Ярославское блюдо признали одним из лучших в России: что это за кулинарный шедевр

Ярославские ярушки заняли второе место в номинации «Национальное блюдо» на ежегодной премии Russian Traveler Awards. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 4 декабря 2025 года.
Ярушки — традиционное блюдо ярославской кухни. Представляет собой небольшие пельмени в форме ушек с начинкой из рыбы.
«Такие победы работают на узнаваемость всего региона, привлекают туристов и показывают, что у Ярославской области не только богатая история и архитектура, но и своя уникальная кухня», — написал у себя в соцсетях глава региона.
В конкурсе было представлено 29 блюд и продуктов из разных регионов России. Первое место занял чай «Москва», второе — соответственно, ярославские ярушки, третье — тамбовский окорок.
Рецепт ярушек
Ранее шеф-повар Мария Талашова из ресторана «Иоанн Васильевич» поделилась рецептом ярушек.
Ингредиенты для теста:
молоко — 100 мл;
вода — 100 мл;
соль — 10 г;
яйца — 3 шт.;
мука — 600 г;
куркума — 5 г.
Ингредиенты для фарша:
филе судака — 100 г;
филе трески — 100 г;
филе лосося — 100 г;
репчатый лук — 1 шт.;
укроп — небольшой пучок;
соль, перец, приправы по вкусу.
Ингредиенты для соуса:
каперсы — 1 ст. л.;
оливки — 5–6 шт.;
солёные корнишоны — 3–4 шт.;
вустерский соус — 1 ч. л.;
чеснок — 3 зубчика;
сметана — 3 ст. л.;
майонез — 3 ст. л.;
горчица — по вкусу.
Процесс приготовления
В миске смешайте молоко, воду, соль и яйца. Взбейте до однородности венчиком или блендером. В отдельной миске смешайте муку с куркумой и просейте ее. Добавьте к жидкой смеси и замесите плотное тесто.
Нарежьте филе судака, трески и лосося мелкими кубиками и сложите в миску. Мелко нарежьте лук и укроп, добавьте к рыбе. Посолите, поперчите, добавьте приправы и тщательно перемешайте.
Для соуса мелко нарежьте каперсы, оливки, корнишоны и чеснок. Смешайте с майонезом, сметаной, добавьте вустерский соус и немного горчицы. Всё хорошо перемешайте.
Раскатайте тесто и вырежьте круглые заготовки стаканом. В центр каждой положите фарш и защипните края, формируя ушко.
Отварите ярушки в подсоленной воде до готовности. Подавайте горячими вместе с приготовленным соусом.
Пробовали ярушки?