«Странное и тяжелое чувство»: Максим Матвеев вынес сор из семьи и рассказал о трудностях

Кроме внешнего сходства у супругов схожие методы воспитания детей Источник: maxim_matveev_/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актер Максим Матвеев известен не только как один из самых популярных российских актеров, но и как прилежный семьянин. Уже больше 14 лет он в браке с Елизаветой Боярской, воспитывает двоих сыновей — Андрея и Григория. Со стороны кажется, что он образцовый муж и отец, у которого всё под контролем, но, как оказалось, всё не так радужно. В интервью Светлане Бондарчук актер признался, что не знает, как воспитывать подрастающих сыновей.

— Я в растерянности, в перманентном состоянии прекрасной растерянности. Иногда я вхожу в состояние непонимания, как сделать верно. Это странное и тяжелое чувство. С одной стороны, я понимаю, что нужно дать человеку свободу самовыражения. Но это очень непросто, — рассказал актер.

Матвеев считает, что установка родительского контроля в гаджетах бессмысленна. Дети всё равно увидят то, что им интересно. Поэтому он предпочитает вместе садиться и смотреть некоторые популярные картины и потом разбираться в них. Например, со старшим сыном, которому 13 лет, они уже обсудили первый сезон «Игры в кальмара» (18+), аниме «Атака титанов» (18+) и некоторые сериалы с участием Матвеева, включая недавний проект «Чужие деньги» (18+).

Источник: maxim_matveev_/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Он сел, отложил гаджеты и начал как бы пытаться разбираться в этом во всем. Это, конечно, приятно, потому что он вроде как интересуется моей работой. Он видит, что там папа раздвоился на экране. Две штуки. Еще один с ним сидит. Маме моей задает вопрос: «А вот это почему? А вот это почему? — поделился актер.

Максиму Матвееву очень отрадно, что сыновья интересуются его творчеством, и, по словам актера, он будет совсем не против, если Андрей или Григорий решат пойти по его стопам и поступят в театральное.

— Я хочу, чтобы они были счастливыми. Если они выберут для самореализации этот путь — я буду не против, — признался Матвеев.

Елизавета Боярская поддерживает методы воспитания мужа и сама ранее признавалась, что относит их пару скорее к нежным родителям, чем к строгим.

— По утрам обычно мы с Максимом вместе будим детей. Долго-долго расталкиваем, обнимаем и целуем, у нас такое нежное пробуждение всегда, — ранее делилась актриса в одном из интервью. — Потом вместе завтракаем, обсуждаем что-то, а после уже один из нас ведет детей в школу. Мы с Максимом вообще очень нежные родители. И мне очень нравится, что наш старший сын Андрей, которому уже 13 лет, не перестает быть тем ребенком, который позволяет себя обнимать.