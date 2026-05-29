НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

облачно, без осадков

ощущается как +8

0 м/c,

 745мм 67%
Подробнее
4 Пробки
USD 71,37
EUR 83,69
Пожар после атаки БПЛА
Улетел в кювет
Где россияне отдыхают в 2026 году?
Построят поликлинику
Как отметить свадьбу в Ярославле
Афиша на День города
Концерты звезд
Кто может стать тренером «Локомотива»
Рецензия на сериал «Когда горит огонь»
Семья Оформить могут оба родителя: в Ярославской области вводят новую выплату для семей с детьми

Оформить могут оба родителя: в Ярославской области вводят новую выплату для семей с детьми

Разбираемся, кто может получить деньги

616
В Ярославской области ввели новую выплату для семей с детьми | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВ Ярославской области ввели новую выплату для семей с детьми | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В Ярославской области ввели новую выплату для семей с детьми

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В Ярославской области с 1 июня можно будет оформить новую выплату для семей с детьми. Об этом сообщили в правительстве региона.

Они предназначаются родителям с двумя и более детьми. Семьи могут вернуть 7 из 13% налога на доходы физических лиц, уплаченного каждым из работающих родителей в прошлом году. Оформить выплату могут оба родителя.

«Чем больше родителей узнают о новой выплате, тем эффективнее будет действовать эта социальная гарантия», — уверила министр труда и социальной поддержки населения Ярославской области Надежда Биочино.

Если ребенку в семье от 18 до 23 лет и он учится очно, то родители также вправе получить выплату.

Однако не всё так просто, есть определенные требования. Доход семьи не должен превышать 1,5 величины прожиточного минимума в регионе в предыдущем году. В Ярославской области в 2025-м он составлял 26 тысяч 599 рублей 50 копеек.

Среднедушевой доход семьи определяется по следующей формуле:

ССД = общая сумма доходов всех членов семьи за прошлый год ÷ 12 ÷ количество членов семьи.

Выплата назначается один раз в год, заявление можно подать с 1 июня до 1 октября. Оформить возврат можно через портал «Госуслуги» или лично в клиентской службе СФР или МФЦ.

Люди, имеющие задолженности по алиментам или лишенные родительских прав не могут претендовать на выплату. Кроме того, оформить выплату не смогут самозанятые и индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы и не имеющие иных трудовых доходов, облагаемых НДФЛ.

По всем вопросам можно обращаться в Социальный фонд России по телефону единого контакт-центра: 8 800 100-00-01.

Ранее мы считали стоимость набора первой необходимости для новорожденного.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Семья Ребенок Выплата
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Лучше бы описали саму процедуру. Какие документы нужны?
Гость
32 минуты
А почему в регионе игнорируют предпенсионеров, имеющих звание "Ветеран труда"? У них отобрать, а семьям с детьми отдать? Почему не предусмотрены ежемесячные выплаты? Настолько нищий регион?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Мнение
Детективная история без привычной чернухи: чем покоряет новый российский сериал «Когда горит огонь»
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Рекомендуем