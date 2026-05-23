«Я вытянула счастливый билет». История мамы двоих детей, которая обрела счастье и материнство, несмотря на сломанный позвоночник

Когда 18-летняя Катя услышала диагноз «компрессионный перелом позвоночника», она думала, что ее жизнь кончена. Друзья исчезли, тело не слушалось, а в будущее не хотелось даже смотреть. Но спустя годы она заново научилась жить: готовить борщ, принимать ванну, гулять и знакомиться. А еще Кате повезло встретить мужчину, который был готов на всё ради любви. История женщины, которая отказалась быть беспомощной, — в материале YA62.RU.

«Смотрю на врача и думаю: „ Зачем он такое говорит? “»

В 2004 году жизнь 18-летней Кати разделилась на до и после. Она только окончила техникум, получила диплом бухгалтера. Здоровая, красивая девушка, впереди — целая жизнь. Но несчастный случай поставил крест на радужных планах: Катя получила компрессионный перелом позвоночника.

«Когда я оказалась в больнице, все мои родственники, все сёстры были рядом. Помню, как травматолог Александр Лапшин сказал мне, что ничего такого страшного не случилось, всё заживет, что люди и на коляске живут, и замуж выходят, и детей рожают. Я слушаю его, а сама лежу и понимаю, что у меня не шевелятся ни руки, ни ноги и вообще не знаю, что со мной произошло. Смотрю на врача и думаю: „Зачем он такое говорит?“

А потом, через какое-то время, может быть, дня через три-четыре, когда я уже немного пришла в себя, мне сказали диагноз. Четыре позвонка сжались. Не было раздробленных или выбитых позвонков. Когда врачи из Рязани приехали, они хотели поставить конструкцию, чтобы специальными болтами закрепить позвонки. Хотели убрать эти четыре сжавшихся позвонка и вставить титановые. Лапшин тогда объяснил, что операция будет стоить около 80 тысяч рублей, но мне она по факту не нужна. У меня зажат спинной мозг, поэтому смысла делать такие серьезные манипуляции нет. Дело в том, что подобная операция — большой риск и ни один врач не сможет дать гарантию благоприятного исхода», — рассказывает Екатерина.

Через несколько дней после травмы ситуация начала меняться: чувствительность возвращалась, девушка полностью чувствовала зону живота, паха и ног. Врачи сказали, что это очень важно, ведь она сможет самостоятельно ходить в туалет.

«Мы с родными вообще этого не понимали. Только потом до меня дошло, как важно для спинальника ходить в туалет полноценно, не используя подгузники, катетеры и различные препараты. В итоге от операции мы отказались, но всё равно у меня не было осознания того, что я не смогу ходить. Я думала, что пролежу месяц или два, а потом срастется мой позвоночник, и я снова смогу встать и побежать по своим делам», — продолжает наша героиня.

В больнице Катя пролежала почти месяц, с 6 по 31 декабря. К Новому году ее выписали, но врачи запретили ей даже сидеть — можно было только лежать.

«Со мной мои родители и сёстры, которые просто от меня не отходили. Что касается друзей, то могу сказать: в то время я верила в дружбу, в мир во всём мире, я была по-детски наивна, смотрела на многое сквозь розовые очки и верила, что те люди, с которыми я реально дружила, будут рядом со мной.

Но среди них таких преданных не оказалось. Ко мне даже никто не пришел. Были определенные люди, которые были в тот момент со мной, но они и сейчас рядом», — теперь уже без сожаления говорит Екатерина.

По ее словам, ее очень поддержала школьная подруга, с которой они дружат до сих пор. Как говорит женщина, в ее голове произошел какой-то щелчок, после чего она поняла: знакомых может быть много, а настоящих друзей практически нет.

«Доползала на кухню за четыре часа»

Через некоторое время Екатерину снова положили в больницу, где начали учить, как нужно садиться и переворачиваться. Занятия в тот момент были минимальные.

«Я только лежала и просто руками гантели поднимала, потому что у меня было полностью обездвиженное тело — шевелились только руки. Сама не могла сесть и перевернуться, поэтому меня переворачивали, как куклу. Хорошо я могла двигать только головой и левой рукой. Я стала понимать: чтобы научиться ходить, сначала нужно хотя бы [начать] сидеть. Меня привязывали специальным тросом к двери, чтобы он держал меня, когда я сидела на кровати. По нему же я и поднималась.

Потом мне привезли коляску, которую родители получили в соцзащите, и я научилась сама как-то пересаживаться. Было очень трудно, падала часто. В такие моменты со мной разговаривала моя сестра, которая однажды спросила меня, что же я хочу от жизни. Я ответила, что хочу замуж и ребенка. Однако я понимала, что в лежачем беспомощном состоянии никому не нужна, хоть доктора и говорили, что перелом позвоночника не влияет на репродуктивную функцию. И в тот момент у меня снова что-то переворачивается в голове, и я понимаю: так больше нельзя, депрессия меня просто убьет, надо брать себя в руки и начинать работать над собой», — вспоминает непростой период Екатерина.

С того момента Катя начала ежедневно вставать рано утром и пересаживаться в коляску сама, без чьей-либо помощи. Первое время она даже привязывала себя к ней, чтобы не падать. Хотелось больше самостоятельности, и девушка к ней шла шаг за шагом:

«Я стала готовить себе завтрак, потом училась готовить обед на всю семью. Я научилась мыть полы, сама принимать ванну. Через какое-то время эти действия не вызывали у меня никакой сложности. На это мне понадобилось около года. Я стала читать о своей проблеме. Интернета тогда массово не было, поэтому мама приносила мне книги из библиотеки».

Потом в газете она прочитала про Валентина Дикуля (цирковой силач, народный артист Российской Федерации, руководитель медико-реабилитационного центра заболеваний опорно-двигательного аппарата. — Прим. ред.), который разработал специальную методику, когда сам сломал позвоночник, и решила с ним связаться.

«Я сама дозвонилась до него, после чего мои родители взяли снимки и поехали в Москву, где на их основании мне составили специальную программу тренировок. Мы купили тренажер, и я начала усердно заниматься каждый день по два часа. Это дало результат, и в 2007 году я уже могла стоять с помощью ходунков. И тут у меня началась паника, потому что я стою, но не могу сделать ни шага», — рассказывает Екатерина.

У девушки снова началась депрессия, случались даже истерики. Она много думала о том, почему вся эта беда случилась именно с ней. Но желание жить, завести семью, стать любимой женой и мамой оказалось сильнее.

«Я решила продолжить занятия. Два раза съездила в санаторий, где познакомилась с такими же ребятами, и поняла, что останавливаться нельзя: сейчас у меня крепкие мышцы, а если брошу, то сильно откачусь назад. Я начала тренировки с новой силой, продолжала стоять, уже не привязывала себя к коляске. Раньше я ползла из зала до кухни около четырех часов, а теперь стала укладываться в 15 минут», — буднично говорит о гигантской работе над собой наша собеседница.

«Хочу быть счастливой»

Прогресс был налицо, жизнь продолжалась. Девушка решила, что пора двигаться дальше — искать молодого человека, чтобы создать семью.

«Я выходила на улицу, легко знакомилась со многими парнями. Я всегда старалась одеться красиво, сделать макияж и коляски совсем не стеснялась. У меня была внутренняя уверенность, потому что я знала себе цену. Дело в том, что моя проблема — в том, что я не могу ходить. Трудности вызывали ступеньки, но если бы мне надо было спуститься с пятого этажа, мне не составило бы труда просто скинуть коляску с балкона (шутка).

И тогда, и сейчас я абсолютно не ощущаю себя каким-то неполноценным человеком. Я знала, что могу и поесть приготовить, и постирать, поэтому знакомилась с парнями, но очень многие из них честно признавались, что жизнь со мной предполагает большую ответственность», — делится Екатерина.

По ее словам, молодые люди понимали: ей надо будет помогать с тренировками, пенсия у нее небольшая, а если родится ребенок, это станет огромной нагрузкой. Поэтому многие говорили, что просто не смогут ее «потянуть» в совместной жизни. Но Екатерина не расстраивалась. Она была уверена, что слова доктора о замужестве и рождении ребенка обязательно сбудутся.

В феврале 2009 года к ней подошла младшая сестра, которая уже вышла замуж и родила ребенка. Она рассказала, что во время прогулки с малышом встретила своего друга, который только пришел из армии. Он очень захотел прийти к ним в гости, чтобы познакомиться с Катей.

«Я была не против, но понимала, что желающих было много, а ничем, кроме дружбы, это не заканчивалось. А когда пришел мой Антон, я посмотрела на этого молодого и красивого парня и подумала: „Если замуж за него не выйду или ребенка от него не рожу, то точно больше ни с кем и никогда знакомиться не буду“», — улыбается Екатерина.

Молодые люди продолжали общаться. Девушка старалась рассказать обо всех нюансах своего состояния, чтобы парень сразу понимал всю его серьезность и не питал иллюзий. Но Антона ничего не пугало — по словам Кати, он был настроен решительно:

«Где-то в марте–апреле мы начали встречаться. Через некоторое время у нас состоялся серьезный разговор, во время которого он сказал, что ничего не боится, лишь бы быть рядом со мной. После этого мы стали жить вместе, а уже летом я узнала, что жду ребенка».

Беременность проходила идеально. Антон постоянно был рядом. Как рассказывает Екатерина, в те моменты у нее даже появилось ощущение, что всё плохое в жизни закончилось. Роды прошли хорошо, однако врачам всё же пришлось делать кесарево сечение. Дочку назвали Викторией.

«У меня началась семейная жизнь. Я занималась ребенком, готовила еду, делала уборку. Так получилось, что до родов мы не расписались, а когда Вике было около пяти месяцев, Антон сделал предложение. Через некоторое время мы сыграли свадьбу и повенчались, потому что это было очень важно для нас. Вот так началась моя замужняя жизнь. Я живу с любимым человеком, он работает, носит меня на руках в буквальном смысле этого слова, помогает с ребенком», — улыбаясь, говорит Екатерина.

«Я всегда занимала призовые места»

Когда дочери пары исполнилось три года, семью пригласили на соревнования для людей с ограниченными возможностями. Катя приняла участие в турнире по метанию ядра, диска и копья и заняла третье место.

«Ко мне подошел тренер и предложил принять участие в чемпионате России. Я согласилась, стала ездить на тренировки. Мне сделали специальный стул для этого вида спорта. Потом я выступила в Сочи в 2014 году на чемпионате России, где заняла третье место. Потом были еще соревнования, где я всегда занимала призовые места, вошла в десятку лучших спортсменов Рязанской области», — рассказывает мама двоих детей.

К сожалению, занятия профессиональным спортом ей пришлось прервать, несмотря на то что она стала кандидатом в мастера спорта. По ее словам, дело в том, что в 2017 году они с мужем взяли кредит и поехали в центр доктора Бубновского, где с ней очень серьезно занимались, и Катя начала передвигаться с помощью ходунков. Однако во время одной из тренировок она повредила плечо и мышцы спины, поэтому реабилитологи посоветовали ей оставить спорт и заниматься только восстановлением.

Дважды мама

Врачи составили Екатерине специальную программу, и она продолжила заниматься уже дома. Позже они с мужем взяли ипотеку, купили квартиру.

«Я начала потихоньку ходить по дому. Но тут случилось неожиданное. Если честно, я не мечтала о втором ребенке, потому что это достаточно сложно, учитывая мой диагноз, но где-то в глубине души думала об этом. Однако судьба распорядилась иначе. В декабре 2019 года я узнала, что снова беременна. Я не могу сказать, что очень обрадовалась в тот момент, потому что понимала: тренировки прервутся. Но и аборт сделать не смогла. И я решила рожать. Так появилась на свет наша Виолетта», — говорит дважды мама.

На время беременности и кормления грудью тренировки для молодой мамы были под запретом. Да и за состояние шва после второго кесарева сечения она переживала.

«Когда Виолетте исполнилось полтора года, я снова начала заниматься, но у меня было ощущение, что нескольких лет усердных тренировок будто бы не было. Я начинаю вставать заново, делаю первый шаг, который у меня не получается. Однако мне удалось вернуться в то состояние, когда я могу ходить от стены до стены, но сейчас, к сожалению, таких сил нет.

И вот два года назад одна из моих давних знакомых позвонила и предложила помощь в покупке активной инвалидной коляски. Тогда мне ее уже купили другие волонтеры, поэтому я попросила тренажер Бубновского. Когда она сказала, что нашла спонсоров, которые всё оплатили, я была очень счастлива, потому что это была мечта, которую я хотела осуществить с 2012 года», — улыбается наша собеседница.

Сейчас Катя занимается на нем постоянно: тренажер задействует все нужные мышцы, а для поддержания нужного уровня физической активности хватает 40 минут три раза в неделю.

«Я просто счастливая женщина»

Активные тренировки Катя во время беременности отложила, но нашла себя в другом — начала вязать.

«Честно говоря, вязать я научилась давно, чтобы развивать левую руку, которая плохо работала после травмы, но это было на каком-то школьном уровне», — говорит она.

Молодая мама подошла к делу с энтузиазмом: принялась изучать различные видео в интернете, покупала мастер-классы, совершенствовалась. Вскоре вязание перестало быть просто хобби. Екатерина даже завела странички в соцсетях, где рассказывала и показывала, как это делать.

«Иногда люди просят связать что-то на заказ. Больших денег я не зарабатываю, но на сладости детям хватает», — тепло улыбается она.

К огромному доходу Катя и не стремится. По ее словам, выйдя замуж за Антона, она вытянула счастливый билет.

«Не было момента, чтобы он мне не помог. Он всё время со мной, с девочками. Я просто счастливая женщина. Наверное, по мне видно, что я выгляжу хорошо, но в этом его заслуга. Он работает, возит нас на отдых, старается красиво одеть, при этом он всегда рядом. Я считаю, что мне очень повезло в жизни», — с любовью говорит Катя.

Сейчас старшей дочери Екатерины и Антона Виктории уже 16 лет. Она оканчивает 9-й класс и думает о том, что делать дальше. Учитывая, что девочка с отличием окончила художественную школу, она планирует связать свою жизнь с творческой профессией. Младшей, Виолетте, исполнилось 6 лет, она собирается в школу. Как и ее сестра, девочка тоже любит рисовать.

