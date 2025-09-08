НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Погода внесла свои корректировки»: дачница из Ярославской области вырастила 300-килограммовую тыкву

«Погода внесла свои корректировки»: дачница из Ярославской области вырастила 300-килограммовую тыкву

Фото и видео урожая

368
Ярославна вырастила гигантскую тыкву | Источник: Анжелика Л / Vk.comЯрославна вырастила гигантскую тыкву | Источник: Анжелика Л / Vk.com

Ярославна вырастила гигантскую тыкву

Источник:

Анжелика Л / Vk.com

Дачница из Ярославля поделилась своими впечатляющими урожайными результатами. Анжелика Уткина живет в частном доме в Мышкинском районе. На своем участке она выращивает гигантские овощи. Например, в 2024 году у нее выросла тыква весом в 498 килограммов. Урожай 2025-го тоже не разочаровал.

«Погода, конечно, внесла свои корректировки, но самое главное — есть результат! Тыква выросла и весит примерно 200–300 килограммов», — рассказала Анжелика Уткина.

Помимо гигантской тыквы у дачницы зреет огромный кабачок. Правда, его вес ярославна пока не измеряла.

«В этом году на начальном этапе подкармливала только настоем травы», — добавила она.

Гигантские овощи ярославна укрывает пленкой, защищающей плоды от дождей и ветра | Источник: Анжелика Л / Vk.comГигантские овощи ярославна укрывает пленкой, защищающей плоды от дождей и ветра | Источник: Анжелика Л / Vk.com

Гигантские овощи ярославна укрывает пленкой, защищающей плоды от дождей и ветра

Источник:

Анжелика Л / Vk.com

Тыкву пока не срывали

Источник:

Анжелика Л / Vk.com

Кроме того, Анжелика вырастила у себя на участке арбуз.

«Очень вкусный, сладкий, сочный. В этом году держала чуть больше 40 дней с момента опыления. Арбуз вышел на 8,5 килограмма. Отличный результат!» — подытожила дачница.

На участке ярославна вырастила арбуз | Источник: Анжелика Л / Vk.comНа участке ярославна вырастила арбуз | Источник: Анжелика Л / Vk.com
Его вес достиг 8,5 килограмма | Источник: Анжелика Л / Vk.comЕго вес достиг 8,5 килограмма | Источник: Анжелика Л / Vk.com
Внутри оказался красным и сочным | Источник: Анжелика Л / Vk.comВнутри оказался красным и сочным | Источник: Анжелика Л / Vk.com

Не подвела и морковь. По словам Анжелики, корнеплоды получились ровные и красивые, хоть и не очень длинные.

«Каждая морковка ровненькая. Единственное — нужно было прореживать или сажать подальше друг от друга. Морковь не длинная, зато очень толстая. Но считаю, что результат отличный», — отметила дачница.

Из специальных семян наша героиня вырастила толстую морковь | Источник: Анжелика Л / Vk.comИз специальных семян наша героиня вырастила толстую морковь | Источник: Анжелика Л / Vk.com
Правда, при высадке этого сорта моркови нужно учитывать, что сажать ее следует на расстоянии друг от друга | Источник: Анжелика Л / Vk.comПравда, при высадке этого сорта моркови нужно учитывать, что сажать ее следует на расстоянии друг от друга | Источник: Анжелика Л / Vk.com

Хорошо вырос и лук. В этом сезоне Анжелика решила вырастить его из семян — и не прогадала.

«Такого результата у меня еще никогда не было. Из одной семечки вырос лук почти под килограмм. Сорт Кремень от профессиональных семян „Гавриш“. На рассаду посадила 23 февраля, а в грунт высадила после того, как миновала угроза заморозков».

Лук вырос почти размером с голову | Источник: Анжелика Л / Vk.comЛук вырос почти размером с голову | Источник: Анжелика Л / Vk.com
Ух, какой большой! | Источник: Анжелика Л / Vk.comУх, какой большой! | Источник: Анжелика Л / Vk.com

Ранее в интервью 76.RU Анжелика Уткина поделилась, что секрет гигантского урожая заключается в специальных семенах. Их в обычном магазине не купить. В прошлом году свою первую пачку семян ярославна выиграла в конкурсе. Но одного их наличия недостаточно — ключевым является тщательный уход.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
6
Гость
1 час
200 - 300 килограммов, 100 кило туда -сюда?))
Гость
1 час
Куда? Она, наверное ещё прошлогоднюю недоела!? 😄
Читать все комментарии
