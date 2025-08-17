НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Где в Ярославле можно покататься на лошади — обзор конных клубов

Где в Ярославле можно покататься на лошади — обзор конных клубов

Смотрим, в какую сумму это обойдется

У каждого ипподрома есть свои специальные услуги

У каждого ипподрома есть свои специальные услуги

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Порой хочется отвлечься от городской суеты и попробовать что-то новое. Например, почувствовать себя в роли наездника на лошади. В этом материале мы собрали информацию обо всех ипподромах Ярославля и выяснили стоимость конной прогулки.

Обзор конных клубов

  1. Частная школа верховой езды Парково
  2. Конный клуб «Кабриолет»
  3. Ипподром «Ямской двор»
  4. Конный дворик Солнечный
  5. Конюшня Конный парк
  6. Конный клуб «Красный бор»
1

Частная школа верховой езды Парково

Адрес: посёлок Парково, 3-я Островная улица, 46.

График работы: вторник — пятница с 10:00 до 19:00, суббота — воскресенье с 10:00 до 18:00. Перерыв длится 2 часа — с 13:00 до 15:00. В понедельник ипподром не работает.

Услуги

  • Обучение верховой езде в будни — 800 рублей, в выходные и праздники — 1000 рублей. Продолжительность занятия — 45 минут.

  • Прогулка по лесу шагом в будни — 700 рублей, в выходные и праздники — 900 рублей. Продолжительность — 45 минут.

  • Обучение прыжкам/конкурные тренировки — 1500 рублей. Занятие для умеющих ездить всадников, возможна аренда лошади и выезд на соревнования. Продолжительность занятия — 45 минут.

Специальные предложения

  • Гимнастика на лошади в будни — 800 рублей, в выходные и праздники — 1000 рублей. Занятие длится 45 минут.

2

Конный клуб «Кабриолет»

Адрес: Мостецкая улица, 8В.

График работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.

Услуги

  • Обучение основам верховой езды в группе — 1000 рублей. Продолжительность занятия — 1 академический час.

  • Индивидуальные тренировки по верховой езде с инструктором — 1500 рублей. Урок длится 1 академический час.

  • Конные прогулки по лесу группой в будни от 1000 рублей, в выходные — 1200 рублей.

  • Экскурсия по конюшне — 500 рублей с человека. Для коллективов предусмотрена скидка.

Специальные предложения

  • Аренда лошади для фотосессии — 2000 рублей за час. Услуги фотографа оплачиваются отдельно.

  • Конная прогулка для двоих по сосновому лесу — 2500 рублей. Фото на вашу технику бесплатно.

  • Семейная конная прогулка — 1000 рублей за аренду одной лошади. Услуга доступна для группы от трёх людей.

  • Катание детей на лошадях — 1500 рублей. Для самых маленьких есть пони.

3

Ипподром «Ямской двор»

Адрес: жилой район Липовая Гора, 1-й Транспортный переулок, 11.

График работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.

Услуги

  • Мини-прогулка на лошади (20 минут) — 1200 рублей, стандартная (45 минут) — 1500 рублей, драйв (70 минут) — 2300 рублей.

  • Романтическая прогулка для двоих — 3500 рублей.

  • Обучение верховой езде. Разовое занятие в группе — 1500 рублей, индивидуальное занятие — 2000 рублей. Абонемент учебной группы на 4 занятия от 3200 до 4000 рублей.

  • Конкурная тренировка — 2500 рублей.

  • Экскурсии. Семейная (от 2 до 5 человек) — 1700 рублей, групповая (до 6 гостей) — 400 рублей с человека.

Специальные предложения

  • Подарочный сертификат — от 2000 рублей.

  • Прогулка на санях/экипаже — 4000 рублей (30 минут), 8000 рублей (60 минут).

  • Аренда лошади/пони для фотосессии — 2300 рублей за час.

  • Фотосессия с фризом (порода черных лошадей) — 3300 за час.

  • Фото/видео от инструктора — плюс 500 рублей к прайсу услуги.

  • Аренда экипировки — 200 рублей.

  • Корзинка с угощением для лошади — 150 рублей.

4

Конный дворик Солнечный

Адрес: Ярославский муниципальный округ, деревня Красный Бор, с3.

График работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.

Услуги

  • Романтическая конная прогулка — 3500 рублей за 1,5 часа.

  • Экскурсии для школьников и организованных групп — 400 рублей с человека. Коллективные заявки от 20 до 100 человек.

  • Занятие верховой ездой — 1500 рублей. Продолжительность — 45 минут.

  • Конная прогулка для начинающих — 1300 рублей. Продолжительность — 45 минут.

Специальные предложения

  • Конный поход 2500 рублей за 2 часа.

  • Фотосессия с лошадью — 3000 рублей (45 минут). В стоимость входит фотосъемка с любым животным клуба на выбор и 10 фото, отретушированных в авторской обработке.

  • Аренда лошади для фотосессии — 2000 рублей.

  • Романтическая поездка с сюрпризом — 7000 рублей за 2,5 часа.

  • Контактный зоопарк — 100 рублей с человека.

  • Подарочный сертификат на романтическую прогулку — 3500, на фотопрогулку для двоих — 5000 рублей.

  • Проведение детского дня рождения — 7000 рублей (3 часа). От 10 гостя идет доплата 300 рублей за человека.

  • Проведение корпоратива — 2000 рублей с человека (от 10 до 30 гостя). Продолжительность — 3-4 часа, возможно продление.

5

Конюшня Конный парк

Адрес: Мостецкая улица, 8Б.

График работы: ежедневно с 9:00 до 20:00.

Услуги

  • Прогулка по сосновому бору для двоих (45 минут) — 2500 рублей.

  • Прогулка по сосновому бору 3 человека и более (45 минут) — 1000 рублей в будни, 1200 в выходные.

  • Индивидуальная прогулка — 1500 рублей.

  • Романтическая/свадебная прогулка для двоих — 2500 рублей.

  • Познавательная прогулка — 2000 рублей с человека.

  • Обучение верховой езде. В группе от 2-х человек — 1000 рублей, индивидуальное занятие — в будни 1500, в выходные 1800 рублей. Абонемент на 5 занятий в будни (на месяц) — 4000 рублей.

  • Конкур/выездка — от 2000 рублей.

  • Экскурсии для мини-групп. До 5 человек — 2500 рублей в сумме, от 5 до 8 — 450 рублей с человека, от 10 — 350 рублей с человека.

Специальные предложения

  • Индивидуальное занятие на пони для детей 6-9 лет — 1500 рублей в будни, 1800 рублей в выходные.

  • Аренда лошади для фотосессии — 2000 рублей за 45 минут.

  • Поход до Толгского монастыря (от 2-х человек) — 6000 рублей с человека. Услуга доступна только летом.

  • Подарочный сертификат — от 1500 рублей.

  • Лошадка на вашем празднике — цена договорная.

  • Карета с лошадью — цена договорная.

6

Конный клуб «Красный бор»

Адрес: Заволжское поселение, деревня Красный Бор, с1.

График работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.

Услуги

  • Конная прогулка для новичков (45 минут) — 1000 рублей.

  • Активная прогулка для опытных всадников (45 минут) в будни — 700 рублей, в выходные — 1000 рублей.

  • Конная прогулка на пони (45 минут) в будни — 700 рублей, в выходные — 1000 рублей.

  • Романтическая прогулка (1 час) — 3000 рублей.

  • Обучение верховой езде (45 минут) в будни 700 рублей, в выходные — 1000 рублей.

Специальные предложения

  • Аренда лошади и пони на съемку — 1500 рублей.

  • Катание в санях (30 минут) — от 3000 до 5000 рублей.

  • День рождения в юрте под ключ (3 часа) — 8000 рублей.

  • Аренда беседки для проведения праздника — от 3000 до 5000 рублей.

Алёна Троицкая
внештатный корреспондент
