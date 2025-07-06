Тыква — полтонны, лук — с голову: садовод из Ярославской области выращивает овощи-гиганты. Видео

Жительница Ярославской области выращивает гигантские овощи и фрукты. 30-летняя Анжелика Уткина живет в частном доме в Мышкинском районе. На своем участке девушка выращивает арбузы, дыни, кабачки, тыквы, помидоры и многое другое. Рекорд Анжелике удалось поставить в 2024 году: одна из тыкв выросла до 498 кг.
В интервью 76.RU Анжелика рассказала, как ей удается выращивать урожай, вес которого достигает десятков, а порой и нескольких сотен килограммов.
Семена выиграли в конкурсе
Анжелика Уткина живет в одной из деревень в Мышкинском районе. За хозяйством ей помогают следить родители и маленькая дочь.
«Огородом я занимаюсь уже давно. Еще с детства бабушка ко всему приучала. У нас был свой участок. Но полноценно окунуться в садоводство получилось только после выхода в декретный отпуск», — поделилась с 76.RU Анжелика Уткина.
Мы выращиваем практически всё: арбузы, дыни, гигантские тыквы и томаты. В этом году добавились гигантский кабачок и гигантские подсолнухи. Из фруктов у нас растут яблоки, груши, сливы и вишни — всё, что характерно для нашей местности.
Выращивать гигантские овощи и фрукты Анжелика с семьей начали после 2022 года, когда выиграли в конкурсе садоводов специальные семена.
«Нам нужно было создать гигантскую тыкву из подручных материалов. У нас было много снега, и мы сделали огромную тыкву, раскрасив ее в оранжевый цвет. Собственно, мы выиграли конкурс, и нам прислали из клуба тыквоводов семена. Решили всё-таки попробовать вырастить гигантскую тыкву у себя на участке. С этого всё и началось», — отметила наша собеседница.
В первый год удалось вырастить две тыквы весом в 106 и 249 килограммов. Правда, эти результаты Анжела считает скромными. Уже через год она побила личный рекорд и вырастила тыкву в полтонны.
«Набравшись опыта, уже в 2024 году мы вырастили тыкву весом 498 килограммов. В конкурсе мы заняли первое место. По России рекорд по выращиванию гигантской тыквы — 811 килограммов, есть к чему стремиться», — рассказала Анжелика.
Как ухаживать за гигантскими овощами и фруктами
Садовод отмечает, что тыкву выращивала исключительно на натуральных удобрениях.
«В качестве калийной подкормки использую настой из банановых шкурок и луковой шелухи — это, на мой взгляд, один из лучших вариантов. Ни в коем случае нельзя продолжать вносить азотные удобрения на этом этапе, иначе плод может не развиться и просто отвалиться», — поделилась Анжелика Уткина.
Погода тоже играет огромную роль. Сильные дожди могут навредить: плод может начать гнить или просто отпасть.
Чтобы погодные условия меньше влияли на плоды, Анжелика накрывает их влагоотталкивающим материалом, который также сохраняет тепло. Например, над тыквами она устанавливает дуги и уже на них настилает ткань.
Один из основных этапов в уходе за овощами-гигантами — полив.
«Поливать нужно обильно. Я не измеряю точное количество воды — просто подключаю шланг к бочке и направляю воду под корень. Уходит много — минимум 50 литров в день, иногда больше, в зависимости от погоды. Если поливать нерегулярно и ждать только дождей, то, когда плод уже сформирован, его может разорвать из-за резкого поступления влаги. Поэтому полив должен быть систематическим», — отметила наша собеседница.
Анжелика совмещает работу с уходом за огородом, поэтому заниматься растениями удается только по вечерам. Каждый день она тратит на полив от одного до двух часов.
Куда дели тыкву в полтонны?
Для того чтобы вырастить тыкву весом в 498 килограммов, Анжелике потребовалось шесть месяцев. Садовод высадила семя в мае 2024 года, а сорвали плод уже в октябре.
«У нас большое хозяйство, поэтому часть тыквы мы раздали родным и знакомым, часть у нас пошла на корм животным», — рассказала Анжелика.
Семечки тыквы наша героиня высушила. Из еще одной части тыквы ярославцы сделали цукаты.
Чтобы участвовать в конкурсах садоводов, регулярно необходимо высылать организаторам фото- и видеофиксацию плодов, которые выращиваются для состязания. В этом году Анжелика также участвует в нескольких номинациях.
Ранее у нас выходит материал с советами Анжелики Уткиной по уходу за овощами-гигантами. Что делать, чтобы получить богатый урожай, читайте в этом материале.