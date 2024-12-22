Доведет до диабета: самая вредная каша по мнению врачей

— Раз относится к быстрым углеводам, то быстро повышает уровень глюкозы в крови, что вызывает выброс большого количества инсулина, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — При частом употреблении может приводить и к набору веса, и к формированию инсулинорезистентности.

Манка, сделанная из пшеницы мягких сортов, буквально раздроблена в мелкую-мелкую крупу. Из-за этого она быстро готовится, но в то же время лишается практически всех полезных веществ. Зато чего в ней с избытком, так это крахмала — чистого и быстрого углевода. А большое количество углеводов в два счета повышает уровень сахара в крови, что зачастую приводит к диабету.

Но как раз из-за того, что на манной каше можно быстро набрать вес, ей часто кормят детей, которые плохо едят. Однако это, как оказалось, не лучший выход.

— Такая каша даже детям не показана. Главным образом из-за входящих в ее состав фитатов — веществ, снижающих доступность содержащихся в рационе питательных веществ, — говорит Ирина Торопыгина. — Они связывают кальций и выводят его из организма. У малышей могут возникнуть проблемы при формировании костей.

Кроме того, в манной каше содержится не самый приятный компонент — глиадин. Это белок клейковины пшеницы, и у некоторых людей есть генетическая восприимчивость. Это может обернуться целиакией — заболеванием, отражающимся на пищеварительной и нервной системах. Проявляться это может следующими симптомами:

утомляемость;

повышенное газообразование;

раздражительность;

боли в животе;

хроническая диарея;

запор;

повреждение эмали зубов;

малые рост и вес;

неспособность концентрироваться;

сложности в обучении;

синдром гиперактивности и дефицита внимания.

— Ребенок перестает прибавлять в весе, у него уменьшаются мышцы и увеличивается живот. Если болезнь проявляется в старшем возрасте, ребенок жалуется на боли в животе, — говорит Ирина Торопыгина.

Кроме того, глиадин нарушает способность кишечника всасывать полезные вещества.