сбили БПЛА
Когда включат горячую воду
Еда Обзор Сладость или гадость? Мы узнали, кому нельзя есть клубнику. Может быть, вам?

Сладость или гадость? Мы узнали, кому нельзя есть клубнику. Может быть, вам?

И как ее правильно есть, мы тоже выяснили

176
Клубнику, как и любой другой продукт, лучше не есть в больших количествах&nbsp;— даже если очень хочется | Источник: Роман Данилкин / 63.RUКлубнику, как и любой другой продукт, лучше не есть в больших количествах&nbsp;— даже если очень хочется | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Клубнику, как и любой другой продукт, лучше не есть в больших количествах — даже если очень хочется

Источник:
Роман Данилкин / 63.RU

Клубника — одна из самых любимых летних ягод. Она богата витамином С, антиоксидантами и клетчаткой, но при этом часто вызывает аллергию и может раздражать желудок. Нутрициолог Анна Иванова назвала пользу и вред клубники, а главное, как есть ягоду, чтобы не столкнуться со вздутием, изжогой или сыпью.

Три полезных совета

Первое, с чего начинает список советов нутрициолог Анна Иванова — не ешьте клубнику натощак. Органические кислоты могут вызвать дискомфорт у людей с чувствительным желудком или гастритом. Лучше съесть ее через 20–30 минут после основного приема пищи.

Второе — обращайте внимание на сочетания. Клубника содержит щавелевую кислоту — в больших количествах она нежелательна при склонности к камням в почках.

— Не стоит одновременно есть много клубники и продуктов, богатых кальцием (творог, молоко), если у вас уже были оксалатные камни, — предупреждает Анна Иванова. — Но для здорового человека классическое сочетание «клубника со сливками» вреда не принесет.

Третий момент, о котором упоминает диетолог, соблюдение меры. Для взрослого достаточно 150–200 граммов в день (примерно 5–7 ягод). Детям до 7 лет лучше давать не более 100 граммов, начиная с нескольких ягод, чтобы проверить реакцию.

Как есть клубнику, чтобы не стало плохо

Мойте правильно. Замочите ягоды в воде на 5–10 минут, затем промойте под проточной водой. Это удаляет часть остаточных пестицидов и загрязнений.

— Не смешивайте ягоду с тяжелой пищей. Клубника быстро переваривается. Если съесть ее после жирного мяса или большого количества хлеба, возможно брожение в кишечнике и вздутие. Идеальный вариант — самостоятельный перекус или десерт через час после еды, — подсказывает диетолог.

Анна Иванова также напоминает про индивидуальную реакцию: самый частый симптом — зуд в горле или покраснение кожи вокруг рта.

— Если заметили такое даже после одной ягоды, от клубники лучше отказаться. В следующий раз реакция может быть более выраженной, — добавила эксперт.

С осторожностью следует есть клубнику людям с диагностированной аллергией на пыльцу березы, с обострением гастрита, язвы или панкреатита, а также с мочекаменной болезнью (оксалатный тип).

— Клубника — полезный сезонный продукт, но не лекарство и не враг. Ешьте ее в меру, чистую, не на пустой желудок и не вперемешку с полным обедом. Тогда вероятность, что станет плохо, минимальна, — резюмирует эксперт.

ПО ТЕМЕ
Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Клубника Ягода Нутрициология Здоровье
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
«Выживут сильнейшие»: владелица салона красоты — о ситуации в бьюти-индустрии
Анастасия Кулачковская
Мнение
Это не всё… Почему фильмом «Дьявол носит Prada 2» не получается восхититься, но хочется его полюбить: рецензия
Евгений Зиновьев
главный редактор 63.RU
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Рекомендуем