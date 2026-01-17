НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Семья «Хорошо устроилась»: мать бойца СВО из Ярославской области требует лишить невестку родительских прав

«Хорошо устроилась»: мать бойца СВО из Ярославской области требует лишить невестку родительских прав

Елена Мальцева стала героиней шоу «Мужское / Женское» на Первом канале

3 040
Мама пропавшего бойца СВО снялась в шоу «Мужское / Женское», чтобы лишить невестку родительских прав | Источник: Шоу «Мужское / Женское», Первый канал, выпуск от 13.01.2026Мама пропавшего бойца СВО снялась в шоу «Мужское / Женское», чтобы лишить невестку родительских прав | Источник: Шоу «Мужское / Женское», Первый канал, выпуск от 13.01.2026

Мама пропавшего бойца СВО снялась в шоу «Мужское / Женское», чтобы лишить невестку родительских прав

Источник:

Шоу «Мужское / Женское», Первый канал, выпуск от 13.01.2026

Елена Мальцева из Ростовского округа Ярославской области стала участницей шоу «Мужское / Женское» на Первом канале. Она — мама пропавшего без вести бойца СВО. Елена уже два года воспитывает шестилетнюю внучку и хочет, чтобы ее невестка Людмила была лишена родительских прав. А еще добиться того, чтобы супруга ее сына не претендовала на выплаты от Минобороны.

«Мой сын с ней разошелся»

Елена Мальцева рассказала, что раньше она, ее сын Александр и невестка Людмила жили в одном доме в небольшом поселке под Ростовом Великим. У молодых появилась дочка, но брак трещал по швам: по словам Елены, Александр и Людмила часто ссорились. Она подозревала, что невестка изменяла ее сыну. Якобы девушка даже сбегала по ночам из дома, оставив вместо себя подушки под одеялом.

Со временем, ссоры участились. Александр и Людмила разошлись, но официально брак не расторгли. Сын Елены отправился на службу в зоне СВО, а сама Людмила съехала и оставила дочь свекрови.

«Мой сын с ней разошелся. И для того, чтобы подняться на ноги, она на время оставила ее [внучку]. И это время продолжается до сих пор», — рассказала Людмила.

Елена пришла на передачу за помощью | Источник: Шоу «Мужское / Женское», Первый канал, выпуск от 13.01.2026Елена пришла на передачу за помощью | Источник: Шоу «Мужское / Женское», Первый канал, выпуск от 13.01.2026

Елена пришла на передачу за помощью

Источник:

Шоу «Мужское / Женское», Первый канал, выпуск от 13.01.2026

Людмила рассказала, что официально она не оформлена как опекун девочки. Но документы ей нужны, чтобы не возникало трудностей при устройстве внучки в школу или во время походов в поликлинику. Мама ребенка, по словам Елены, приехала к дочке лишь дважды за два года.

При этом у Людмилы с момента расставания с Александром появился еще один ребенок. Отцом записан ее официальный муж, хотя мальчик был рожден от ее нового сожителя — Ивана. Сам Александр за это время без вести пропал в зоне спецоперации.

Юлия Барановская задала логичный вопрос: получается, что если с Александром что-то произойдет, то все выплаты на себя и детей получит Людмила?

«Да, она уже сбегала в военкомат», — рассказала Елена.

«Найти мужа и вернуть ребенка»

Откровения Елены шокировали зрителей в зале. Настала очередь Людмилы рассказать свою версию событий. Когда девушка появилась в студии, ведущая программы Юлия Барановская с ходу задала ей вопрос:

«А вы зачем приехали?».

«Найти мужа и ребенка вернуть», — ответила Людмила.

Людмила рассказала, что еще на этапе расставания с мужем хотела, чтобы дочь жила с ней, но у нее не было условий в квартире в Ростове, где проживает ее дядя. Мол, там нет электричества и газа. Но за два года Людмила съехалась с Иваном и переехала жить в квартиру его мамы, где они растят общего сына.

Иван выступал за то, чтобы дочку Людмилы отдали им. Он рассказал, что у него есть опыт воспитания детей от предыдущих браков.

Сейчас Людмила с Иваном вместе воспитывают сына | Источник: Шоу «Мужское / Женское», Первый канал, выпуск от 13.01.2026Сейчас Людмила с Иваном вместе воспитывают сына | Источник: Шоу «Мужское / Женское», Первый канал, выпуск от 13.01.2026

Сейчас Людмила с Иваном вместе воспитывают сына

Источник:

Шоу «Мужское / Женское», Первый канал, выпуск от 13.01.2026

Тем временем съемочная группа спросила у самой девочки, хочет ли она возвращения мамы. Под конец разговора, малышка расплакалась и сказала, что хочет жить со своим папой и бабушкой. А мама, по словам девочки, бросила ее.

«Она ушла на работу и не вернулась. Она плохая», — рассказала девочка.

«Это максимально выгодная позиция»

Приглашенный в эфир психолог сказала Людмиле, что та нанесла дочери травму и забирать ее у бабушки сейчас нельзя, чтобы не навредить ребенку еще сильнее. Мама девочки в это время с пониманием кивала, согласившись, что она должна возобновлять общение с дочкой постепенно.

Однако ведущий Александр Гордон высказал уверенность в том, что Людмила не станет налаживать отношения с девочкой. Он предположил, что ее интересуют лишь потенциальные выплаты от Минобороны.

«Ничего она делать не будет. Хотя бы потому, что если она ничего не будет делать, это максимально выгодная позиция, в которой она оказалась. Она по-прежнему замужем. Случись что — выплаты будут ей. Не только на одного ребенка, но и на второго тоже. Она очень хорошо устроилась. Я считаю, что здесь нужно сделать все, что бы их развели — раз. Пока его статус „без вести пропавший“. Чтобы ее лишили родительских прав на этого ребенка — два. Чтобы маленького ребенка записали на реального отца — три. Вот, что можно сделать на самом деле», — сказал Александр Гордон.

Когда Людмила слушала рассказ дочери, на ее глазах выступили слезы | Источник: Шоу «Мужское / Женское», Первый канал, выпуск от 13.01.2026Когда Людмила слушала рассказ дочери, на ее глазах выступили слезы | Источник: Шоу «Мужское / Женское», Первый канал, выпуск от 13.01.2026

Когда Людмила слушала рассказ дочери, на ее глазах выступили слезы

Источник:

Шоу «Мужское / Женское», Первый канал, выпуск от 13.01.2026

«Меня приманило, что ребенку можно купить квартиру»

Во время передачи Людмиле неоднократно задавали вопрос о том, примет ли она выплаты, случись что с Александром. Она говорила, что если деньги ей положены, то да.

«Меня приманило только то, что ребенку можно купить квартиру. Если мне ее не отдают, а там условий нет…», — начала рассуждать Людмила.

«Если ребенку нужно будет купить квартиру, ему бабушка купит эту квартиру», — прервала Людмилу Юлия Барановская.

В это время свое мнение высказали и соседи Людмилы и Ивана. Они рассказали, что пара часто шумит, и не выглядит как прилежные родители. Ивану припомнили его прошлое связанное с наркотиками, а также рассказали о его отношениях с алкоголем.

«С пивом идут. С ребенком идут гулять с пивом», — возмутились соседи семьи.

Сам Иван утверждал, что наркотики пробовал очень давно и не имеет зависимости. Также отрицал, что частит с алкоголем | Источник: Шоу «Мужское / Женское», Первый канал, выпуск от 13.01.2026Сам Иван утверждал, что наркотики пробовал очень давно и не имеет зависимости. Также отрицал, что частит с алкоголем | Источник: Шоу «Мужское / Женское», Первый канал, выпуск от 13.01.2026

Сам Иван утверждал, что наркотики пробовал очень давно и не имеет зависимости. Также отрицал, что частит с алкоголем

Источник:

Шоу «Мужское / Женское», Первый канал, выпуск от 13.01.2026

Сестра Елены Мальцевой тоже отзывается о мужчине нелестно. Она рассказала, что на Ивана заведено уголовное дело за кражу. Он долго не хотел раскрывать подробности, но под давлением Юлии Барановской признался:

«Я нашел пластиковую карту, ну и воспользовался ей», — рассказал Иван.

В дело вмешалась опека

Съемочная группа побывала в местном отделе опеки и попечительства. Там рассказали, что Елена Мальцева уже обращалась в прокуратуру, чтобы обрести право опеки над внучкой. Теперь этот вопрос будет решаться через суд.

«Бабушке мы оказали содействие в написании искового заявления. Помогли правильно составить его. Назначена подготовка по исковому требованию бабушки по вопросу ограничения прав. И мы заявлены как участники процесса. Будем давать заключение и поддерживать сторону истца, потому что факт, действительно, установлен», — рассказала заместитель начальника отдела и попечительства восточного муниципального района Ярославской области Светлана Климина.

Юля Барановская неоднократно задавала вопрос о том, зачем Людмила хочет забрать дочь у бабушки | Источник: Шоу «Мужское / Женское», Первый канал, выпуск от 13.01.2026Юля Барановская неоднократно задавала вопрос о том, зачем Людмила хочет забрать дочь у бабушки | Источник: Шоу «Мужское / Женское», Первый канал, выпуск от 13.01.2026

Юля Барановская неоднократно задавала вопрос о том, зачем Людмила хочет забрать дочь у бабушки

Источник:

Шоу «Мужское / Женское», Первый канал, выпуск от 13.01.2026

По ее словам, законными представителями ребенка являются мать и отец. Но в этой ситуации установлено, что родительские обязанности выполняет бабушка девочки.

«Действуя в интересах ребенка, поскольку установлено, что бабушка осуществляет родительские обязанности, у ребенка все хорошо. На данном этапе до принятия процессуального решения, мы взяли на себя некую ответственность и оставили ребенка право проживания с бабушкой», — рассказала заместитель начальника отдела и попечительства восточного муниципального района Ярославской области Светлана Климина.

Полный выпуск программы можно посмотреть здесь.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Мужское Женское Телешоу Передача Первый канал
Гость
1 час
Конечно все правильно,пособие только ребенку,а она с ним уже и не жила,когда он пошел на сво,кроме того и родила второго ребенка не от него
Гость
2 часа
начинается
Гость
