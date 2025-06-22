Вырастила тыкву в 498 кг: ярославский садовод раскрыла секреты гигантского урожая

Дачница из Ярославской области уже третий год подряд выращивает на своем участке овощи-гиганты. В 2024 году Анжелика Уткина вырастила тыкву весом 498 килограммов. Помимо этого, в ее огороде можно увидеть огромные арбузы, кабачки, лук, подсолнухи и другие культуры.
В интервью 76.RU Анжелика рассказала, как ей удается выращивать такие крупные, но при этом здоровые и полезные плоды без химической обработки.
Как ухаживать за овощами-гигантами
Для выращивания гигантских овощей необходимы специальные семена, но одного их наличия недостаточно — ключевым является тщательный уход.
Мастерством в этом деле овладела Анжелика Уткина из Мышкинского района. На своем участке, расположенном при частном доме, где она живет с дочкой и родителями, ей удалось вырастить множество впечатляющих экземпляров. Рекордным достижением стала тыква весом почти в полтонны, выращенная летом 2024 года.
«Выращивание гигантской тыквы требует определенных усилий и грамотного подхода к уходу, — отметила Анжелика. — Сначала мы даем растению азотные подкормки — они необходимы для наращивания листовой массы. Это нужно для того, чтобы растение стало сильным и в дальнейшем смогло „вытянуть“ крупный плод. Слабое, неразвитое растение просто не сможет обеспечить нормальный рост тыквы. На этом этапе я использовала травяной настой — запах, конечно, неприятный, но эффект хороший. Кроме этого, дополнительных удобрений не вносила, так как растение росло рядом с компостной кучей, и ему хватало азота, поступающего оттуда».
После того как плод начинает формироваться, акцент смещается на калийные удобрения — они способствуют росту самой тыквы.
«В качестве калийной подкормки использую настой из банановых шкурок и луковой шелухи — это, на мой взгляд, один из лучших вариантов. Ни в коем случае нельзя продолжать вносить азотные удобрения на этом этапе — иначе плод может не развиться и просто отвалиться», — поделилась садовод.
Погода тоже играет огромную роль. Сильные дожди могут навредить — плод может начать гнить или просто отпасть. Поэтому тыкву нужно укрывать: я устанавливаю дуги и накрываю материалом, чтобы защищать плод от влаги и прямых солнечных лучей. От солнца особенно важно укрывать саму тыкву (а не всё растение), иначе кожица затвердеет, и при резком перепаде влаги плод может лопнуть.
«Поливать нужно обильно»
Один из основных этапов в уходе — полив.
«Поливать нужно обильно. Я не измеряю точное количество воды — просто подключаю шланг к бочке и направляю воду под корень. Уходит много — минимум 50 литров в день, иногда больше, в зависимости от погоды. Если поливать нерегулярно и ждать только дождей, то, когда плод уже сформирован, его может разорвать из-за резкого поступления влаги. Поэтому полив должен быть систематическим», — отметила наша собеседница.
Анжелика совмещает работу с уходом за огородом, поэтому заниматься растениями удается только по вечерам. Каждый день она тратит на полив от одного до двух часов. Ярославна принципиально отказывается от химических удобрений и обработок — в своем огороде она использует только натуральные средства.