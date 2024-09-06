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Еда Обустраиваем дачу Жительница Ярославской области вырастила 450-килограммовую тыкву. В чем секрет

Жительница Ярославской области вырастила 450-килограммовую тыкву. В чем секрет

Анжелика рассказала об особенностях ухода за овощем

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Хозяйка растила тыквы два года

Анжелика Уткина из Мышкинского района Ярославской области вырастила 450-килограммовую тыкву. Но она не единственный экспонат в огороде, еще у ярославны семь тыкв весом от 50 до 250 килограммов.

Овощ-гигант Анжелика вырастила из семян тыкв особого сорта Atlantik giant. Они славятся своими гигантскими размерами. Родом этот сорт из Шотландии. По словам нашей героини, одно семечко стоит около 1000 рублей. Однако их еще надо умудриться достать.

— В обычном магазине такие семена не купить. Свои я получила в подарок от клуба тыквоедов. Зимой слепила снежную тыкву и выиграла в конкурсе, — поделилась беседе с 76.RU огородница.

Вот так выглядит 450-килограммовая тыква

Чтобы добиться таких размеров, Анжелике потребовалось два года.

— Тыкву выращиваю второй год. Сейчас она весит более 450 килограммов. Поливаю каждый день. Использую органические удобрения для подкормки: золу, настой травы и банановых шкурок,  — рассказала Анжелика.

Конечно, только специальных семян и обильного полива для выращивания гиганта недостаточно. Анжелика поделилась еще одним секретом:

— Уход заключается в формировании плетей. Важно, чтобы тыква росла на главной плети. Также полив, подкормки и укрытие самого плода от дождей и солнца, — объяснила ярославна.

Плети у тыквы — это длинные стелющиеся стебли, которые тянутся по земле или по опоре. На них располагаются листья, цветки и впоследствии сам плод.

Тыкву укрывают от дождей

Еще один секрет выращивания тыквы-гиганта в том, что ее надо укрывать от солнца и воды.

— Стоят дуги над тыквой, на них накинут черный укрывной материал и сверху тент. Во-первых, чтобы не попадала вода на тыкву, иначе плодоножка может загнить. Во-вторых, чтобы кожица на тыкве не грубела, если она будет грубеть, тыква перестанет расти, а когда пойдут сильные дожди, она может лопнуть, — отметила Анжелика.

На вопрос о том, что же будет с овощем после того, как он созреет, Анжелика ответила просто:

— Тыкву будем есть сами, часть заберут желающие, а остальное отдадим своей живности — курам, уткам, индюкам, коровам, свинкам.

В этом году в Ярославской области наросло множество овощей-гигантов: у жительницы Рыбинского района Ольги Догадаевой арбуз уродился на 60 килограммов, а у огородницы Елены Караблевой — 200-килограммовая тыква и 3-метровый подсолнух.

К слову о тыквах, ранее мы публиковали советы агронома о том, когда их убирать.

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