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Семья интервью «Для детей папа на работе». Жена бизнес-коуча Шабутдинова — о первом свидании в СИЗО, новых курсах и воспитании детей

«Для детей папа на работе». Жена бизнес-коуча Шабутдинова — о первом свидании в СИЗО, новых курсах и воспитании детей

Публикуем интервью Лидии Муцольговой, которое она дала специально для MSK1.RU

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Аяз Шабутдинов — бизнес-коуч, основатель образовательной программы для предпринимателей «Like Центр». В ноябре 2023 года его арестовали по делу о мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере. Сейчас он находится в СИЗО. Редакция MSK1.RU поговорила с женой предпринимателя Лидией Муцольговой о том, как прошло их первое свидание «через стекло», как Аяз смог запустить новый курс прямо из камеры и как он помогает воспитывать двух детей на расстоянии.

 Почти год прошел с момента ареста вашего супруга. Каким был тот день?

— За этот год было большое количество событий. Они происходили чуть ли не каждый день. Поэтому прям тот день я досконально не помню. Я лишь зафиксировала для себя какие-то эмоции, чувства.

Первое — это большое чувство страха и непонимания, что происходит. Потому что, наверное, в первые секунды во время обыска я вообще не понимала, что сейчас происходит, кто эти люди. Второе — непонимание, что делать, как будто ты просто один с этими людьми и даже не имеешь возможности вызвать адвоката. В фильмах говорят: «Можно мне вызвать адвоката?» У меня такой возможности не было.

 В конце сентября вы впервые встретились с мужем в СИЗО. Какая это была встреча? О чем вы говорили и каким был Аяз?

— Это то, что мы запомним на всю жизнь. Как бы, возможно, странно это ни звучало в данном контексте, но мы оба чувствовали безумное счастье. Хотя, казалось бы, картинка не совсем романтичная и непривычная.

Действительно, это была первая возможность поговорить через стекло, решетки, телефонную трубку, услышать голос, у самого близкого человека спросить, как у него дела. В этот день я точно поняла, что с ним всё хорошо и он стал еще сильнее, еще умнее и мудрее.

Не было какой-то драмы, с первой минуты у нас была безумная улыбка. Говорили про книги, будущее, планы, детей. Я до последнего держалась и улыбалась, но в конце, когда его уже забирали, слезы шли.

Когда диалог очень интересный и насыщенный, обычно говорят, что время пролетает незаметно. А мне в тот момент казалось, что вообще всё остановилось. Мы сидели не одни, там было порядка 20 пар, но шума как будто я не слышала. Было ощущение, что мы просто вечность разговариваем, — ценишь каждую секунду.

 У вас двое детей — 3-летняя дочь Весна и 2-летний сын Мир. Как вы объяснили им арест отца?

— В этом возрасте говорить о таких вещах не то что небезопасно, а в целом с точки зрения способности развития и понимания ребенком этого мира бесполезно. Поэтому мы не объясняем, что сейчас происходит. Для детей папа на работе. Конечно, они каждый день спрашивают, и мы каждый день об этом говорим. Находясь в подобной ситуации, ты всё равно вырабатываешь пути решения для того, чтобы сохранить связь [между отцом и детьми].

<p>Лидия Муцольгова</p><p>Лидия Муцольгова</p>

Спустя время, конечно, они узнают эту большую историю, которую я с Аязом пройду вместе. Они будут знать значение слов «любовь», «уважение», «преданность», «тяжелые времена», «дружба», «партнерство» на нашем примере.

 Сейчас вы одна воспитываете детей?

— Мне не нравятся фраза «одна воспитываете детей». Я так не считаю, потому что у наших детей есть потрясающий папа, который, даже находясь в таких условиях, делает всё для того, чтобы участвовать в их воспитании. Я, в свою очередь, делаю всё для того, чтобы мы вместе обсуждали какие-то важные решения, связанные с развитием наших детей.

Мы вместе проходим разные образовательные программы, читаем книги по воспитанию детей, каждый день с детьми говорим про папу — они знают, что он рядом. На все дни рождения от папы к детям приходят подарки, он знает об их спортивных успехах.

К письмам я прилагаю фотографии. Аяз видел, как в первый раз Весна вышла на сцену. Я ни в коем случае не осталась с детьми одна. И у нас рядом есть большое количество потрясающих людей, друзей, которые любят и уважают не только меня, но и всю нашу семью.

 Весной суд наложил арест на счета и имущество Аяза. На что ваша семья живет сейчас?

— Рядом есть люди, которые помогают по-разному. И поддерживают нашу семью в тяжелый период. Я всегда работала, не первый год. У меня есть проекты, моя основная деятельность, мой основной бизнес.

Лидия Муцольгова — учредитель и генеральный директор ивент-агентства ООО «ИВЕНТ ОНЛИ». По данным «Контур.Фокуса», прибыль компании за прошлый год составила 25 027 000 рублей.

 Летом стало известно, что Аяз запустил новый курс прямо из СИЗО. Как это вообще стало возможным?

— Я сделаю ремарку на правах жены: Аяз — очень уникальный человек. Я восхищаюсь его силой, умом и ответственностью. Важно понимать, что у него нет запрета на деятельность, здесь нет никаких нарушений законодательства и так далее.

 В своих соцсетях Аяз писал, что устраивает себе социальный детокс, иногда не читает новости, проводит время сам собой — это его отвлекает. А как от тревоги и навязчивых мыслей отвлекаетесь сейчас вы?

— У меня уже нет тревог. Был безумно сложный период зимой. Потому что не спишь, не ешь, у тебя большое количество стресса и так далее. Дальше я просто поняла, что так невозможно, так долго нельзя, нужно выстраивать свою жизнь.

Недавно я запустила проект для женщин — если я расстроилась и переживаю, мне достаточно увидеть просто то, что пишут люди, это дает безумное количество сил. Это не сравнимо вообще ни с чем — когда люди тебя благодарят, делятся своими результатами, меняются и им это очень нравится.

В этот период я вернулась к конному спорту. Хотя откладывала всю жизнь — после падения боялась заново садиться. Это тоже средство, чтобы отпустить контроль, расслабиться, потому что, если ты весь зажат, в тревогах, лошадка не поедет.

Даже в самый тяжелый, черный день ты в какой-то момент находишь в себе силу для того, чтобы любить, жить, делать себя лучше. Начать качественно проводить время с детьми — если ты с ними, то с ними, если ты с лошадью, то с лошадью, если ты в бизнесе, то ты в бизнесе. Очень много ценностей я поняла и переосмыслила за этот год. Очень сильно люблю жизнь, мир и людей, несмотря на всё происходящее, потому что не всё облачно и розово каждый день.

 Каким вы представляете себе ваше общее будущее? Чем всё закончится, на ваш взгляд?

— Всё обязательно закончится хорошо — я фундаментально в этом уверена. За этим «всё хорошо» стоит большое количество работы — команды защиты, моей команды, всех близких людей.

Там у человека такие планы на будущее, что нам нужно будет много дней, чтобы всё синхронизировать и поделиться этим всем. Я начала думать про будущее буквально недавно. И там всё безумно потрясающе в каждом направлении нашей совместной жизни. Мы идем вместе. И сейчас это просто определенный период, который мы пройдем. Это путь, и он бывает разным. Поэтому мы точно останемся такими же деятельными, каждый по-своему. Мы будем делать этот мир и всё, к чему прикасаемся, лучше.

Ранее мы собрали всё, что известно о деле основателя «Like Центра» Аяза Шабутдинова. Мы рассказывали, чему и как учит в «Like Центре» желающих разбогатеть миллиардер Аяз Шабутдинов. Мы побывали на обучении, изучили финансовую отчетность компаний бизнесмена и узнали, с чего он начинал.

ПО ТЕМЕ
Аяз Шабутдинов Лидия Муцольгова Семья Арест СИЗО
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