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Семья «Странное и тяжелое чувство»: Максим Матвеев вынес сор из семьи и рассказал о трудностях

«Странное и тяжелое чувство»: Максим Матвеев вынес сор из семьи и рассказал о трудностях

С чем актер столкнулся в браке с Елизаветой Боярской

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Кроме внешнего сходства у супругов схожие методы воспитания детей | Источник: maxim_matveev_/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Кроме внешнего сходства у супругов схожие методы воспитания детей | Источник: maxim_matveev_/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кроме внешнего сходства у супругов схожие методы воспитания детей

Источник:

maxim_matveev_/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актер Максим Матвеев известен не только как один из самых популярных российских актеров, но и как прилежный семьянин. Уже больше 14 лет он в браке с Елизаветой Боярской, воспитывает двоих сыновей — Андрея и Григория. Со стороны кажется, что он образцовый муж и отец, у которого всё под контролем, но, как оказалось, всё не так радужно. В интервью Светлане Бондарчук актер признался, что не знает, как воспитывать подрастающих сыновей.

— Я в растерянности, в перманентном состоянии прекрасной растерянности. Иногда я вхожу в состояние непонимания, как сделать верно. Это странное и тяжелое чувство. С одной стороны, я понимаю, что нужно дать человеку свободу самовыражения. Но это очень непросто, — рассказал актер.

Матвеев считает, что установка родительского контроля в гаджетах бессмысленна. Дети всё равно увидят то, что им интересно. Поэтому он предпочитает вместе садиться и смотреть некоторые популярные картины и потом разбираться в них. Например, со старшим сыном, которому 13 лет, они уже обсудили первый сезон «Игры в кальмара» (18+), аниме «Атака титанов» (18+) и некоторые сериалы с участием Матвеева, включая недавний проект «Чужие деньги» (18+).

Источник: maxim_matveev_/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: maxim_matveev_/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

maxim_matveev_/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Он сел, отложил гаджеты и начал как бы пытаться разбираться в этом во всем. Это, конечно, приятно, потому что он вроде как интересуется моей работой. Он видит, что там папа раздвоился на экране. Две штуки. Еще один с ним сидит. Маме моей задает вопрос: «А вот это почему? А вот это почему? — поделился актер.

Максиму Матвееву очень отрадно, что сыновья интересуются его творчеством, и, по словам актера, он будет совсем не против, если Андрей или Григорий решат пойти по его стопам и поступят в театральное.

— Я хочу, чтобы они были счастливыми. Если они выберут для самореализации этот путь — я буду не против, — признался Матвеев.

Елизавета Боярская поддерживает методы воспитания мужа и сама ранее признавалась, что относит их пару скорее к нежным родителям, чем к строгим.

— По утрам обычно мы с Максимом вместе будим детей. Долго-долго расталкиваем, обнимаем и целуем, у нас такое нежное пробуждение всегда, — ранее делилась актриса в одном из интервью. — Потом вместе завтракаем, обсуждаем что-то, а после уже один из нас ведет детей в школу. Мы с Максимом вообще очень нежные родители. И мне очень нравится, что наш старший сын Андрей, которому уже 13 лет, не перестает быть тем ребенком, который позволяет себя обнимать.

Как вам методы воспитания от Максима Матвеева?

Всё правильно делает, для детей нужно быть другом
Чувствую, аукнется им такая вседозволенность
Покажет время, что он делает хорошо, а что плохо, но знаю одно: гаджеты — зло
Он и Елизавета Боярская странны, я их не понимаю
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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Максим Матвеев Елизавета Боярская Ребенок Воспитание Семья Игра в кальмара Сериал Телевидение
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