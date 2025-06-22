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Лето Эксперт Вырастила тыкву в 498 кг: ярославский садовод раскрыла секреты гигантского урожая

Вырастила тыкву в 498 кг: ярославский садовод раскрыла секреты гигантского урожая

Она принципиально отказывается от химических удобрений и обработок

26 307
10 комментариев
Ярославна вырастила гигантскую тыкву в полтонны | Источник: Анжелика Л/ Vk.comЯрославна вырастила гигантскую тыкву в полтонны | Источник: Анжелика Л/ Vk.com

Ярославна вырастила гигантскую тыкву в полтонны

Источник:

Анжелика Л/ Vk.com

Дачница из Ярославской области уже третий год подряд выращивает на своем участке овощи-гиганты. В 2024 году Анжелика Уткина вырастила тыкву весом 498 килограммов. Помимо этого, в ее огороде можно увидеть огромные арбузы, кабачки, лук, подсолнухи и другие культуры.

В интервью 76.RU Анжелика рассказала, как ей удается выращивать такие крупные, но при этом здоровые и полезные плоды без химической обработки.

Как ухаживать за овощами-гигантами

Анжелика уже собрала первый урожай в 2025 году | Источник: Анжелика Л/ Vk.comАнжелика уже собрала первый урожай в 2025 году | Источник: Анжелика Л/ Vk.com

Анжелика уже собрала первый урожай в 2025 году

Источник:

Анжелика Л/ Vk.com

Для выращивания гигантских овощей необходимы специальные семена, но одного их наличия недостаточно — ключевым является тщательный уход.

Мастерством в этом деле овладела Анжелика Уткина из Мышкинского района. На своем участке, расположенном при частном доме, где она живет с дочкой и родителями, ей удалось вырастить множество впечатляющих экземпляров. Рекордным достижением стала тыква весом почти в полтонны, выращенная летом 2024 года.

«Выращивание гигантской тыквы требует определенных усилий и грамотного подхода к уходу, — отметила Анжелика. — Сначала мы даем растению азотные подкормки — они необходимы для наращивания листовой массы. Это нужно для того, чтобы растение стало сильным и в дальнейшем смогло „вытянуть“ крупный плод. Слабое, неразвитое растение просто не сможет обеспечить нормальный рост тыквы. На этом этапе я использовала травяной настой — запах, конечно, неприятный, но эффект хороший. Кроме этого, дополнительных удобрений не вносила, так как растение росло рядом с компостной кучей, и ему хватало азота, поступающего оттуда».

Уже в конце мая Анжелика выкопала первую картошку | Источник: Анжелика Л/ Vk.comУже в конце мая Анжелика выкопала первую картошку | Источник: Анжелика Л/ Vk.com

Уже в конце мая Анжелика выкопала первую картошку

Источник:

Анжелика Л/ Vk.com

После того как плод начинает формироваться, акцент смещается на калийные удобрения — они способствуют росту самой тыквы.

«В качестве калийной подкормки использую настой из банановых шкурок и луковой шелухи — это, на мой взгляд, один из лучших вариантов. Ни в коем случае нельзя продолжать вносить азотные удобрения на этом этапе — иначе плод может не развиться и просто отвалиться», — поделилась садовод.

<p>Анжелика Уткина </p><p>Анжелика Уткина </p>

Погода тоже играет огромную роль. Сильные дожди могут навредить — плод может начать гнить или просто отпасть. Поэтому тыкву нужно укрывать: я устанавливаю дуги и накрываю материалом, чтобы защищать плод от влаги и прямых солнечных лучей. От солнца особенно важно укрывать саму тыкву (а не всё растение), иначе кожица затвердеет, и при резком перепаде влаги плод может лопнуть.

Анжелика Уткина

садовод

«Поливать нужно обильно»

Один из основных этапов в уходе — полив.

«Поливать нужно обильно. Я не измеряю точное количество воды — просто подключаю шланг к бочке и направляю воду под корень. Уходит много — минимум 50 литров в день, иногда больше, в зависимости от погоды. Если поливать нерегулярно и ждать только дождей, то, когда плод уже сформирован, его может разорвать из-за резкого поступления влаги. Поэтому полив должен быть систематическим», — отметила наша собеседница.

Анжелика совмещает работу с уходом за огородом, поэтому заниматься растениями удается только по вечерам. Каждый день она тратит на полив от одного до двух часов. Ярославна принципиально отказывается от химических удобрений и обработок — в своем огороде она использует только натуральные средства.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
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Комментарии
10
Гость
22 июня, 11:24
Так в этой майской картошке, наверное вся таблица Д.И.Менделеева присутствует! 🤡🤡🤡
Гость
22 июня, 18:46
Ну и нафига такая тыква,карету сделать из неё что ли?
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