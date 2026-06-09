«Звонила маме, рыдала»: Боня призналась, что бывший принудил ее сделать аборт

Виктория Боня вновь заставила публику обсуждать не светские выходы и покорение горных вершин, а события, которые произошли много лет назад и до сих пор остаются для нее болезненной темой. Телеведущая и блогер откровенно рассказала о тяжелом периоде своей молодости, призналась, через какую личную драму ей пришлось пройти.
По словам Виктории, в 18 лет она пережила серьезное потрясение. В тот момент девушка состояла в отношениях с молодым человеком по имени Евгений и была уверена, что их чувства взаимны и надежны. Более того, избранник, как вспоминает телеведущая, неоднократно говорил ей о будущем и детях.
Рассказывая о событиях тех лет в беседе с журналисткой и своей близкой подругой Маницей Хашба, Боня призналась: мужчина лишь вводил ее в заблуждение красивыми словами и обещаниями создать семью.
«Было ужасное предательство. Я забеременела в 18 лет. Мы жили с Женей, и он мне говорил:
Для молодой девушки такой поворот оказался настоящим ударом. Не понимая, как поступить дальше, она обратилась за советом к матери. Но готового ответа не получила.
Как вспоминает Боня, мама отказалась принимать решение за нее и настояла, что только сама Виктория может определить свое будущее.
«Я ребенок. Я звонила маме, рыдала, спрашивала, что мне делать. Мама ответила, что не может дать мне совет, только я сама могу решать, что делать дальше. Она всё правильно сказала. Мне пришлось принять это решение, потому что Евгений мне сказал: если я оставлю этого ребенка, то буду жить на помойке. Это было так больно! У меня был маленький срок, мне сделали аборт, это была травма», — поделилась телеведущая.
Даже после случившегося отношения не закончились сразу. Виктория призналась, что еще около года оставалась рядом с мужчиной, надеясь сохранить союз. Однако история развивалась совсем не так, как ей хотелось.
По словам звезды, избранник всё чаще исчезал, вел свободный образ жизни, а она оставалась дома и буквально угасала на глазах. Переживания отразились не только на эмоциональном состоянии, но и на здоровье.
Вспоминая тот период спустя десятилетия, Боня призналась, что ее внешний вид тогда вызывал тревогу даже у самых близких людей.
«Я похудела до 43 килограммов. Мама приезжала меня навещать и плакала. Я была похожа на скелет — одни кости», — рассказала Виктория.
Именно тогда, по ее словам, она дала себе внутреннее обещание больше никогда не разрушать собственную жизнь из-за мужчины. Тяжелые переживания заставили ее пересмотреть отношение к любви и эмоциональной зависимости.
Сейчас телеведущая считает, что те события были частью жизненного пути, который в итоге привел ее туда, где она находится сегодня. Более того, спустя годы она смогла взглянуть на ситуацию совершенно иначе и даже простить себя.