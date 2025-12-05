НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Ярославское блюдо признали одним из лучших в России: что это за кулинарный шедевр

Ярославское блюдо признали одним из лучших в России: что это за кулинарный шедевр

Публикуем его рецепт

Ярушки являются национальным ярославским блюдом | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Ярушки являются национальным ярославским блюдом

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Ярославские ярушки заняли второе место в номинации «Национальное блюдо» на ежегодной премии Russian Traveler Awards. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 4 декабря 2025 года.

Ярушки — традиционное блюдо ярославской кухни. Представляет собой небольшие пельмени в форме ушек с начинкой из рыбы.

«Такие победы работают на узнаваемость всего региона, привлекают туристов и показывают, что у Ярославской области не только богатая история и архитектура, но и своя уникальная кухня», — написал у себя в соцсетях глава региона.

В конкурсе было представлено 29 блюд и продуктов из разных регионов России. Первое место занял чай «Москва», второе — соответственно, ярославские ярушки, третье — тамбовский окорок.

Рецепт ярушек

Ранее шеф-повар Мария Талашова из ресторана «Иоанн Васильевич» поделилась рецептом ярушек.

Ингредиенты для теста:

  • молоко — 100 мл;

  • вода — 100 мл;

  • соль — 10 г;

  • яйца — 3 шт.;

  • мука — 600 г;

  • куркума — 5 г.

Ингредиенты для фарша:

  • филе судака — 100 г;

  • филе трески — 100 г;

  • филе лосося — 100 г;

  • репчатый лук — 1 шт.;

  • укроп — небольшой пучок;

  • соль, перец, приправы по вкусу.

Ингредиенты для соуса:

  • каперсы — 1 ст. л.;

  • оливки — 5–6 шт.;

  • солёные корнишоны — 3–4 шт.;

  • вустерский соус — 1 ч. л.;

  • чеснок — 3 зубчика;

  • сметана — 3 ст. л.;

  • майонез — 3 ст. л.;

  • горчица — по вкусу.

Процесс приготовления

  1. В миске смешайте молоко, воду, соль и яйца. Взбейте до однородности венчиком или блендером. В отдельной миске смешайте муку с куркумой и просейте ее. Добавьте к жидкой смеси и замесите плотное тесто.

  2. Нарежьте филе судака, трески и лосося мелкими кубиками и сложите в миску. Мелко нарежьте лук и укроп, добавьте к рыбе. Посолите, поперчите, добавьте приправы и тщательно перемешайте.

  3. Для соуса мелко нарежьте каперсы, оливки, корнишоны и чеснок. Смешайте с майонезом, сметаной, добавьте вустерский соус и немного горчицы. Всё хорошо перемешайте.

  4. Раскатайте тесто и вырежьте круглые заготовки стаканом. В центр каждой положите фарш и защипните края, формируя ушко.

  5. Отварите ярушки в подсоленной воде до готовности. Подавайте горячими вместе с приготовленным соусом.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Блюдо
Комментарии
6
Гость
49 минут
Всю жизнь живу в Ярославле а про такое блюдо слышу в первый раз
Гость
14 минут
Водка да хлеб,не надо ничего мудрить
Гость
