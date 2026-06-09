«Звонила маме, рыдала»: Боня призналась, что бывший принудил ее сделать аборт

Тяжелый опыт юности изменил взгляды Виктории Бони на отношения и заставил иначе оценить свою судьбу Источник: Виктория Боня / T.me

Виктория Боня вновь заставила публику обсуждать не светские выходы и покорение горных вершин, а события, которые произошли много лет назад и до сих пор остаются для нее болезненной темой. Телеведущая и блогер откровенно рассказала о тяжелом периоде своей молодости, призналась, через какую личную драму ей пришлось пройти.

По словам Виктории, в 18 лет она пережила серьезное потрясение. В тот момент девушка состояла в отношениях с молодым человеком по имени Евгений и была уверена, что их чувства взаимны и надежны. Более того, избранник, как вспоминает телеведущая, неоднократно говорил ей о будущем и детях.

Тайнами прошлого Вика поделилась со своей подругой — журналисткой Маницей Хашба Источник: victoriabonya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Рассказывая о событиях тех лет в беседе с журналисткой и своей близкой подругой Маницей Хашба, Боня призналась: мужчина лишь вводил ее в заблуждение красивыми словами и обещаниями создать семью.

«Было ужасное предательство. Я забеременела в 18 лет. Мы жили с Женей, и он мне говорил: " Моя дорогая, если забеременеешь, это наша любовь, наше дитя " . Через три дня я делаю тест и узнаю, что беременна. На следующий день он прилетел и сказал, что я должна сделать аборт», — рассказала знаменитость.

Для молодой девушки такой поворот оказался настоящим ударом. Не понимая, как поступить дальше, она обратилась за советом к матери. Но готового ответа не получила.

Как вспоминает Боня, мама отказалась принимать решение за нее и настояла, что только сама Виктория может определить свое будущее.

«Я ребенок. Я звонила маме, рыдала, спрашивала, что мне делать. Мама ответила, что не может дать мне совет, только я сама могу решать, что делать дальше. Она всё правильно сказала. Мне пришлось принять это решение, потому что Евгений мне сказал: если я оставлю этого ребенка, то буду жить на помойке. Это было так больно! У меня был маленький срок, мне сделали аборт, это была травма», — поделилась телеведущая.

Даже после случившегося отношения не закончились сразу. Виктория призналась, что еще около года оставалась рядом с мужчиной, надеясь сохранить союз. Однако история развивалась совсем не так, как ей хотелось.

Еще до участия в «Доме-2», почти сразу после переезда в Москву, в жизни Бони разгорелась любовная драма, закончившаяся абортом Источник: Виктория Боня / T.me

По словам звезды, избранник всё чаще исчезал, вел свободный образ жизни, а она оставалась дома и буквально угасала на глазах. Переживания отразились не только на эмоциональном состоянии, но и на здоровье.

Вспоминая тот период спустя десятилетия, Боня призналась, что ее внешний вид тогда вызывал тревогу даже у самых близких людей.

«Я похудела до 43 килограммов. Мама приезжала меня навещать и плакала. Я была похожа на скелет — одни кости», — рассказала Виктория.

Именно тогда, по ее словам, она дала себе внутреннее обещание больше никогда не разрушать собственную жизнь из-за мужчины. Тяжелые переживания заставили ее пересмотреть отношение к любви и эмоциональной зависимости.