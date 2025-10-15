Ушел от жены, пытался умереть и обрел веру. Как сложилась судьба лидера «Наутилуса»

Редакция E1.RU поздравляет Вячеслава Бутусова с днем рождения! Источник: Игорь Мухин; Алексей Волхонский / V1.RU

Сегодня, 15 октября, исполняется 64 года известному российскому музыканту и поэту Вячеславу Бутусову. Он родился в Красноярском крае, но еще в школьные годы переехал с родителями в Свердловск и поступил там в архитектурный институт. Вскоре музыка для него превратилась из увлечения в серьезное дело. Благодаря этому появилась группа Nautilus Pompilius, которая через несколько лет стала собирать целые стадионы.

В 80-е годы Вячеслав Бутусов стал настоящей знаменитостью, но затем последовал спад его популярности. Падать оказалось намного больнее — артист потерял смысл жизни и даже пытался покончить с собой.

В день рождения Вячеслава Бутусова мы решили вспомнить самые интересные факты из его биографии. В чём (и в ком) музыкант нашел спасение — читайте в материале E1.RU.

Как о Бутусове узнала вся страна

Вячеслав Бутусов родился в Красноярске и провел в Сибири первые 15 лет жизни. Его папа был строителем, поэтому семья постоянно переезжала. Школу парень окончил уже в Свердловске, после чего продолжил учебу в архитектурном институте, где было сильное рок-сообщество.

Со временем у Бутусова появилось желание уйти в рок-н-ролльную жизнь. Еще в вузе он познакомился с Дмитрием Умецким: в свободное время парни играли на гитарах и пытались сочинять музыку. В 1982 году они создали группу «Али-Баба и сорок разбойников», которую вскоре переименовали в Nautilus Pompilius.

Со временем Вячеслав Бутусов начал увлекаться творчеством Источник: Александр Шишкин

Несмотря на свое увлечение, Бутусову удалось получить высшее образование. Он успел поработать по профессии и даже проектировал колонны на станции метро «Проспект Космонавтов».

1984 год. Выпускник Бутусов на защите диплома Источник: архив Свердловского рок-клуба

Только в 1986 году, когда о свердловской группе узнала вся страна, Вячеслав смог полностью погрузиться в творчество. Следующие пару лет стали для Nautilus Pompilius временем безумной популярности.

Музыканты выступали на крупнейших рок-фестивалях и в эфире программы «Взгляд», их хиты (в том числе на стихи поэта Ильи Кормильцева) гремели на радио: «Скованные одной цепью», «Взгляд с экрана», «Шар цвета хаки», «Я хочу быть с тобой», «Прощальное письмо» и многие другие. Они до сих пор считаются классикой русского рока.

Во второй половине 80-х о группе узнала вся страна Источник: BUTUSOVmusic / T.me

Несмотря на колоссальный успех, музыканты ссорились, состав неоднократно менялся из-за разногласий. Доходило даже до роспуска группы: в первый раз — в 1988 году, на самом пике популярности; во второй — в 1997 году, когда о группе снова заговорили после выхода фильма «Брат».

«Уход музыкантов из коллектива и смена составов — произошло недоразумение между людьми. Мы по большому счету находились в растерянности на определенном этапе, и это отразилось на том, что мы прекратили существование в том виде, в котором оно было на тот момент», — рассказывал Бутусов в программе «Судьба человека».

1986 год. Музыканты «Нау» в сценических костюмах Источник: Лев Баранов

Nautilus Pompilius просуществовал пятнадцать лет, пережив несколько взлетов и падений. За это время группа выпустила 12 альбомов со множеством хитов, дала сотни концертов по всей России и за рубежом.

«У меня было две попытки самоубийства»

В годы безумной популярности «Наутилуса» Вячеслав Бутусов пережил сильный кризис, одной из причин которого стал алкоголь. В студенчестве было нормой выпивать, и со временем отказаться от спиртного становилось всё сложнее. Музыкант серьезно увлекся крепкими напитками в 24 года, когда о группе уже заговорили.

Рокеры ездили на гастроли и проводили в каждом городе неделю: шесть дней они пили, а один — играли. В пьяном угаре Бутусову стали приходить в голову мысли о суициде. Дважды он пытался покончить собой.

«У меня был кризис. Просто страшный кризис. Если так образно говорить, то я как бы упал в болото. Раньше, когда я утром просыпался, у меня всегда было ощущение радости — а потом я его потерял. У меня тогда начались дебильные заморочки и суицидные: у меня было две попытки самоубийства», — признавался музыкант в интервью Игорю Свинаренко.

Вячеслав Бутусов переживал тяжелый кризис — но выстоял Источник: архив Свердловского рок-клуба

Артист дошел до полубомжеватого образа жизни: после расставания с первой женой он болтался по Москве, одно время жил в какой-то гостинице.

«Это было просто испытание на силу духа и воли, к которому человек в 24 года просто не готов. Однажды меня вытащил Боря Агрест (он был нашим первым официальным директором, представлял наши интересы, когда мы ездили с „Машиной“). Ночью просто приехал со скорой помощью, и мне тогда клизму вставили — в прямом и переносном смысле. В общем, волею судеб я оказался в Питере, хотя и не собирался туда», — добавил Бутусов.

На пике популярности группы Бутусов считался одним из главных секс-символов страны Источник: BUTUSOVmusic / T.me

Оказавшись в Петербурге, музыкант едва не умер после пьяной драки, во время которой ему проломили голову.

«Я лежал на кровати, залитой кровью, а пол был покрыт тонким слоем битого стекла. Я на карачках добрался до ванной, взглянул на себя в зеркало и увидел ужасающую картину: левый глаз у меня вылез, а полчерепа было вдавлено внутрь. Я так понимаю, меня били ногами, графинами, еще чем-то».

Спасением для Бутусова стала Анжелика Эстоева, которая затем стала его второй женой.

«Я был, конечно, в ужасном состоянии, меня ж на транквилизаторах держали. Мне бы к чему прислониться, прилепиться, посидеть, полежать — никаких активных действий не хотелось. Люди просто шарахались от меня, и меня очень удивило, что такая молодая девушка, юное создание (ей 18 было) не то что не испугалась меня, а даже сочувственно отнеслась. „Чего-то у вас не то“, — говорит она мне. И мне от этого как-то полегчало, я подумал, что я еще не совсем пропащий человек. И мы с ней подружились», — рассказывал Вячеслав Бутусов журналисту Игорю Свинаренко.

Она себя самоотверженно вела, в любое время дня и ночи готова была встретиться со мной. Вячеслав Бутусов музыкант

Музыканту удалось отказаться от наркотиков и алкоголя, придя к вере. Во многих интервью Бутусов говорил, что «всё ради Бога, иного смысла нет».

Вячеслав Бутусов с прежним митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом Источник: butusov.official / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

«Вера в Бога для меня открыла жизнеспособность. Потому что на определенном этапе, годам к 30, я был совершенно нежизнеспособным человеком. Какие критерии „зомбовидного“ существования человека на земле? Нет интереса к жизни, бессмысленность, неумение жить, радоваться, воспринимать. Это такое притупление чувств, которые необходимы для того, чтобы воспринимать всё, что происходит, не уныло, а трезво», — говорил он в интервью РИА «Новости».

Жизнь после Nautilus Pompilius

Во второй половине 90-х Вячеслав Бутусов начал сотрудничество с режиссером Алексеем Балабановым. Тот пригласил его на эпизодическую роль в фильм «Брат», для которого музыкант также записал саундтрек.

«Я обязан был смотреть все фильмы Алексея [Балабанова], поскольку мы дружили с ним. Однажды наступил момент, когда я уже не мог смотреть их, но делал это по дружбе, по разным обстоятельствам. Во многих случаях эта эстетика мне не то что неприятна — она противопоказана. Это тяжелое похмелье. Когда он снимал Кафку (фильм „Замок“. — Прим. ред.), Беккета (фильм „Счастливые дни“. — Прим. ред.), в этом я еще усматривал романтизм. Когда начался жесткий период соцреализма, это уже была конкретная препарация реальной действительности. Это то же самое, что привести меня в мясной магазин и показать несвежее мясо», — рассказал Бутусов в выпуске программы «Ещенепознер».

Рок-музыкант был дружен с Сергеем Бодровым — младшим Источник: Вячеслав Бутусов / YouTube.com

После распада группы в 1997 году Вячеслав Бутусов начал сольную карьеру. Он записывался с супергруппой «Террариум» и электронным проектом «Deadушки», музыкантами группы «Кино» и отдельно с ее гитаристом Юрием Каспаряном.

Новая волна популярности пришла к Бутусову, когда он в 2001 году создал с Каспаряном группу «Ю-Питер». В ее составе музыкант записал такие хиты, как «Песня идущего домой» и «Девушка по городу». С 2017 года Вячеслав выступает с группой «Орден Славы», исполняя как песни «Наутилуса», так и новые композиции.

Помимо музыки, Вячеслав Бутусов также пишет книги, занимается живописью и организует выставки графики и фоторабот.

«Студенческий брак был малоосознанным»

Первой женой Вячеслава Бутусова стала архитектор и художник-костюмер Марина Добровольская, с которой музыкант познакомился в институте. Они поженились спустя полгода после первой встречи, и в том же, 1980 году, у пары родилась дочка Анна.

Вячеслав и Марина поженились в 1980 году Источник: личный архив Марины Бутусовой

В годы популярности семья столкнулась с кризисом в отношениях: постоянные гастроли, разлука, поклонницы и алкоголь. Марина не могла разорваться между мужем, который чаще был в Петербурге, и дочкой, которая оставалась в Екатеринбурге.

«Студенческий брак был малоосознанным, чувственным, страстным, но это не было семьей в полной мере, ведь настоящие браки свершаются на небесах, как известно», — рассуждал артист в программе «Судьба человека».

Вячеслав Бутусов с дочкой Аней и Дмитрием Умецким Источник: Ильдар Зиганшин

В итоге всё пришло к разводу. Последний месяц перед расставанием Марина назвала «медовым», однако перед отъездом музыканта супруга нашла письмо в прихожей, в котором он сообщил, чтобы она жила своей жизнью.

«Развели нас очень быстро — мы и опомниться не успели: сотрудники загса увидели Бутусова и в один день всё оформили. Дети даже не упоминались, хотя с ребенком только через суд можно разойтись. Славе разрешили просто написать отказную. Так 13 лет совместной жизни окончились одним равнодушным росчерком», — делилась первая супруга Бутусова в интервью журналу «Караван историй».

Анна тяжело переживала уход отца Источник: naunaunau.narod.ru

Дочь переживала уход отца из семьи по-своему: у Ани начались проблемы со здоровьем.

«Я помню, как папа переживал за меня. Сначала недомогание выражалось в непонятной слабости: „Я устала, можно не пойду сегодня в школу?“. А однажды просто не смогла встать с кровати. Болезнь оказалась редкой, поразившей иммунную систему. И мама с папой, и родственники, и друзья помогали как могли. Отец отправил меня за границу на лечение, потом устраивал к врачу в Москве. Кажется, он тогда всерьез испугался: мы с тех пор стали чаще видеться», — рассказывала Анна Бутусова.

Как вторая жена Бутусова стала для него спасением

Вторая супруга Анжелика Эстоева стала для музыканта ангелом-хранителем. Бутусов старше ее на девять лет. На момент знакомства рокер еще не был разведен, но уверял, что духовная связь с первой женой утеряна.

«Он представился мне сначала холостяком. Потом я уже узнала, что духовного союза с Мариной у него не было. Эти два человека не смогли спасти брак. Может, у них не хватило мудрости. Марине я желаю самого доброго. У нее потом был второй брак, родился ребенок. Это сложный путь, когда у человека несколько браков», — добавила Анжелика в эфире шоу «Судьба человека».

Анжелика стала для Вячеслава Бутусова музой Источник: BUTUSOVmusic / T.me

Дочка Вячеслава Анна смогла подружиться с Анжеликой. Она постоянно приходила к ним в гости.

«При первой встрече с Анжеликой мы обе сильно волновались, а в результате очень подружились. У нас ведь с ней разница всего десять лет. Я даже стала ей немного подражать, что было сразу замечено мамой: „На кого это ты пытаешься быть похожа?“. Хотя она никогда не настраивала меня против Анжелики, говорила: „Семьи у нас с папой, по сути, уже не было“», — делилась Анна.

Рокер с дочкой Софией Источник: butusov.official / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

И с дочкой Ксенией Источник: starhit.ru

У Бутусова есть сын Даниил Источник: starhit.ru

А это внучка Вячеслава Бутусова Источник: butusov.official / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

В браке с Анжеликой Вячеслав стал многодетным отцом: у них родились дочери София и Ксения и сын Даниил. По последней информации, Бутусов с семьей живет на окраине Санкт-Петербурга и уже воспитывает внучку.

Вячеслав Бутусов сейчас

Сегодня Вячеслав Бутусов редко дает интервью и не высказывается о личном так же откровенно, как раньше. Известно, что он верующий человек и каждое воскресенье ходит на службу в храм вместе с семьей, а еще занимается йогой, пишет симфоническую музыку. Внешне артист тоже изменился: отрастил окладистую бороду.