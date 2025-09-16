«Полная аморальщина»: зрители требуют закрыть сериал «Клюквенный щербет». Что произошло

Сериал начинался с конфликта двух семей. Никто не предполагал, что за три года вражда перерастет в нечто совершенно новое Источник: кадр из сериала «Клюквенный щербет» (18+), реж. Кетджхе, Айдын Булут, с 2022-го по настоящее время

Турецкий сериал без ревности, измен и любовных хитросплетений тяжело представить. Однако создатели «Клюквенного щербета» (18+) в погоне за новыми поворотами сюжета не заинтриговали, а разозлили фанатов. И теперь когда-то преданные поклонники пишут тысячи жалоб в государственный турецкий цензор RTÜK и требуют запретить сериал.

Гнев вспыхнул после первой серии четвертого сезона. В финальных сценах создатели показали любовную переписку двух героев, Доа и Фираз, которые по сюжету члены одной семьи: их муж и жена — родные брат и сестра.

Турецкие зрители сочли аморальным даже намек на такую связь и обрушились на создателей с критикой. Глава телевизионной цензуры мгновенно отреагировал на это.

— Мы получили множество жалоб от зрителей на сериал «Клюквенный щербет», который транслируется на канале SHOW TV. Мы начали расследование и примем необходимые меры. Пусть все будут уверены, что Верховный совет не останется безучастным перед лицом этих действий, затрагивающих наши семьи и наши моральные ценности, особенно когда речь идет о семье, — выступил с обращением Ата Бенли.

Российские зрители также не осталась в стороне, многие согласились с тем, что создатели «Клюквенного щербета» зашли слишком далеко в попытках привлечь внимание к сериалу.

— История Фираза и Доа — уже полный перебор. Невестка и зять одного дома вместе… — не верит одна из фанаток сериала.

— Я бы тоже пожаловалась. Я, конечно, понимаю, всякое в жизни бывает, но, сценаристы, такой бред нести в массы — уже слишком. Противно, вообще смотреть не хочется, — обратилась к создателям в фан-сообществе сериала Алина.

— Полная аморальщина, — в шоке от сюжетного поворота зрительница.

— После того как увидела Фираза с Доа, не хочу больше смотреть, это позор, — негодует Мария Гиндина.

— Фираз и Доа — совсем с ума сошли? Это насколько извращенные мозги надо иметь, чтобы такое придумать, — в ярости поклонник.

Среди зрителей нашлись те, кто не поверил, что сценаристы могли включить в сюжет любовь между членами семьи. Предполагают, что на самом деле герои не знают, что переписываются друг с другом.

— Мне почему-то показалось, что это любовь по переписке и они вообще не знают, кто это на самом деле. В остальное я просто не верю, — написала под новой серией Елена Шаркова.

— Мы еще толком развязки не увидели, а уже такой хай подняли все, будто там Доа по миру пустили и она с каждым встречным и поперечным в кровать прыгает, — хочет дождаться развязку одна из зрительниц.

Поклонники с нетерпением ждут вердикта цензуры. Решение может быть разным: либо сериал запретят к показу, либо создатели получат штраф и будут обязаны переснять новые серии, если в них планировалась любовная линия. Тем временем одну из сценаристок, Мелис Чевелик, уже уволили, а второго сценариста, Марви Гентема, задержали за высказывание, сделанное четыре года назад. Его нашли в ходе расследования. В разговоре о другом проекте Марви поддержал разные способы заработка, включая незаконные.