Из криминалистов — в кутюрье: многодетная мама сменила профессию, чтобы ее дочь стала моделью. Видео

Из криминалистов — в кутюрье: многодетная мама сменила профессию, чтобы ее дочь стала моделью. Видео

Евгения Мазеина теперь один из лучших свадебных дизайнеров России

141

Евгения Мазеина стала известным кутюрье ради дочки

Источник:

59.RU

Евгения Мазеина из Перми долгие годы работала криминалистом, но ушла со службы из-за болезни дочери. Девочка подросла и захотела стать моделью. Тогда Евгении пришлось освоить профессию дизайнера — теперь ее дочь блистает на подиумах в маминых платьях.

В жизни женщины было всё стабильно: она была замужем и воспитывала сына Влада. Переломный момент случился после рождения Светы. Врачи сказали, что из-за порока сердца та сможет прожить максимум до пяти лет.

«Тогда я ушла со службы и стала работать мамой, — рассказала Евгения. — Почти всё время посвящала дочке: реабилитация, больница, работа с психологом, аналитиками, врачами… И мы вытянули Свету! Но из-за трахеотомии пострадал мозг, и дочка стала отставать в физическом и умственном развитии. В 2015 году у нас родилась еще одна дочка, Вероника. Так я стала мамой трех детей, которых очень люблю».

Когда Света подросла, призналась, что хочет стать моделью. Чтобы осуществить ее мечту, мама погрузилась в новый для нее мир фешен-индустрии. Она стала дизайнером, открыла дом авторского платья и теперь шьет эксклюзивные вещи, а ее дочь наравне с другими моделями демонстрирует платья мамы и блистает на подиумах.

Ольга ЯкунчеваОльга Якунчева
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Кутюрье Дизайнер Особенный ребенок Мама
