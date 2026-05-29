Оформить могут оба родителя: в Ярославской области вводят новую выплату для семей с детьми

В Ярославской области ввели новую выплату для семей с детьми Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В Ярославской области с 1 июня можно будет оформить новую выплату для семей с детьми. Об этом сообщили в правительстве региона.

Они предназначаются родителям с двумя и более детьми. Семьи могут вернуть 7 из 13% налога на доходы физических лиц, уплаченного каждым из работающих родителей в прошлом году. Оформить выплату могут оба родителя.

«Чем больше родителей узнают о новой выплате, тем эффективнее будет действовать эта социальная гарантия», — уверила министр труда и социальной поддержки населения Ярославской области Надежда Биочино.

Если ребенку в семье от 18 до 23 лет и он учится очно, то родители также вправе получить выплату.

Однако не всё так просто, есть определенные требования. Доход семьи не должен превышать 1,5 величины прожиточного минимума в регионе в предыдущем году. В Ярославской области в 2025-м он составлял 26 тысяч 599 рублей 50 копеек.

Среднедушевой доход семьи определяется по следующей формуле: ССД = общая сумма доходов всех членов семьи за прошлый год ÷ 12 ÷ количество членов семьи.

Выплата назначается один раз в год, заявление можно подать с 1 июня до 1 октября. Оформить возврат можно через портал «Госуслуги» или лично в клиентской службе СФР или МФЦ.

Люди, имеющие задолженности по алиментам или лишенные родительских прав не могут претендовать на выплату. Кроме того, оформить выплату не смогут самозанятые и индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы и не имеющие иных трудовых доходов, облагаемых НДФЛ.

По всем вопросам можно обращаться в Социальный фонд России по телефону единого контакт-центра: 8 800 100-00-01.