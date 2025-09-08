«Погода внесла свои корректировки»: дачница из Ярославской области вырастила 300-килограммовую тыкву

Ярославна вырастила гигантскую тыкву Источник: Анжелика Л / Vk.com

Дачница из Ярославля поделилась своими впечатляющими урожайными результатами. Анжелика Уткина живет в частном доме в Мышкинском районе. На своем участке она выращивает гигантские овощи. Например, в 2024 году у нее выросла тыква весом в 498 килограммов. Урожай 2025-го тоже не разочаровал.

«Погода, конечно, внесла свои корректировки, но самое главное — есть результат! Тыква выросла и весит примерно 200–300 килограммов», — рассказала Анжелика Уткина.

Помимо гигантской тыквы у дачницы зреет огромный кабачок. Правда, его вес ярославна пока не измеряла.

«В этом году на начальном этапе подкармливала только настоем травы», — добавила она.

Гигантские овощи ярославна укрывает пленкой, защищающей плоды от дождей и ветра Источник: Анжелика Л / Vk.com

Тыкву пока не срывали Источник: Анжелика Л / Vk.com

Кроме того, Анжелика вырастила у себя на участке арбуз.

«Очень вкусный, сладкий, сочный. В этом году держала чуть больше 40 дней с момента опыления. Арбуз вышел на 8,5 килограмма. Отличный результат!» — подытожила дачница.

Не подвела и морковь. По словам Анжелики, корнеплоды получились ровные и красивые, хоть и не очень длинные.

«Каждая морковка ровненькая. Единственное — нужно было прореживать или сажать подальше друг от друга. Морковь не длинная, зато очень толстая. Но считаю, что результат отличный», — отметила дачница.

Хорошо вырос и лук. В этом сезоне Анжелика решила вырастить его из семян — и не прогадала.

«Такого результата у меня еще никогда не было. Из одной семечки вырос лук почти под килограмм. Сорт Кремень от профессиональных семян „Гавриш“. На рассаду посадила 23 февраля, а в грунт высадила после того, как миновала угроза заморозков».