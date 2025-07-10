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Лето Ярославцев предупредили об опасном погодном явлении: какой «сюрприз» приготовила природа

Ярославцев предупредили об опасном погодном явлении: какой «сюрприз» приготовила природа

Чего и когда ждать жителям региона

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1 комментарий
Ярославцев предупредили об усилении жары | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцев предупредили об усилении жары | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцев предупредили об усилении жары

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Министерство региональной безопасности Ярославской области предупредило жителей об усилении зноя на территории региона. Столбики термометров в ближайшие дни поднимутся до аномальных значений.

«Жаркая погода с температурой воздуха +31…+33 градуса ожидается местами по Ярославской области и городу Ярославлю в период с 10 по 12 июля. Находясь под воздействием солнечных лучей, закрывайте как можно большую поверхность кожи, пользуйтесь головными уборами, употребляйте больше воды», — рассказали ярославцам.

Из-за жары Гидрометцентр России объявил в Ярославской области оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 18 часов 13 июля.

«Ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы на 7 — 9 градусов», — уточнили в Гидрометцентре.

Оранжевый уровень погодной опасности является четвертым по опасности из пяти возможных. Он означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Климатолог Владимир Клименко назвал знойный период тепловой волной. Это время считается достаточно опасным, так как возможно увеличение количества смертей.

В экстренных ситуациях ярославцев призвали звонить по телефону 112.

Прогноз погоды по дням в Ярославской области от Гидрометцентра:

  • четверг, 10 июля: переменная облачность, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха днем: +28…+33 градуса;

  • пятница, 11 июля: переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью: +15…+20 градусов, днем: +29…+34 градуса;

  • суббота, 12 июля: переменная облачность, днем возможен кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Температура воздуха ночью: +16…+21 градус, днем: +29…+34 градуса;

  • воскресенье, 13 июля: облачно, дождь. Температура воздуха ночью: +20 градусов, днем: +30 градусов.

Прогноз погоды также можно узнать в сервисе «Погода 76.RU».

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Екатерина Лещенкова
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Комментарии
1
Гость
2 часа
Будете плохо себя вести включат отопление
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