Момент жесткого ДТП с пешеходом в Ярославле попал на видео Источник: Безопасный регион

Уличные камеры зафиксировали момент жесткого ДТП с пешеходом в Ярославле. Авария произошла около четырех часов вечера 19 ноября на улице Городской Вал в районе дома № 1а.

На записи видно, что два человека шли по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Когда они прошли уже половину зебры, заметили машину, которая на скорости ехала под зеленый сигнал. 18-летний парень решил ускориться и добежать до тротуара, но не успел. «Ситроен», за рулем которого был 20-летний водитель, врезался в него.

От удара юношу подбросило в воздух, он приземлился у металлического ограждения тротуара, перед этим ударившись спиной о бордюр. Второй пешеход сразу побежал на помощь. Водитель иномарки затормозил и вышел из машины.

Момент ДТП Источник: Безопасный регион