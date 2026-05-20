Сладость или гадость? Мы узнали, кому нельзя есть клубнику. Может быть, вам?

Клубника — одна из самых любимых летних ягод. Она богата витамином С, антиоксидантами и клетчаткой, но при этом часто вызывает аллергию и может раздражать желудок. Нутрициолог Анна Иванова назвала пользу и вред клубники, а главное, как есть ягоду, чтобы не столкнуться со вздутием, изжогой или сыпью.

Три полезных совета

Первое, с чего начинает список советов нутрициолог Анна Иванова — не ешьте клубнику натощак. Органические кислоты могут вызвать дискомфорт у людей с чувствительным желудком или гастритом. Лучше съесть ее через 20–30 минут после основного приема пищи.

Второе — обращайте внимание на сочетания. Клубника содержит щавелевую кислоту — в больших количествах она нежелательна при склонности к камням в почках.

— Не стоит одновременно есть много клубники и продуктов, богатых кальцием (творог, молоко), если у вас уже были оксалатные камни, — предупреждает Анна Иванова. — Но для здорового человека классическое сочетание «клубника со сливками» вреда не принесет.

Третий момент, о котором упоминает диетолог, соблюдение меры. Для взрослого достаточно 150–200 граммов в день (примерно 5–7 ягод). Детям до 7 лет лучше давать не более 100 граммов, начиная с нескольких ягод, чтобы проверить реакцию.

Как есть клубнику, чтобы не стало плохо

Мойте правильно. Замочите ягоды в воде на 5–10 минут, затем промойте под проточной водой. Это удаляет часть остаточных пестицидов и загрязнений.

— Не смешивайте ягоду с тяжелой пищей. Клубника быстро переваривается. Если съесть ее после жирного мяса или большого количества хлеба, возможно брожение в кишечнике и вздутие. Идеальный вариант — самостоятельный перекус или десерт через час после еды, — подсказывает диетолог.

Анна Иванова также напоминает про индивидуальную реакцию: самый частый симптом — зуд в горле или покраснение кожи вокруг рта.

— Если заметили такое даже после одной ягоды, от клубники лучше отказаться. В следующий раз реакция может быть более выраженной, — добавила эксперт.

С осторожностью следует есть клубнику людям с диагностированной аллергией на пыльцу березы, с обострением гастрита, язвы или панкреатита, а также с мочекаменной болезнью (оксалатный тип).