Квас и пиво не подойдут: что есть и пить в жару

Диетолог рассказала, что пить и есть в жару Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Ярославскую область накрыла аномальная жара. Возможно, не последняя за это лето. Многие с трудом переносят такие температурные рекорды.

«Уже давно подмечено, что жара, особенно продолжительная, не самым лучшим образом влияет на самочувствие людей. Особенно страдают больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, ожирением, сахарным диабетом, варикозным расширением вен. Даже у здоровых людей в жаркую погоду ухудшается настроение, концентрация внимания, падает общая работоспособность. Всё это довольно неприятно и портит впечатление от лета», — рассказала ярославский диетолог Татьяна Селезнева.

Врач дала несколько рекомендаций, как облегчить себе жизнь во время «теплового стресса», что есть и пить в это время.

Зной накрыл Центральную Россию Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Что делать в жару

По словам Татьяны Селезневой, идеальный вариант — взять отпуск или отгул, укрыться в деревне, в тени деревьев недалеко от речки. По возможности вести размеренную жизнь, важные дела планировать на утренние часы, днем отдыхать, к вечеру — купаться и опять отдыхать.

Если нет возможности пойти в отпуск, то легче перенести жару помогут:

легкая одежда из хлопка и льна, просторная, белого цвета;

обувь тоже должна быть легкой, удобной и свободной;

не забывайте про головной убор, когда выходите под прямые солнечные лучи;

принимайте душ 2–3 раза в день;

выпивайте 1,5–2 литра воды в день;

перенесите тренировки на утренние часы;

не переедайте;

дома и на работе используйте вентиляторы. А вот с кондиционерами будьте осторожны. Не устанавливайте на них низкую температуру, иначе у организма будет еще больший стресс от перепада температур, и вы рискуете простудиться в жару. 22–23 градуса будет в самый раз;

для обеспечения нормального сна повесьте плотные темные шторы на окна — они защитят и от света, и от жары;

если почувствовали, что вам тяжело, намочите полотенце холодной водой и положите его себе на затылок, заднюю поверхность шеи и область ключиц — станет легче;

если у вас есть хронические заболевания, следите за своим состоянием более тщательно (ведите дневник артериального давления, уровня глюкозы), принимайте необходимые лекарства;

помните о важности применения солнцезащитных кремов/спреев;

если берете с собой продукты, используйте термосумку с холодильными элементами.

Не забывайте в жару носить головной убор Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Что есть

Диетолог советует питаться в жару по 3–4 раза в день небольшими порциями. Отказаться от деликатесов, копченостей, маринадов, фастфуда, лишнего сахара и соли, а также алкоголя.

«Всё это будет задерживать воду в организме и может привести к повышению артериального давления у гипертоников», — объяснила Татьяна Селезнева.

Подойдут:

нежирные сорта мяса (лучше белое мясо птицы);

рыба;

тушеные и сырые овощи;

побольше зелени, листовых салатов;

творог жирностью 5%, несоленый и нежирный сыр, натуральный йогурт без всяких добавок — отличный выбор и на завтрак и перекус;

омлеты с овощами;

бездрожжевой лаваш;

не слишком сладкие фрукты, ягоды.

В зной лучше выбирать легкие продукты Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Что пить

обычная вода без всяких добавок;

вода с добавлением кусочков фруктов (например, с лимоном, грейпфрутом, апельсином, яблоком, ягодами). Такие напитки содержат много витаминов, минералов и помогают не только утолить жажду, но и улучшить состояние желудочно-кишечного тракта, укрепить иммунитет, повысить работоспособность;

вода с ломтиками свежего огурца, лимоном, корнем имбиря и мятой (у кого слабый желудок, не используйте имбирь). Эффект тот же, что и от предыдущего варианта, плюс поможет избавиться от отеков;

зеленый листовой чай хорошего качества (настаивайте 5–7 мин, полностью сливайте и пейте). Зеленый чай хорош тем, что его можно заваривать несколько раз. Главное — настояли несколько минут и сразу всё выпили. В такой чай можно добавить корень имбиря, мяту, лист смородины, малины. Уже в чашку не помешает положить ломтик лимона. Напиток тонизирует, гонит лишнюю воду из организма, улучшает кровоток;

молочная сыворотка прекрасно утоляет жажду и восстанавливает водно-солевой баланс. Полезна для желудочно-кишечного тракта;

чайный гриб (комбуча) — отличный вариант летнего напитка с условием, что вы не перекармливали гриб сахаром. Этот продукт укрепляет иммунитет, полезен для пищеварения;

компот домашний из сухофруктов без сахара и морс домашний из клюквы/брусники без добавления сахара. Они отлично утолят жажду, восполнят дефицит витаминов, дадут силы и энергию;

фреш из грейпфрута — и жажду утоляет, и способствует хорошему пищеварению.

Домашний компот без сахара отлично утолит жажду Источник: Максим Бутусов / E1.RU

По словам диетолога, не утоляют жажду квас, пакетированные фруктовые соки, сладкие напитки, в том числе газированные, энергетики, алкоголь (в том числе холодное пиво).

«Сахар, который содержится в этих напитках, а также алкоголь приведут к задержке лишней жидкости в организме и вызовут еще большую жажду», — пояснила Татьяна Селезнева.

Также она посоветовала обратить внимание на температуру напитков — они не должны быть холодными.