Эти зеленые щи съедают первыми: идеальный рецепт супа с щавелем

В пору, когда щавель на грядках только-только набирает силу, а на рынке его продают пучками по смешной цене, грех не сварить ароматные зеленые щи. Это суп — воспоминание из детства, суп-универсал: его едят горячим со сметаной и холодным в жару. Но у щавеля есть характер: если переложить или не рассчитать время, он превратит бульон в неаппетитную темную кашицу. Рассказываем, как приготовить идеальный суп с щавелем.
Ингредиенты (на кастрюлю объемом 3 литра)
Курица (бедра, голени или суповой набор) — 500–600 граммов;
картофель — 4–5 средних клубней;
щавель свежий — большой пучок (150–200 граммов);
лук репчатый — 1 штука;
морковь — 1 штука;
яйца куриные — 4–5 штук (3 — в суп, 2 — для подачи);
соль, перец черный — по вкусу;
лавровый лист — 1 штука;
растительное масло — 1 столовая ложка для зажарки;
сметана и свежая зелень (укроп, петрушка) — для подачи.
Приготовление
Варим бульон. Курицу залейте холодной водой (около 2,5 литра). Доведите до кипения, снимите пену, убавьте огонь и варите 40 минут. Добавьте соль, лавровый лист. Мясо выньте, отделите от костей, нарежьте кусочками и верните обратно в бульон (кости выбросьте).
Подготавливаем овощи. Картофель очистите и нарежьте кубиками или брусочками. Лук и морковь мелко порубите. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук с морковью до мягкости (не зажаривайте до темноты, иначе суп будет горчить).
Закладываем картофель. В кипящий бульон отправьте картофель. Варите 10–15 минут.
Щавель тщательно промойте, удалите толстые стебли. Нарежьте полосками (не слишком мелко, чтобы зелень чувствовалась).
Три яйца слегка взбейте в миске вилкой (как на омлет). Два яйца отварите вкрутую — они пойдут в тарелки.
Собираем суп. Когда картофель почти готов, добавьте пассерованные лук с морковью. Следом — нарезанный щавель. Перемешайте. Сразу после щавеля тонкой струйкой влейте взбитые яйца, постоянно помешивая суп ложкой по кругу. Вы получите красивые «яичные перья». Варите совсем недолго — 2 минуты. Если варить дольше, щавель станет оливково-бурым, а яйца — резиновыми.
Финал. Выключите огонь, накройте крышкой и дайте настояться 5–10 минут. Попробуйте на соль и кислоту, при необходимости добавьте щепотку лимонной кислоты (если щавель был пресноват) или, наоборот, половину чайной ложки сахара (если перекислили).
Разлейте суп по тарелкам. В каждую положите половинку вареного яйца, ложку сметаны и посыпьте свежей зеленью.
