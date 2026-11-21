В архив попадают явления, которые сложно объяснить Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Министерство обороны США опубликовало восьмой пакет рассекреченных документов о неопознанных аномальных явлениях. Об этом сообщается на сайте американского военного ведомства.

Всего в пакет вошли 43 записи: 40 PDF-документов и три видео. 37 файлов предоставило Министерство обороны, еще шесть — ЦРУ.

Первое видео датировано 2020 годом. В поле зрения инфракрасного датчика попал летающий светящийся объект на фоне судна, похожего по очертанию на военный корабль. Что это было на самом деле, неизвестно.

Источник: war.gov

Второй ролик сняли в 2023 году. Электрооптическая и инфракрасная системы зафиксировали светящийся объект. На третьем видео, снятом уже в 2026-м, видны несколько неопознанных аномальных явлений.

В архив также вошла первая полная официальная версия отчета 1953 года инженера Lockheed Келли Джонсона, создателя самолетов U-2 и SR-71. В документе он описал случай наблюдения аномального явления и отметил, что после него стал «еще более твердо убежден, что [такие объекты] существуют». Раньше в открытом доступе ходили только частичные копии этого отчета.

Lockheed — американская оборонная корпорация, один из крупнейших подрядчиков Пентагона.

Источник: war.gov

Рассекречивать документы начали по поручению президента США Дональда Трампа. В феврале 2026 года он распорядился выявить и обнародовать государственные файлы, связанные с инопланетной жизнью, аномальными явлениями и НЛО. Архив объединяет случаи, по которым правительство пока не дало окончательного вывода о природе наблюдаемых явлений.

До нынешнего релиза вышло семь пакетов. В них публиковали инфракрасные снимки объектов над западом США и кадры с военных сенсоров, снятые на Ближнем Востоке с 2018 по 2023 год. Отдельно обнародовали снимок миссии «Аполлон-17», на котором над лунной поверхностью видны три необъяснимых огня.

Среди материалов оказалась и историческая съемка 1952 года. Старшина ВМС Дельберт Ньюхаус заснял на цветную пленку группу ярких объектов над городом Тремонтон в штате Юта. Эти кадры позже попали в проект «Синяя книга» — так называлась программа ВВС США, которая с 1952 по 1969 год официально собирала и проверяла сообщения о наблюдении НЛО.