Ярославское блюдо признали одним из лучших в России: что это за кулинарный шедевр

В миске смешайте молоко, воду, соль и яйца. Взбейте до однородности венчиком или блендером. В отдельной миске смешайте муку с куркумой и просейте ее. Добавьте к жидкой смеси и замесите плотное тесто.

Нарежьте филе судака, трески и лосося мелкими кубиками и сложите в миску. Мелко нарежьте лук и укроп, добавьте к рыбе. Посолите, поперчите, добавьте приправы и тщательно перемешайте.

Для соуса мелко нарежьте каперсы, оливки, корнишоны и чеснок. Смешайте с майонезом, сметаной, добавьте вустерский соус и немного горчицы. Всё хорошо перемешайте.

Раскатайте тесто и вырежьте круглые заготовки стаканом. В центр каждой положите фарш и защипните края, формируя ушко.