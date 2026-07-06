Машина для голов и мемов: как Эрлинг Холанд стал звездой чемпионата мира по футболу и соцсетей. Видео

Источник: Городские медиа

Для 25-летнего норвежского нападающего Эрлинга Холанда это первый чемпионат мира, но он уже пытается подвинуть легенд футбольного мира. Дубль бомбардира викингов выкинул Бразилию из 1/8 финала мундиаля, а он сам наколотил уже семь голов в матчах чемпионата — столько же у Месси и Мбаппе, и втроем они пока делят первую строчку в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026.

Раздает норвежский нападающий не только на поле — во время чемпионата соцсети наводнило множество мемов с Холандом. Виной всему его внешность. При росте 195 сантиметров он очень быстр и обладает нереальной способностью забивать, кажется, из любого положения. Блогеры копируют его мимику и походку, трибуны не отстают — на матч Норвегии с Францией около 20 человек пришли в образе Холанда. Среди фанатов в парике был и известный американский актер Ченнинг Татум.