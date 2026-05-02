Как правильно выбрать авокадо? Изучаем признаки спелого и вкусного фрукта

Авокадо очень популярный фрукт Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Авокадо стал трендом последних нескольких лет в мире кулинарии. Но как выбрать плод, который будет полезным и вкусным?

На что нужно обращать внимание при покупке фрукта — расскажет эксперт Роскачества.

Антон Северин Директор по внешним коммуникациям Роскачества, автор и ведущий программы «Анатомия качества»

Чем полезен авокадо

Несмотря на общую калорийность, около 77% калорий авокадо приходится на мононенасыщенные жирные кислоты, в том числе олеиновую кислоту, которая способствует поддержанию нормального уровня холестерина. В одном плоде не менее 20 витаминов и минералов: витамины группы B, витамин C, E, бета-каротин, калий (примерно 485 мг на 100 г), магний, фосфор, железо и другие элементы.

Фрукт надо тщательно чистить от кожуры и косточки Источник: Дарья Пона / 74.RU

Благодаря такому насыщенному составу авокадо поддерживает работу сердечно-сосудистой системы, нервной системы, способствует усвоению жирорастворимых витаминов A, E и K, а благодаря клетчатке помогает дольше сохранять чувство сытости. К слову, на 100 г авокадо приходится примерно 160 ккал, около 14,7 г жиров, 6,7 г пищевых волокон, 2 г белка и минимальное количество углеводов.

Однако неправильное употребление авокадо может навредить. Фрукт надо тщательно чистить от кожуры и косточки — рядом с этими частями находятся токсичные вещества.

Как правильно выбрать авокадо

В первую очередь нужно оценить внешний вид авокадо. У хорошего плода ровная, блестящая кожица яркого цвета без темных пятен и вмятин. Перезрелый плод обычно слишком мягкий и сморщенный. На ощупь фрукт должен быть упругим и поддаваться нажатию. Если авокадо твердый — не дозрел, а если на кожице остается глубокий след от пальцев — перезрел.

Выбрать хороший авокадо не очень сложно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Стоит обращать внимание и на запах. Хороший авокадо имеет легкий ореховый запах, а испорченный плод пахнет чем-то резким и кислым. Вес фрукта тоже имеет значение: хороший авокадо кажется немного тяжелее, чем выглядит. Это связано с плотной, насыщенной мякотью.

Кроме того, если аккуратно убрать плодоножку, то у спелого плода след будет желтым или светло-коричневым. У недозревшего — светло-зеленым, а у перезревшего — темным.

Как хранить авокадо

Если в магазине нет подходящего по качеству авокадо, то это можно исправить. Фрукт можно довести до нужной кондиции дома, но лайфхак работает только для недозрелых плодов.

Для этого положите фрукт рядом с яблоком или заверните в бумагу, а после уберите в теплое место. Обычно авокадо дозревает менее чем за 24 часа при комнатной температуре.

Авокадо можно долго хранить в холодильнике Источник: Дарья Пона / 74.RU

Спелый авокадо можно хранить в холодильнике до недели. После разрезания мякоть плода быстро темнеет из-за окисления. Замедлить процесс можно, сбрызнув срез лимонным соком. После заверните фрукт в пленку и уберите в холодильник. В таком виде хранить авокадо можно 1–2 дня.