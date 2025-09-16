НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

 759мм 53%
Подробнее
4 Пробки
USD 83,07
EUR 97,45
Пробки в Ярославле
Открыли «Ваксман-центр»
Ярославцы выбрали лучшие пекарни
Ярославский бренд покорил Россию
Чем сейчас болеют
Изменят трамвайный маршрут
Что сейчас с рыбинским маньяком
Погибла 5-летняя девочка
Самые красивые деревни России
Что с бизнесами Блиновской
Развлечения Обзор «Полная аморальщина»: зрители требуют закрыть сериал «Клюквенный щербет». Что произошло

«Полная аморальщина»: зрители требуют закрыть сериал «Клюквенный щербет». Что произошло

Началось расследование в отношении режиссера и сценаристов

367
Сериал начинался с конфликта двух семей. Никто не предполагал, что за три года вражда перерастет в нечто совершенно новое | Источник: кадр из сериала «Клюквенный щербет» (18+), реж. Кетджхе, Айдын Булут, с 2022-го по настоящее времяСериал начинался с конфликта двух семей. Никто не предполагал, что за три года вражда перерастет в нечто совершенно новое | Источник: кадр из сериала «Клюквенный щербет» (18+), реж. Кетджхе, Айдын Булут, с 2022-го по настоящее время

Сериал начинался с конфликта двух семей. Никто не предполагал, что за три года вражда перерастет в нечто совершенно новое

Источник:

кадр из сериала «Клюквенный щербет» (18+), реж. Кетджхе, Айдын Булут, с 2022-го по настоящее время

Турецкий сериал без ревности, измен и любовных хитросплетений тяжело представить. Однако создатели «Клюквенного щербета» (18+) в погоне за новыми поворотами сюжета не заинтриговали, а разозлили фанатов. И теперь когда-то преданные поклонники пишут тысячи жалоб в государственный турецкий цензор RTÜK и требуют запретить сериал.

Гнев вспыхнул после первой серии четвертого сезона. В финальных сценах создатели показали любовную переписку двух героев, Доа и Фираз, которые по сюжету члены одной семьи: их муж и жена — родные брат и сестра.

Турецкие зрители сочли аморальным даже намек на такую связь и обрушились на создателей с критикой. Глава телевизионной цензуры мгновенно отреагировал на это.

— Мы получили множество жалоб от зрителей на сериал «Клюквенный щербет», который транслируется на канале SHOW TV. Мы начали расследование и примем необходимые меры. Пусть все будут уверены, что Верховный совет не останется безучастным перед лицом этих действий, затрагивающих наши семьи и наши моральные ценности, особенно когда речь идет о семье, — выступил с обращением Ата Бенли.

Российские зрители также не осталась в стороне, многие согласились с тем, что создатели «Клюквенного щербета» зашли слишком далеко в попытках привлечь внимание к сериалу.

— История Фираза и Доа — уже полный перебор. Невестка и зять одного дома вместе… — не верит одна из фанаток сериала.

— Я бы тоже пожаловалась. Я, конечно, понимаю, всякое в жизни бывает, но, сценаристы, такой бред нести в массы — уже слишком. Противно, вообще смотреть не хочется, — обратилась к создателям в фан-сообществе сериала Алина.

— Полная аморальщина, — в шоке от сюжетного поворота зрительница.

— После того как увидела Фираза с Доа, не хочу больше смотреть, это позор, — негодует Мария Гиндина.

— Фираз и Доа — совсем с ума сошли? Это насколько извращенные мозги надо иметь, чтобы такое придумать, — в ярости поклонник.

Среди зрителей нашлись те, кто не поверил, что сценаристы могли включить в сюжет любовь между членами семьи. Предполагают, что на самом деле герои не знают, что переписываются друг с другом.

— Мне почему-то показалось, что это любовь по переписке и они вообще не знают, кто это на самом деле. В остальное я просто не верю, — написала под новой серией Елена Шаркова.

— Мы еще толком развязки не увидели, а уже такой хай подняли все, будто там Доа по миру пустили и она с каждым встречным и поперечным в кровать прыгает, — хочет дождаться развязку одна из зрительниц.

Поклонники с нетерпением ждут вердикта цензуры. Решение может быть разным: либо сериал запретят к показу, либо создатели получат штраф и будут обязаны переснять новые серии, если в них планировалась любовная линия. Тем временем одну из сценаристок, Мелис Чевелик, уже уволили, а второго сценариста, Марви Гентема, задержали за высказывание, сделанное четыре года назад. Его нашли в ходе расследования. В разговоре о другом проекте Марви поддержал разные способы заработка, включая незаконные.

Следует закрыть сериал?

Ужас, конечно, надо закрыть
Сериал хороший, пусть перепишут сценарий, и всё
Ради разговоров и внимания пусть снимают
Панику подняли раньше времени
Не смотрю подобные сериалы, а после такого тем более не буду
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Сериал Телевидение Отдых Семья Турция
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Подождем Мизулину, а турецкие разборки про приличия нам пофигу.
Гость
13 минут
Не нужен нам берег турецкий! Наши фильмы лучше. Боевики не смотрю, типа где одной очередью из автомата укладывают не меньше батальона наших солдат. Сериалы крайне редко и очень выборочно смотрю.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Лучше отдать пару тысяч и забыть»: председатель родительского комитета — о том, как и зачем собирают деньги в садах и школах
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
Как 10 килограммов картошки на плечах: обувщик рассказал, чем опасны туфли на каблуке
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
Куда девать 20 тысяч семилетних детей мигрантов, которых отказались принимать в российские школы. Решения нет
Денис Лебедев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление