Вырастила тыкву в 498 кг: ярославский садовод раскрыла секреты гигантского урожая

Ярославна вырастила гигантскую тыкву в полтонны Источник: Анжелика Л/ Vk.com











Дачница из Ярославской области уже третий год подряд выращивает на своем участке овощи-гиганты. В 2024 году Анжелика Уткина вырастила тыкву весом 498 килограммов. Помимо этого, в ее огороде можно увидеть огромные арбузы, кабачки, лук, подсолнухи и другие культуры.

В интервью 76.RU Анжелика рассказала, как ей удается выращивать такие крупные, но при этом здоровые и полезные плоды без химической обработки.

Как ухаживать за овощами-гигантами

Анжелика уже собрала первый урожай в 2025 году Источник: Анжелика Л/ Vk.com











Для выращивания гигантских овощей необходимы специальные семена, но одного их наличия недостаточно — ключевым является тщательный уход.

Мастерством в этом деле овладела Анжелика Уткина из Мышкинского района. На своем участке, расположенном при частном доме, где она живет с дочкой и родителями, ей удалось вырастить множество впечатляющих экземпляров. Рекордным достижением стала тыква весом почти в полтонны, выращенная летом 2024 года.

«Выращивание гигантской тыквы требует определенных усилий и грамотного подхода к уходу, — отметила Анжелика. — Сначала мы даем растению азотные подкормки — они необходимы для наращивания листовой массы. Это нужно для того, чтобы растение стало сильным и в дальнейшем смогло „вытянуть“ крупный плод. Слабое, неразвитое растение просто не сможет обеспечить нормальный рост тыквы. На этом этапе я использовала травяной настой — запах, конечно, неприятный, но эффект хороший. Кроме этого, дополнительных удобрений не вносила, так как растение росло рядом с компостной кучей, и ему хватало азота, поступающего оттуда».

Уже в конце мая Анжелика выкопала первую картошку Источник: Анжелика Л/ Vk.com

После того как плод начинает формироваться, акцент смещается на калийные удобрения — они способствуют росту самой тыквы.

«В качестве калийной подкормки использую настой из банановых шкурок и луковой шелухи — это, на мой взгляд, один из лучших вариантов. Ни в коем случае нельзя продолжать вносить азотные удобрения на этом этапе — иначе плод может не развиться и просто отвалиться», — поделилась садовод.

Погода тоже играет огромную роль. Сильные дожди могут навредить — плод может начать гнить или просто отпасть. Поэтому тыкву нужно укрывать: я устанавливаю дуги и накрываю материалом, чтобы защищать плод от влаги и прямых солнечных лучей. От солнца особенно важно укрывать саму тыкву (а не всё растение), иначе кожица затвердеет, и при резком перепаде влаги плод может лопнуть. Анжелика Уткина садовод

«Поливать нужно обильно»

Один из основных этапов в уходе — полив.

«Поливать нужно обильно. Я не измеряю точное количество воды — просто подключаю шланг к бочке и направляю воду под корень. Уходит много — минимум 50 литров в день, иногда больше, в зависимости от погоды. Если поливать нерегулярно и ждать только дождей, то, когда плод уже сформирован, его может разорвать из-за резкого поступления влаги. Поэтому полив должен быть систематическим», — отметила наша собеседница.