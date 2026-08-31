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«Ничего красивее в своей жизни не встречал»: кому Филипп Киркоров признаётся в любви

У поп-короля появилась новая фаворитка

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Филипп Киркоров всё чаще появляется на людях с 20-летней моделью | Источник: viallentinka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Филипп Киркоров всё чаще появляется на людях с 20-летней моделью | Источник: viallentinka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Филипп Киркоров всё чаще появляется на людях с 20-летней моделью

Источник:

viallentinka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Если вы думали, что к 59 годам главный франт отечественной эстрады Филипп Киркоров остепенится, займется внуками и начнет носить скучные кардиганы, то вы плохо знаете поп-короля. Филипп Бедросович официально представил публике свою новую музу. Ей стала Валентина Алексеева — свежеиспеченная мисс БРИКС — 2026, которой едва стукнуло 20 лет. Разница в возрасте почти в сорок лет? Для настоящей королевской любви это всего лишь цифры в паспорте.

«Валентина, я тебя люблю»

Закрутилось всё по классическому сценарию. Филипп заседал в жюри очередного конкурса красоты, лениво разглядывал длинноногие дефиле, и вдруг — удар молнии, Амур пустил стрелу прямо в стразы на пиджаке. Как позже признавался сам артист, при виде Валентины он понял: Алексеева — совершенство.

— Я понял, что я ничего красивее в своей жизни и совершеннее не встречал, — признался Киркоров.

Оставлять такое совершенство без присмотра поп-король не мог. Он тут же взял девушку в оборот и увез в Каппадокию — сниматься в новом клипе на песню «Луиза».

Ну а чтобы закрепить творческий союз, Киркоров расщедрился на подарок к юбилею музы — часы Rolex, густо усыпанные бриллиантами, ценой в 10 млн рублей. Девушка теперь носит их как талисман.

Апогей этой ярмарки чувств случился на фестивале «Новая волна». Филипп Бедросович решил, что шептаться по углам — это для слабаков. Прямо посреди выступления он вывел смущенную модель на сцену, взял за руку и объявил: «Валентина, я тебя люблю!»

— У каждой песни есть своя муза. И муза моя сегодня здесь. Королева красоты и моего сердца — мисс БРИКС Валентина Алексеева. Валентина, я хочу, чтобы ты сейчас знала. «Луиза» для меня это не просто песня — это чувства. И я хочу сказать это сегодня не за кулисами, не тихо, не наедине, а здесь, перед всеми. Валентина, я тебя люблю, — дрожащим голосом признался Киркоров.

Позже на красной дорожке певец поделился: «Рано или поздно каждый король встречает свою королеву».

«Планку понижать я бы не хотела»

Киркоров уже успел свозить Валентину в Турцию. Правда, по работе | Источник: viallentinka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Киркоров уже успел свозить Валентину в Турцию. Правда, по работе | Источник: viallentinka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Модель прошла путь от регионального смотра до топ-12 красивейших девушек планеты | Источник: viallentinka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Модель прошла путь от регионального смотра до топ-12 красивейших девушек планеты | Источник: viallentinka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Путь Алексеевой начался не с модельных тусовок, а с серьезной учебы. Девушка окончила элитную гимназию с золотой медалью, после чего своими силами поступила на бюджетное отделение в РНИМУ имени Пирогова | Источник: viallentinka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Путь Алексеевой начался не с модельных тусовок, а с серьезной учебы. Девушка окончила элитную гимназию с золотой медалью, после чего своими силами поступила на бюджетное отделение в РНИМУ имени Пирогова | Источник: viallentinka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Репутация «умной красавицы» сразу выделила Валентину на фоне стандартных моделей | Источник: viallentinka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Репутация «умной красавицы» сразу выделила Валентину на фоне стандартных моделей | Источник: viallentinka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
В 2023 году 17-летняя Валентина завоевала титул «Мисс Чувашия», а уже в октябре 2024-го победила в национальном конкурсе «Мисс Россия&nbsp;— 2024» | Источник: viallentinka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)В 2023 году 17-летняя Валентина завоевала титул «Мисс Чувашия», а уже в октябре 2024-го победила в национальном конкурсе «Мисс Россия&nbsp;— 2024» | Источник: viallentinka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
В том же 2024 году Алексеева очаровала жюри конкурса «Мисс Вселенная» и пробилась в топ-12 финалисток | Источник: viallentinka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)В том же 2024 году Алексеева очаровала жюри конкурса «Мисс Вселенная» и пробилась в топ-12 финалисток | Источник: viallentinka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
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Весной 2026 года в Казани прошел первый в истории международный конкурс «Мисс БРИКС». Валентина обошла соперниц из 17 государств и забрала корону «Единства стран» | Источник: viallentinka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Весной 2026 года в Казани прошел первый в истории международный конкурс «Мисс БРИКС». Валентина обошла соперниц из 17 государств и забрала корону «Единства стран» | Источник: viallentinka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Личное покровительство Филиппа Киркорова стало для Валентины билетом в первый эшелон российского шоу-бизнеса | Источник: viallentinka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Личное покровительство Филиппа Киркорова стало для Валентины билетом в первый эшелон российского шоу-бизнеса | Источник: viallentinka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Как отмечают эксперты из мира моды, Алексеева обладает редким типом внешности, транслирующим чистоту, славянскую нежность и царственную грацию | Источник: viallentinka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Как отмечают эксперты из мира моды, Алексеева обладает редким типом внешности, транслирующим чистоту, славянскую нежность и царственную грацию | Источник: viallentinka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Валентина не боится быть естественной, что мгновенно располагает к ней людей | Источник: viallentinka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Валентина не боится быть естественной, что мгновенно располагает к ней людей | Источник: viallentinka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
За внешней хрупкостью Алексеевой скрывается жесткая дисциплина | Источник: viallentinka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)За внешней хрупкостью Алексеевой скрывается жесткая дисциплина | Источник: viallentinka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Валентина Алексеева родилась 11 августа 2006 года в Чебоксарах. В октябре 2024 года девушка выиграла национальный конкурс «Мисс Россия», обойдя десятки соперниц со всей страны. В том же году она представила Россию на международном шоу «Мисс Вселенная» в Мексике, где вошла в топ-12 красивейших девушек планеты. А в марте 2026 года Алексеева победила на первом в истории международном конкурсе «Мисс БРИКС — 2026».

Несмотря на яркую карьеру в фешен-индустрии, Валентина не планирует ограничиваться только подиумом. Она учится на врача в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова в Москве и планирует связать свое будущее с медициной.

А вот штурмовать новые подиумы модель больше не собирается. Как минимум в ближайшее время. По ее признанию, после участия в таких престижных смотрах, как «Мисс БРИКС» и «Мисс Вселенная», она не видит смысла снижать планку и размениваться на проекты меньшего размаха.

— К сожалению, нашу страну не допускают до конкурса «Мисс мира». «Мисс Вселенная» — самый масштабный, самый главный конкурс красоты. Выше конкурса пока не придумали, а планку понижать я бы не хотела. Пока в других конкурсах участвовать не планирую, — рассказала она в беседе с РИА Новости.

Алексеева также кокетливо признаётся журналистам, что всё происходящее кажется ей прекрасным сном.

— И это только начало… Скоро выйдет видеосказка с Валентиной, — анонсировал Киркоров.

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Комментарии
2
Гость
13 минут
Уже само слово "Ничего красивее..." говорит о том, что она для него вещь. Нормальные люди говорят "Никого" а не "ничего". Нашел себе новую игрушку. Ну а она воспользовалась моментом, чтобы поправить финансовые дела. Родители видимо не против.
Гость
20 минут
А как же бабушка?
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Гость
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