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Лето Тыква — полтонны, лук — с голову: садовод из Ярославской области выращивает овощи-гиганты. Видео

Тыква — полтонны, лук — с голову: садовод из Ярославской области выращивает овощи-гиганты. Видео

Анжелика Уткина рассказала, как получить богатый урожай

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Садовод Анжелика Уткина выращивает гигантские овощи | Источник: Анжелика Л / Vk.comСадовод Анжелика Уткина выращивает гигантские овощи | Источник: Анжелика Л / Vk.com

Садовод Анжелика Уткина выращивает гигантские овощи

Источник:

Анжелика Л / Vk.com

Жительница Ярославской области выращивает гигантские овощи и фрукты. 30-летняя Анжелика Уткина живет в частном доме в Мышкинском районе. На своем участке девушка выращивает арбузы, дыни, кабачки, тыквы, помидоры и многое другое. Рекорд Анжелике удалось поставить в 2024 году: одна из тыкв выросла до 498 кг.

В интервью 76.RU Анжелика рассказала, как ей удается выращивать урожай, вес которого достигает десятков, а порой и нескольких сотен килограммов.

Ярославка выращивает огромные овощи и фрукты

Источник:

Елена Вахрушева / Городские медиа

Семена выиграли в конкурсе

Анжелика Уткина живет в одной из деревень в Мышкинском районе. За хозяйством ей помогают следить родители и маленькая дочь.

«Огородом я занимаюсь уже давно. Еще с детства бабушка ко всему приучала. У нас был свой участок. Но полноценно окунуться в садоводство получилось только после выхода в декретный отпуск», — поделилась с 76.RU Анжелика Уткина.

<p>Анжелика Уткина</p><p>Анжелика Уткина</p>

Мы выращиваем практически всё: арбузы, дыни, гигантские тыквы и томаты. В этом году добавились гигантский кабачок и гигантские подсолнухи. Из фруктов у нас растут яблоки, груши, сливы и вишни — всё, что характерно для нашей местности.

Анжелика Уткина

садовод

Выращивать гигантские овощи и фрукты Анжелика с семьей начали после 2022 года, когда выиграли в конкурсе садоводов специальные семена.

«Нам нужно было создать гигантскую тыкву из подручных материалов. У нас было много снега, и мы сделали огромную тыкву, раскрасив ее в оранжевый цвет. Собственно, мы выиграли конкурс, и нам прислали из клуба тыквоводов семена. Решили всё-таки попробовать вырастить гигантскую тыкву у себя на участке. С этого всё и началось», — отметила наша собеседница.

На фото&nbsp;— та самая победная тыква, благодаря которой Анжелика с семьей заняли первое место в конкурсе и получили в подарок специальные семена | Источник: Анжелика Л / Vk.comНа фото&nbsp;— та самая победная тыква, благодаря которой Анжелика с семьей заняли первое место в конкурсе и получили в подарок специальные семена | Источник: Анжелика Л / Vk.com

На фото — та самая победная тыква, благодаря которой Анжелика с семьей заняли первое место в конкурсе и получили в подарок специальные семена

Источник:

Анжелика Л / Vk.com

В первый год удалось вырастить две тыквы весом в 106 и 249 килограммов. Правда, эти результаты Анжела считает скромными. Уже через год она побила личный рекорд и вырастила тыкву в полтонны.

«Набравшись опыта, уже в 2024 году мы вырастили тыкву весом 498 килограммов. В конкурсе мы заняли первое место. По России рекорд по выращиванию гигантской тыквы — 811 килограммов, есть к чему стремиться», — рассказала Анжелика.

Как ухаживать за гигантскими овощами и фруктами

Помимо гигантских овощей и фруктов, Анжелика выращивает у себя на участке цветы | Источник: Анжелика Л / Vk.comПомимо гигантских овощей и фруктов, Анжелика выращивает у себя на участке цветы | Источник: Анжелика Л / Vk.com

Помимо гигантских овощей и фруктов, Анжелика выращивает у себя на участке цветы

Источник:

Анжелика Л / Vk.com

Садовод отмечает, что тыкву выращивала исключительно на натуральных удобрениях.

«В качестве калийной подкормки использую настой из банановых шкурок и луковой шелухи — это, на мой взгляд, один из лучших вариантов. Ни в коем случае нельзя продолжать вносить азотные удобрения на этом этапе, иначе плод может не развиться и просто отвалиться», — поделилась Анжелика Уткина.

<p>Анжелика Уткина </p><p>Анжелика Уткина </p>

Погода тоже играет огромную роль. Сильные дожди могут навредить: плод может начать гнить или просто отпасть.

Анжелика Уткина

садовод

Чтобы погодные условия меньше влияли на плоды, Анжелика накрывает их влагоотталкивающим материалом, который также сохраняет тепло. Например, над тыквами она устанавливает дуги и уже на них настилает ткань.

Один из основных этапов в уходе за овощами-гигантами — полив.

«Поливать нужно обильно. Я не измеряю точное количество воды — просто подключаю шланг к бочке и направляю воду под корень. Уходит много — минимум 50 литров в день, иногда больше, в зависимости от погоды. Если поливать нерегулярно и ждать только дождей, то, когда плод уже сформирован, его может разорвать из-за резкого поступления влаги. Поэтому полив должен быть систематическим», — отметила наша собеседница.

Анжелика совмещает работу с уходом за огородом, поэтому заниматься растениями удается только по вечерам. Каждый день она тратит на полив от одного до двух часов.

Куда дели тыкву в полтонны?

Вот такой богатый урожай получилось собрать осенью 2024 года | Источник: Анжелика Л / Vk.comВот такой богатый урожай получилось собрать осенью 2024 года | Источник: Анжелика Л / Vk.com

Вот такой богатый урожай получилось собрать осенью 2024 года

Источник:

Анжелика Л / Vk.com

Для того чтобы вырастить тыкву весом в 498 килограммов, Анжелике потребовалось шесть месяцев. Садовод высадила семя в мае 2024 года, а сорвали плод уже в октябре.

«У нас большое хозяйство, поэтому часть тыквы мы раздали родным и знакомым, часть у нас пошла на корм животным», — рассказала Анжелика.

Семечки тыквы наша героиня высушила. Из еще одной части тыквы ярославцы сделали цукаты.

Чтобы участвовать в конкурсах садоводов, регулярно необходимо высылать организаторам фото- и видеофиксацию плодов, которые выращиваются для состязания. В этом году Анжелика также участвует в нескольких номинациях.

Ранее у нас выходит материал с советами Анжелики Уткиной по уходу за овощами-гигантами. Что делать, чтобы получить богатый урожай, читайте в этом материале.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
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