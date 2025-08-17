Где в Ярославле можно покататься на лошади — обзор конных клубов

Порой хочется отвлечься от городской суеты и попробовать что-то новое. Например, почувствовать себя в роли наездника на лошади. В этом материале мы собрали информацию обо всех ипподромах Ярославля и выяснили стоимость конной прогулки.
Обзор конных клубов
- Частная школа верховой езды Парково
- Конный клуб «Кабриолет»
- Ипподром «Ямской двор»
- Конный дворик Солнечный
- Конюшня Конный парк
- Конный клуб «Красный бор»
Частная школа верховой езды Парково
Адрес: посёлок Парково, 3-я Островная улица, 46.
График работы: вторник — пятница с 10:00 до 19:00, суббота — воскресенье с 10:00 до 18:00. Перерыв длится 2 часа — с 13:00 до 15:00. В понедельник ипподром не работает.
Услуги
Обучение верховой езде в будни — 800 рублей, в выходные и праздники — 1000 рублей. Продолжительность занятия — 45 минут.
Прогулка по лесу шагом в будни — 700 рублей, в выходные и праздники — 900 рублей. Продолжительность — 45 минут.
Обучение прыжкам/конкурные тренировки — 1500 рублей. Занятие для умеющих ездить всадников, возможна аренда лошади и выезд на соревнования. Продолжительность занятия — 45 минут.
Специальные предложения
Гимнастика на лошади в будни — 800 рублей, в выходные и праздники — 1000 рублей. Занятие длится 45 минут.
Конный клуб «Кабриолет»
Адрес: Мостецкая улица, 8В.
График работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.
Услуги
Обучение основам верховой езды в группе — 1000 рублей. Продолжительность занятия — 1 академический час.
Индивидуальные тренировки по верховой езде с инструктором — 1500 рублей. Урок длится 1 академический час.
Конные прогулки по лесу группой в будни от 1000 рублей, в выходные — 1200 рублей.
Экскурсия по конюшне — 500 рублей с человека. Для коллективов предусмотрена скидка.
Специальные предложения
Аренда лошади для фотосессии — 2000 рублей за час. Услуги фотографа оплачиваются отдельно.
Конная прогулка для двоих по сосновому лесу — 2500 рублей. Фото на вашу технику бесплатно.
Семейная конная прогулка — 1000 рублей за аренду одной лошади. Услуга доступна для группы от трёх людей.
Катание детей на лошадях — 1500 рублей. Для самых маленьких есть пони.
Ипподром «Ямской двор»
Адрес: жилой район Липовая Гора, 1-й Транспортный переулок, 11.
График работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.
Услуги
Мини-прогулка на лошади (20 минут) — 1200 рублей, стандартная (45 минут) — 1500 рублей, драйв (70 минут) — 2300 рублей.
Романтическая прогулка для двоих — 3500 рублей.
Обучение верховой езде. Разовое занятие в группе — 1500 рублей, индивидуальное занятие — 2000 рублей. Абонемент учебной группы на 4 занятия от 3200 до 4000 рублей.
Конкурная тренировка — 2500 рублей.
Экскурсии. Семейная (от 2 до 5 человек) — 1700 рублей, групповая (до 6 гостей) — 400 рублей с человека.
Специальные предложения
Подарочный сертификат — от 2000 рублей.
Прогулка на санях/экипаже — 4000 рублей (30 минут), 8000 рублей (60 минут).
Аренда лошади/пони для фотосессии — 2300 рублей за час.
Фотосессия с фризом (порода черных лошадей) — 3300 за час.
Фото/видео от инструктора — плюс 500 рублей к прайсу услуги.
Аренда экипировки — 200 рублей.
Корзинка с угощением для лошади — 150 рублей.
Конный дворик Солнечный
Адрес: Ярославский муниципальный округ, деревня Красный Бор, с3.
График работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.
Услуги
Романтическая конная прогулка — 3500 рублей за 1,5 часа.
Экскурсии для школьников и организованных групп — 400 рублей с человека. Коллективные заявки от 20 до 100 человек.
Занятие верховой ездой — 1500 рублей. Продолжительность — 45 минут.
Конная прогулка для начинающих — 1300 рублей. Продолжительность — 45 минут.
Специальные предложения
Конный поход 2500 рублей за 2 часа.
Фотосессия с лошадью — 3000 рублей (45 минут). В стоимость входит фотосъемка с любым животным клуба на выбор и 10 фото, отретушированных в авторской обработке.
Аренда лошади для фотосессии — 2000 рублей.
Романтическая поездка с сюрпризом — 7000 рублей за 2,5 часа.
Контактный зоопарк — 100 рублей с человека.
Подарочный сертификат на романтическую прогулку — 3500, на фотопрогулку для двоих — 5000 рублей.
Проведение детского дня рождения — 7000 рублей (3 часа). От 10 гостя идет доплата 300 рублей за человека.
Проведение корпоратива — 2000 рублей с человека (от 10 до 30 гостя). Продолжительность — 3-4 часа, возможно продление.
Конюшня Конный парк
Адрес: Мостецкая улица, 8Б.
График работы: ежедневно с 9:00 до 20:00.
Услуги
Прогулка по сосновому бору для двоих (45 минут) — 2500 рублей.
Прогулка по сосновому бору 3 человека и более (45 минут) — 1000 рублей в будни, 1200 в выходные.
Индивидуальная прогулка — 1500 рублей.
Романтическая/свадебная прогулка для двоих — 2500 рублей.
Познавательная прогулка — 2000 рублей с человека.
Обучение верховой езде. В группе от 2-х человек — 1000 рублей, индивидуальное занятие — в будни 1500, в выходные 1800 рублей. Абонемент на 5 занятий в будни (на месяц) — 4000 рублей.
Конкур/выездка — от 2000 рублей.
Экскурсии для мини-групп. До 5 человек — 2500 рублей в сумме, от 5 до 8 — 450 рублей с человека, от 10 — 350 рублей с человека.
Специальные предложения
Индивидуальное занятие на пони для детей 6-9 лет — 1500 рублей в будни, 1800 рублей в выходные.
Аренда лошади для фотосессии — 2000 рублей за 45 минут.
Поход до Толгского монастыря (от 2-х человек) — 6000 рублей с человека. Услуга доступна только летом.
Подарочный сертификат — от 1500 рублей.
Лошадка на вашем празднике — цена договорная.
Карета с лошадью — цена договорная.
Конный клуб «Красный бор»
Адрес: Заволжское поселение, деревня Красный Бор, с1.
График работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.
Услуги
Конная прогулка для новичков (45 минут) — 1000 рублей.
Активная прогулка для опытных всадников (45 минут) в будни — 700 рублей, в выходные — 1000 рублей.
Конная прогулка на пони (45 минут) в будни — 700 рублей, в выходные — 1000 рублей.
Романтическая прогулка (1 час) — 3000 рублей.
Обучение верховой езде (45 минут) в будни 700 рублей, в выходные — 1000 рублей.
Специальные предложения
Аренда лошади и пони на съемку — 1500 рублей.
Катание в санях (30 минут) — от 3000 до 5000 рублей.
День рождения в юрте под ключ (3 часа) — 8000 рублей.
Аренда беседки для проведения праздника — от 3000 до 5000 рублей.