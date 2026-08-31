Платить по QR-кодам придется по-новому, а новый iPhone ударит по кошельку: главные экономические новости недели

Новые iPhone будут стоить больше 100 тысяч рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В экономической сфере все меняется каждый день. Купить iPhone теперь стоит дороже, чем слетать за границу. Цены на продукты и недвижимость летят вверх, но власти уже нашли решение в одном из этих вопросов. Об этих и других экономических новостях за неделю рассказывает канал «Денежный бро”

Единый QR-код станет обязательным с сентября

С 1 сентября все банки будут обязаны принимать единый QR-код для оплаты. Однако штрафовать за неисполнение кредитные организации пока не станут. ЦБ дал отсрочку до марта 2027 года — чтобы никто не паниковал и успел всё настроить.

Единый (универсальный) QR-код — это стандартизированный платёжный инструмент, который придёт на смену разрозненным QR-кодам от разных банков. Его генерирует Национальная система платёжных карт (НСПК), которая также управляет платёжной системой «Мир» и Системой быстрых платежей (СБП).

Для россиян это значит, что таким QR-кодом можно оплатить свои покупки на кассе, а также через Систему быстрых платежей (СБП). Кроме того, этот код будет действовать и в pay-сервисах, а также работать с цифровым рублем. Как отмечает «Денежный бро», больше не нужно искать, какой именно стикер подходит вашему банку.

Больше не нужно искать, какой именно стикер подходит вашему банку.

Росфинмониторинг получит прямой доступ к денежным переводам

С 1 сентября Росфинмониторинг получит доступ к данным о переводах через «Мир» и СБП. Это коснется не только переводов, но и платежей. Новые правила закреплены законом, который президент России Владимир Путин подписал в декабре 2025 года.

Данные ведомству будет передавать Национальная система платежных карт. Организация не сможет разглашать сам факт передачи данных, передает «Денежный бро».

Росфинмониторинг будет получать сведения через личный кабинет или систему межведомственного электронного взаимодействия. Какие именно сведения, в каком объеме и как часто будут поступать, определят в соглашении между Росфинмониторингом и НСПК, согласованном с ЦБ.

Новые правила помогут выявлять схемы с подставными счетами и обналичиванием денег.

Курица стала самым популярным мясом в мире

Куриное мясо стало самым популярным в мире и по всей видимости останавливаться на этом не собирается, отмечает «Денежный бро». Например, в 2023 году для производства куриного мяса в мире вырастили 76,2 млрд птиц — против 48,3 млрд в 2006-м. Главным двигателем роста стала Азия, за ней идут Америка и Европа. На Китай и США приходится около трети мирового спроса.

Причина кроется в том, что куриное мясо дешевле говядины. Кроме того, курица быстро растет и эффективнее превращает корм в мясо. Плюс у нее гораздо меньше культурных и религиозных ограничений.

По прогнозу OECD, к 2034 году птица обеспечит уже 45% белка, который люди получают из мяса. Предполагается, что «пик популярности курятины» еще впереди.

Арбузы ударили по кошельку

За год арбузы выросли в цене на 31%, дыни — на 26%. Урожай же в этом сезоне ожидается хорошим, но сбор начался позже. На рост цен накладывается и выросшие расходы на топливо и логистику, сообщает «Денежный бро».

При этом, спрос это не останавливает. Напротив, в некоторых сетях продажи выросли в несколько раз.

iPhone достанется только богатым

Главную презентацию нового iPhone Apple планирует провести 9 сентября. В этот раз покажут лишь iPhone 18 Pro, Pro Max и первый складной iPhone Ultra. Базовый iPhone 18 и более дешевый 18e отложили до весны.

Варианты вовсе не бюджетные. В настоящее время наиболее умеренный прогноз — от 1199 долларов (102 634,4 тысячи рублей) за iPhone 18 Pro и от 1299 долларов (111 194,4 тысячи рублей) за Pro Max. И это без российской наценки.

Дороже обойдутся версии на 1 ТБ. Они могут стоить уже примерно 135–143 тысяч рублей, а Pro Max на 2 ТБ — примерно 177 тысяч, пишет «Денежный бро».

Купить дачу теперь роскошь

За год средняя стоимость загородного дома выросла до 14,3 млн рублей. Причина кроется в отложенном спросе на фоне снижения ставок и роста выдач «Сельской ипотеки». К тому же подорожали стройматериалы и ремонтные услуги на 10–12%.

Сильнее всего подорожали дачи в Вологодской области (+27% до 13,1 миллион), Пензенской области (+25% до 11,1 миллион) и Кабардино-Балкарии (+23% до 14,9 миллионов).

Скромнее цены на загородные дома выросли в Москве и Подмосковье — на 6% и 8%, до 37,6 миллион и 25,1 миллион соответственно. А вот элитный дом в столице, наоборот, подешевел на 7% — до 71 миллиона.

Земля под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) подорожала всего на 2% — до 338 тыс. за сотку. А готовые дома покупают активнее, чем участки, сообщает «Денежный бро».

Землю под дом хотят раздавать бесплатно

Правительство рассматривает возможность бесплатного предоставления земельных участков под ИЖС. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в Национальном центре «Россия».

«Мы вообще рассматриваем возможность дать людям, кто хочет, бесплатно земельные участки в случае, если они за три года построят и зарегистрируют дом. На такие меры мы готовы», — заявил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что ИЖС в стране стоит развивать активнее, потому как 63% населения страны хотели бы жить в частных домах. Однако доступных площадок для застройки остается всё меньше, что требует нестандартных решений.

По данным «Денежного бро», стимул рынку явно не помешает: за первое полугодие 2026 года ввод частных домов сократился примерно на 29% — до 26,6 млн кв. м. Общий ввод жилья упал на 18%. Однако в этой ситуации есть главный вопрос — где именно будут раздавать землю и кому достанется право на бесплатный участок.

Отдых на море стал дешевле

К началу сентября пляжные туры заметно подешевели. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России.

Сильнее всех отличились ОАЭ. Минимальная цена за неделю с человека упала на 23,1% — со 110 до 84,6 тысяч рублей на двоих.

Подешевела и Турция на 17,6% — с 98 до 80,8 тысяч рублей. Речь о минимальных ценах на туры с вылетами с 1 по 13 сентября.

А вот Египет напротив, подорожал. Речь о минимальном туристическом наборе, он вырос в цене на 16,9 тысяч рублей, до 116,4 тысячи рублей. Таиланд начинается от 121,7 тысяч рублей, Хайнань — от 123 тысяч рублей, Вьетнам — от 152,9 тысяч рублей на двоих, выяснил «Денежный бро».

Татьяна Ким заняла первое место в Forbes

Генеральный директор крупнейшего в России маркетплейса Wildberries Татьяна Ким заняла первое место в женском рейтинге Forbes. Ее состояние оценивается в 5 миллиардов долларов (около 400 миллиарда рублей), что почти в четыре раза больше, чем у предпринимательницы Елены Батуриной, занявшей второе место с 1,3 миллиарда долларов.