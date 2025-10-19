Следите за количеством белка: как не начать переедать с наступлением холодов

С наступлением холодов больше хочется есть Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

С наступлением холодов многие ощущают повышенный аппетит. Вместо салатиков и фруктов, которые привычны для нас летом, рука тянется к чему-то более калорийному. Как не начать переедать при смене сезонов, читателям портала 76.RU рассказала ярославский диетолог Татьяна Селезнева.

«То, что в холод хочется больше есть, закономерно, — успокоила специалист. — В это время увеличивается расход ресурсов организма на поддержание энергообмена, сохранение собственного тепла. Поэтому сезонная смена рациона наблюдается всегда и у всех».

Диетолог дала несколько советов, как в это время избежать появления лишних килограммов.

Один из вариантов — вести дневник питания, в котором прописывать все, что вы съедаете, и какое количество калорий содержится в этих блюдах. Это позволит не съедать больше того, что вам достаточно.

Также Татьяна Селезнева посоветовала придерживаться принципа сбалансированного питания.

«Нужно следить за количеством белка и полезных жиров в рационе. Потому что часто мы начинаем переедать не только потому что, что холодно, а потому, что присутствует дефицит белка. Белка в суточном рационе должно быть 20-25%. Полезных жиров (растительные масла, рыбий жир, кисломолочные продукты умеренной жирности, сливочное масло в умеренном количестве) — 30-35%», — отметила диетолог.

Также специалист порекомендовала не забывать про сложные углеводы. Прежде всего, это крупы и бобовые. Кроме того, в рацион нужно добавлять овощные гарниры, зелень, сырые овощи — их количество должно составлять хотя бы 300-400 граммов в сутки.