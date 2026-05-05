Сэкономить не получится: во сколько обойдется стартовый набор для малыша в Ярославле — обзор

В какую сумму встанет стартовый набор для новорожденного Источник: Дарья Пона / 74.RU

На протяжении последних лет в России сохраняется проблема демографии. Рождаемость по-прежнему находится на низком уровне, а население стареет. Власти активно призывают женщин рожать, придумывая законодательные меры поддержки молодых и многодетных семей. В Ярославской области, например, ввели единоразовую выплату в 100 тысяч рублей беременным студенткам очного отделения. Но так ли ощутима поддержка в условиях современных цен?

Мы решили узнать, какова реальная нагрузка на кошелек молодой мамы в самом начале материнства. В этом обзоре — цены в Ярославле на детские принадлежности: кроватки, коляски, пеленки и прочие вещи первой необходимости.

Во сколько обойдется коляска

Коляска одна из важных покупок перед рождением ребенка. От прогулок на свежем воздухе зависит здоровье как родителей, так и малыша. Поэтому, к выбору первого детского транспорта обычно подходят серьезно.

Ярославские магазины предлагают большой выбор: от стационарных люлек до трансформеров. Средняя цена на обычную люльку от 28 до 80 тысяч рублей, есть варианты и за 155 тысяч.

На прогулочные коляски для уже сидячих малышей цены чуть ниже, если рассматривать наиболее ходовые бренды — Rant, Carrllo, Sweet Baby. Однако есть и роскошные варианты, например, за 215 тысяч от немецкого бренда Cybex. В среднем такой транспорт можно купить от 15 до 30 тысяч.

Прогулочные коляски стоят по-разному Источник: Магазин «Ямамин.ру» / yamamin.ru

Иногда чуть дешевле можно урвать коляску на маркетплейсах. Если постараться можно найти вариант до 10 тысяч рублей. Удобство интернет-магазинов в том, что у покупателя есть возможность посмотреть отзывы от тех, кто уже приобретал товар.

На маркетплейсах можно найти бюджетные предложения. Главное — читать отзывы Источник: Wildberries

А с кроватками что?

Не менее важным приобретением для только что родившегося малыша является кроватка. Колыбелька, как и коляска, — вещь временная, пока ребенок не вырос и не перестал в нее помещаться. Однако цены от этого никак не ниже, чем на долгосрочные покупки.

Классическую деревянную кроватку размера 120 на 60 см в Ярославле предлагают за 20-30 тысяч рублей. Дальше все зависит от функций. Если есть электрический маятник, позволяющий обеспечивать качание, да ещё и производитель — зарубежный, то цена может улететь в космос.

Есть колыбельки с колесиками Источник: Магазин «Ямамин.ру» / yamamin.ru

Чуть приятнее обстановка на маркетплейсах: деревянные кроватки без функции качели стоят, в среднем, около 12 тысяч рублей. Приставные могут быть дешевле, но нужно внимательнее смотреть на их качество.

В среднем кроватка стоит 12 тысяч рублей Источник: Wildberries

Стульчик для кормления

Когда малыш чуть-чуть подрастет, его нужно будет знакомить со взрослой пищей. Прикорм — важный период в жизни родителей и ребенка, для него приобретают стульчики для кормления. Они бывают разные: деревянные, подвесные, трансформеры и даже стулья-качели.

В ярославском магазине есть стульчики как за 7-12 тысяч, так и за 39-44 тысячи рублей. На маркетплейсах есть предложения до 5, а то и до 2 тысяч рублей.

Ходунки

Первые самостоятельные шаги лучше делать с подстраховкой. Ходунки для малыша как на маркетплейсах, так и в брендовых магазинах обойдутся в 2-6 тысяч рублей. Этот аксессуар не является обязательным в жизни ребенка.

Средняя цена ходунков около 3-4 тысяч Источник: Wildberries

Соски, пеленки и подгузники

На бутылочку для кормления младенца можно потратить от 200 до 2000 рублей в зависимости от бренда. Зарекомендовавшие себя европейские бренды стоят соответствующе. Одноразовые пеленки обойдутся в 300 — 500 рублей, хлопковые и муслиновые уже будут стоит от тысячи и больше.

Отдельный пункт трат — подгузники. Под них стоит зарезервировать в семейном бюджете ежемесячную сумму. На старте жизни ребенка может уходить до 300 штук в месяц.

Цена на подгузники зависит от их количества в одной упаковке и от бренда. До 500 рублей можно потратить на 30 штук, 50 подгузников и больше, как правило, обходятся в суммы от 800-1000 рублей.

Слюнявчик для кормления встанет в сумму от 400 до 600 рублей. Набор детской посуды — около 1500 рублей.

На чем сэкономить

Иногда, чтобы жизнь стала чуточку проще не хватает совета тех, кто прошел начальный этап родительства совсем недавно.

Главный редактор сайта 76.RU Анна Ёлкина стала мамой в 2024 году. По её мнению, сэкономить на ребенке всё же получится, если знать заранее некоторые нюансы.

Во-первых, не стоит покупать много пеленок.

— Хватит 2-3 муслиновых для красоты и жарких дней и 5-9 обычных хлопковых. Для понимания, упаковка с двумя пеленками из муслина стоит около 1000 рублей.

Тратиться на дорогой муслин, чтобы потом использовать его, словно тряпку, — бессмысленно. Анна Ёлкина Мама двухлетней дочки

Как отмечает Анна, маленькие ножки и ручки растут очень быстро, а новая одежда мигом становится б/у.

— Особенно это актуально для верхней одежды. Чистые дети ездят в чистых колясках максимум месяца четыре. Комбинезоны и куртки даже не успевают толком стать б/у. Можно поискать вещи-трансформеры, чтобы носить их год-полтора. Смело заходите в «мамские» чаты и на сайты объявлений, где продают детские вещи. Бывает, родители выставляют совершенно новые вещи, которые ребенок не успел поносить или надел пару раз. Зачастую скидку делают значительную, в сравнении со стоимостью новой вещи, — рассказала Анна.

Также не спешите покупать дорогие игрушки.

— Первую игрушку дочке я купила месяцев через 7-8 после ее рождения. Ей хватало того, что отдали родные и друзья. По-началу нужен минимум. Пара погремушек. Да и потом взаимодействовать с игрушками будете учить ребенка вы. Никакие развивающие штуки сами по себе не работают, ребенку надо показывать, как играть, — добавляет Анна Ёлкина.

Также молодая мама напоминает, что сейчас существует множество сервисов аренды. На время сдают и детские стульчики, и электрокачели, бассейны, крупные игрушки и многое другое. Это позволит не переплачивать за товары, которые необходимы лишь на время.

Итоговая сумма стартового набора для родителей

Мы посчитали средние значения всех необходимых вещей. Если обобщить, получилось следующее: коляска — 35 тысяч рублей, кроватка — 15 тысяч, стульчик для кормления — 9 тысяч, прочие принадлежности в сумме — 3,5 тысячи рублей. Все цены приблизительны.

С учетом того, что в расчетах мы не учитываем траты на одежду, смеси для кормления, лекарства и предметы гигиены, стартовый набор родителя обойдется в 63,5 тысячи рублей.

Напоминаем, что средняя зарплата в Ярославской области на 1 января 2026 года — 73,8 тысячи рублей в месяц.

Достаточно ли поддержки от государства молодым семьям, по-вашему? Да Нет Свое мнение напишу в комментариях