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Спорт Машина для голов и мемов: как Эрлинг Холанд стал звездой чемпионата мира по футболу и соцсетей. Видео

Машина для голов и мемов: как Эрлинг Холанд стал звездой чемпионата мира по футболу и соцсетей. Видео

Нападающий Норвегии сравнялся по голам с Месси и Мбаппе

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Источник:

Городские медиа

Для 25-летнего норвежского нападающего Эрлинга Холанда это первый чемпионат мира, но он уже пытается подвинуть легенд футбольного мира. Дубль бомбардира викингов выкинул Бразилию из 1/8 финала мундиаля, а он сам наколотил уже семь голов в матчах чемпионата — столько же у Месси и Мбаппе, и втроем они пока делят первую строчку в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026.

Раздает норвежский нападающий не только на поле — во время чемпионата соцсети наводнило множество мемов с Холандом. Виной всему его внешность. При росте 195 сантиметров он очень быстр и обладает нереальной способностью забивать, кажется, из любого положения. Блогеры копируют его мимику и походку, трибуны не отстают — на матч Норвегии с Францией около 20 человек пришли в образе Холанда. Среди фанатов в парике был и известный американский актер Ченнинг Татум.

Сам Холанд не только не против таких мемов. Но и нередко сам провоцирует подписчиков, размещая забавные истории или комментируя шутки про себя. А еще он активно ведет свой канал на YouTube, где выходит документальный сериал «Путь к кубку», который во время чемпионата мира снимает звездный режиссер Кристофер Нолан.

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Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Футбол Чемпионат мира по футболу Нападающий
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